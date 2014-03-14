В Приморском крае прошла еще одна акция против фашистского беспредела на Украине

14 марта в Кавалерово на центральной площади прошел митинг в поддержку населения Юго-Восточных областей Украины, города Севастополя и Республики Крым, где, как известно, 16 марта пройдет референдум по вопросу о вхождении Крыма в состав РФ. Организовали митинг несколько инициативных граждан во главе с коммунистом, редактором газеты «За матушку Россию», помощником депутата ГД Сергеем ПЛЕВАКО, а участниками митинга стали как «красные», так и «голубые»: как коммунисты, так и единороссы, и другие общественные формирования и партии, и просто жители пос. Кавалерово. Всего было около 1000 человек.

Выступавшие – Сергей Плевако, глава администрации Кавалеровского района Сергей ЗАЙЦЕВ, его первый зам Марина ВОЛКОВА, священник отец Виктор и другие – отмечали неразрывную братскую связь с народом Украины, где произошел вооруженный, антиконституционный государственный переворот. К власти пришли ультра-правые националисты, в результате чего ущемляются права русскоязычного населения граждан Украины. Под запретом русский язык. Идет преследование граждан Украины по политическим мотивам. Фактически в Украине возрождается национал-фашизм. Правительства США, стран Евросоюза бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной Украины, стремясь втянуть ее в Евросоюз, а затем и в НАТО.

«Уже больше недели по всей России проходят митинги в поддержку русскоязычного населения на Украине,- отметила, в частности, Марина ВОЛКОВА, лидер кавалеровских единороссов.- Несколько месяцев на Украине творятся беспредел и произвол. Мы знаем, кто подогревает Евромайдан – это, конечно, США, которые покупают людей, дают им наркотики, дошло до того, что в кашу, которую дают людям, подмешивают наркотики, и одурманенные люди, не ведая, что творят, совершают антизаконные действия. Крым с 1883 г. – это территория России. По неведомым причинам в 1954 г. господин ХРУЩЕВ подарил Крым Украине. Но мы уверены, что наши русские люди, живущие в Крыму, 16 марта примут правильное решение и Крым снова станет российской территорией. Мы горячо поддерживаем граждан Крыма и Севастополя с помощью референдума определить свою дальнейшую судьбу. Мы обращаемся к президенту Владимиру ПУТИНУ с просьбой поддержать решение парламента Крыма о воссоединении с Россией…»

«США «протаскивают» Украину в Евросоюз и НАТО,- заметил Сергей Плевако.- Если мы «сдадим» Украину, то окажемся в окружении натовских войск и их военных баз. У многих из нас на Украине живут родственники, мы - один народ, не случайно Киев называют матерью городов русских. Увы, в результате антигосударственного переворота на Украине пришли к власти неофашисты. Нельзя допустить, чтобы Украина превратилась во врага России. Но мы братские народы, и Россия никогда не бросит Украину в беде.»

Митинг прошел под лозунгами «Крым, Севастополь, Приморье – с вами!», «Русские и украинцы – братья навек!», «Фашизм на Украине не пройдет!»

Глава района Сергей ЗАЙЦЕВ также выразил свою поддержку братьям-украинцам. Власть должна меняться в соответствии с Конституцией, какой бы она ни была, а не путем незаконных переворотов. В итоге была принята резолюция, поддержанная митингующими. Она направлена президенту России, председателю правительства РФ, депутатам ГД, губернатору и депутатам краевого парламента, в посольства США и Украины, жителям города Севастополь и Республики Крым, президенту Республики Беларусь.

От правительства Украины митингующие требуют прекратить ущемление прав русских на Украине, русскоязычного населения Юго-Восточных областей, Крыма и Севастополя, прекратить преследовать граждан страны по политическим мотивам. Протестанты также поддержали стремление жителей Республики Крым и города Севастополя войти в состав РФ. От США и стран Евросоюза потребовали прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины. Президенту РФ и правительству РФ предложено принять эффективные меры по защите русскоязычного населения Украины. Жителей Приморья призвали оказать материальную помощь русскоязычному населению Украины и пострадавшим во время беспорядков гражданам в Киеве и других городах Украины.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.