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В корейском порту объявил забастовку российский экипаж теплохода под флагом Камбоджи

14 Марта 2014, 11:00 | Приморье

Экипаж теплохода "Captain Kang" начал забастовку в южнокорейском порту Пьянтанг начал забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение шести месяцев. По данным Российского профсоюза моряков, долг достиг $200 тыс.

По словам председателя Дальневосточную региональную организацию профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николая СУХАНОВА, судно пришло в Южную Корею с грузом древесной щепы на борту, но моряки отказались открывать трюмы для выгрузки, не допустили на судно докеров и объявили акцию протеста.

"Мы знали о проблемах на теплоходе "Captain Kang". Дело в том, что судно стояло в Находке и профсоюз добивался его ареста. Мы подготовили все документы, передали их в суд, однако в аресте нам отказали", - сообщил профлидер.

Представители профсоюза намерены обжаловать решение суда и добиться ареста судна.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Корея  забастовка  долги 



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Комментарии

  • 111:20, 14.03.2014#

    У нашего Правительства есть более важные дела, например, усложнять покупки на E-bay. А невыплата зп - да х. . н на этих рабов, пусть бесплатно пашут!

  • 213:57, 14.03.2014#

    А еше вводить энергопайки

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