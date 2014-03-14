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В корейском порту объявил забастовку российский экипаж теплохода под флагом Камбоджи
Экипаж теплохода "Captain Kang" начал забастовку в южнокорейском порту Пьянтанг начал забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение шести месяцев. По данным Российского профсоюза моряков, долг достиг $200 тыс.
По словам председателя Дальневосточную региональную организацию профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николая СУХАНОВА, судно пришло в Южную Корею с грузом древесной щепы на борту, но моряки отказались открывать трюмы для выгрузки, не допустили на судно докеров и объявили акцию протеста.
"Мы знали о проблемах на теплоходе "Captain Kang". Дело в том, что судно стояло в Находке и профсоюз добивался его ареста. Мы подготовили все документы, передали их в суд, однако в аресте нам отказали", - сообщил профлидер.
Представители профсоюза намерены обжаловать решение суда и добиться ареста судна.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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