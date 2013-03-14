В Приморском крае на летний отдых детей потратят более 190 млн рублей, а накормят за 140 рублей в день

На компенсацию приобретения путевок в детские лагеря и санатории для юных приморцев будет выделено 50 млн рублей.

Депутаты комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан обсудили предстоящую детскую летнюю оздоровительную кампанию.

Информацию о ходе ее подготовки представил законодателям заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Роман Сигида.

Из средств бюджета Приморского края в 2013 году на эти цели планируется выделить 190 млн 530 тыс. рублей. Из них на компенсацию родителям приобретения путевок в детские лагеря и санатории будет потрачено 50 млн рублей, субвенции муниципальным образованиям Приморского края на организацию отдыха детей во время каникул составят 65 млн рублей, на развитие инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей заложено 21,4 млн рублей, на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья – 14,7 млн рублей.

Напомним, финансирование мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей Приморского края ведется в рамках государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы, подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края".

На 2013 год рассчитана средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Так один день в санатории или профилактории будет стоить 908 рублей, в профильном или оздоровительном лагере - 682 рублей, в палаточном лагере - 580 рублей. Также установлен норматив стоимости набора продуктов питания в детских пришкольных лагерях: при трехразовом питании она составит в среднем 140 рублей в день, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.

Размер компенсации родителям стоимости путевки в 2013 году составляет 50 процентов, но не более 8 тыс. рублей на ребенка, проживающего в семье со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума. Семьям, состоящим на учете в органах соцзащиты, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, будет компенсировано не более 10 тыс. рублей.

Депутаты отметили, что данные суммы компенсаций - самые низкие в Дальневосточном федеральном округе. Так, в Хабаровском крае, Еврейской АО и на Камчатке компенсируется 90 процентов от средней стоимости путевки, в Сахалинской области – 85 процентов, в Магаданской области – 80 процентов. Кроме того, в этих субъектах полагается полная компенсация стоимости путевки для детей, находящихся под опекой и в приемных семьях.

Обсудив сложившуюся практику, депутаты приняли единодушное решение:

"Мы рекомендуем увеличить компенсацию родителям стоимости путевки в детский лагерь до 80 процентов, - сказал заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Павел Серебряков. - Предварительно мы провели мониторинг субъектов Дальнего Востока, где компенсация за путевки составляет от 80 до 100 процентов. Необходимо увеличить доступность качественного летнего отдыха для детей Приморского края".

Кроме того, депутаты считают важным развивать круглогодичный отдых детей в лагерях и санаториях, поэтому было предложено рассмотреть возможность строительства в Приморье современного круглогодичного лагеря для детей.

"Ко мне обратился директор крупного детского санатория Владивостока и рассказал, что учреждение, готовое принимать детей на отдых и лечение круглый год, не загружено, - отметил депутат комитета Юрий Пошивайло. – Проблема опять же в стоимости путевки и размерах компенсаций для родителей. Считаю, что необходимо также пересмотреть саму процедуру предоставления такой льготы, когда родители должны заплатить за путевку, а потом, спустя время, им возвращается половина ее стоимости. У многих семей с низким доходом нет возможности сразу заплатить сумму, превышающую 20 тысяч рублей. Необходимо, чтобы родители платили только свою долю за путевку".

ZRPRESS.Ru.