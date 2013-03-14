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В Приморском крае отменено необоснованное заключение государственной экологической экспертизы
14 Марта 2013, 16:34 | Приморье
Вступило в законную силу решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 17.12.2012 о признании недействительными и отмене положительного заключения государственной экологической экспертизы по проекту «Полигон твердых бытовых отходов и отходов производства в с. Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края» и приказа управления Росприроднадзора по Приморскому краю об утверждении такого заключения.
Апелляционной инстанцией признаны обоснованными доводы природоохранного прокурора о том, что утверждение положительного заключения экспертизы не только проведено в нарушение требований законодательства об отходах производства и потребления и нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду, но и не разрешает вопросы накопленных на земельном участке (планируемом под строительство) отходов в объеме 207000 куб. м. (73213 тонн), из которых более половины подлежат обязательной утилизации.
При судебном рассмотрении дела также подтвердился факт нарушения порядка проведения общественных слушаний по данному объекту в Чугуевском муниципальном районе Приморского края, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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