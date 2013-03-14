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Жители Приморья собираются выйти на многотысячный митинг
В Дальнегорске, Кавалерово, Ольге, Лазо и Партизанске 16 марта в 12 часов дня на центральных площадях состоится митинг.
Уведомление о проведении публичного мероприятия было подано инициативной группой в администрации районов в соответствии с действующим законодательством. Цель митинга - выразить мнение против введения норм потребления электроэнергии на территории Приморского края и по другим проблемам социально-экономического развития региона.
Инициативная группа, организующая публичное мероприятие, заявила, что участие в митингах примет несколько тысяч человек. Приморский край вошёл в число пилотных регионов по установлению социальной нормы потребления электроэнергии. Социальная норма потребления на электроэнергию в Приморском крае и ещё в 15-ти российских регионах будет введена не ранее 1 июля 2013 года. Как сообщили в департаменте по тарифам Приморского края, повсеместное применение социальной нормы в РФ состоится в 2014 году.
«Соцнорма на электроэнергию ударит по карману каждого приморца. Мы – против!» - заявил один из организаторов митинга в Кавалерово, коммунист Сергей ПЛЕВАКО.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Бывший ЖКХник15:30, 14.03.2013#
Замполит, по Вашему мнению если у потребителя сломался прибор учета тепловой энергии и при фактическом потреблении тепла показывает "ноль", то Примтеплоэнерго не должно было начислять к оплате по нормативу?Почитайте законы и техническую документацию, а потом выражайте свои эмоции и обоснововайте правильно свою точку зрения. Проблема здесь далеко не в Примтеплоэнерго, тарифы этого предприятия регулируются государством в тариф заложено более 70% стоимость топлива (мазут, уголь). А вот причина проведения этих митингов предполагаю заключается в том, что в перечисленных районах очень много квартир незаконно и в нарушение всех технических норм переведены на электрическое отопление и в случае принятия норм будут платить за свое отопление дороже, чем при получении тепла от теплоснабжающих организаций. Обычные же граждане на этот митинг не пойдут т. к. их интересы введение норм не затронет.
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Псевдоним20:51, 14.03.2013#
уважаемый бывший. а на счет общедомовых нужд по горячей воде не просветите? я вот в толк ни как не могу взять, где у меня в подъезде или подвале краны с водой стоят и кто их пользует? бабай наверно или домовенок кузя? какие к черту общедомовые нужды на воду? на сколько я помню за исправностью водопровода в жилых домах отвечает как раз управляющие компании, а ответственност жильцов дома начинается от вентеля в квартире. и если в подвале текет вода а уважаемые жкх не думают течь устранять то они и должны платить за нее! за утекшую воду. но почему то это назвали общедомовыми нуждами и повесили на жильцов. вот лично я такой общедомовой нужды не испытываю, и услугу по утеканию воды в подвалах не заказывал. но платить за такую услугу должен. что скажешь? читать закон который вы под свои карманы написали?
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inspektor15:00, 18.03.2013#
просвещу и про общедомовые нужды по горячей воде, Есть три стороны: 1. Потребители (являющиеся собственниками общедомовой системы горячего водоснабжения, а это стояки и розливы). 2. Управляющая компания, нанимаемая этими самыми потребителями для своевременного обслуживания общедомового имущества. 3. Ресурсоснабжающая организация. Так вот, ресурсоснабжающая организация подает горячую воду на границу ответственности (до стены многоквартирного дома) и за эту, поданую горячую воду должно получить оплату. Если в доме есть водоразбор на общие нужды (например уборщица моет подъезд горячей водой), утечки в подвале, сливы при ремонте ресурсоснабжающая организация должна получить оплату и за эту воду т. к. в тариф такие потери воды не включены. Главная мысль законодательства в том, что собственники должны нести ответственность за состояние своего имущества (пусть даже находящегося в общей собственности) и не допускать сверхнормативных потерь. Собственники должны контролировать работу своей управляющей компании, а при неудовлетворительной работе предъявлять претензии именно управляющей, а не ресурсоснабжающей организации.
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tflir08:19, 16.03.2013#
маленький ребенок однокомнатная квартира стирка, кипячение бутылочек. Счет за свет около 1000
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Отсюда14:39, 14.03.2013#
А что думает губернатор? А прокурор? А как с безопасностью окраин России? КТО персонально лишает регион стабильности, провоцируя народное недовольство дикими платежами? Кто разжигает костёр, который может привести к хаосу и сепаратистским настроениям? Управа-то на них в крае есть или нет? И не называются ли такие провокации народного недовольства действиями пятой колонны, подрывающей крепость российского государства? Всем уже очевидно, что личная алчность определённого сорта особей приводит их к предательству интересов страны.
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василиса11:37, 15.03.2013#
уже не знают как задушить народ, наверное не от хорошей жизни люди перешли в кавалерово и даласе на альтернативный обогрев, так вот и придумали сделать норму потребления чтобы люди не отрезались от отопления, т. е примтеплоэнерго, так это пока на электропотребление сделали, потом придумают какую-нибудь норму тепла, если в квартире выше 20 градусов тоже будет считаться сверх потребление тепла, потом воду так же будем считать, Вот и будет как заграницей вся семья в одной ванне св одой моется . А Приморье выбрали потому что наверное больше всех альтернативщиков именно здесь, чтоб вся Россия посмотрела и не подумывала отрезаться от батарей
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Псевдоним11:47, 15.03.2013#
А что скажет "Бывший" на такую ситуацию, созданную законниками от тепловиков. 15 февраля 2013 года принято постановление с изменениями тарифа № 10/14. Руководствуясь им тепловики начислили перерасчет начиная с начала года. ЗАДНИМ ЧИСЛОМ!То есть, в случае принятия этих изменений в конце года, нам пересчитали-бы за весь прошедший год?Описанное объясняется в сопроводительной листовке к квитанции за февраль. Обращаются в ней к "Уважаемому потребителю" и излагают такое обоснование перерасчета за январь. Как это сочетается с законом, "Бывший" ты наш???Кстати спрашивал у знакомых, им почему-то листовок не принесли, а перерасчету удивляются.
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Серджио12:59, 15.03.2013#
Все на митинг! Нужно выступить против произвола по электроэнергии!!! У меня потребление в месяц составляет 500 кВт, так теперь что, ни компьютер, ни телевизор, ни титан не включать? Это очередная уловка как вытрясти из народа лишние деньги! Все им мало нашим олигархам! Так что все на митинг! Не будем молчать, а то скоро за воздух заставят платить!!!
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Псевдоним13:44, 15.03.2013#
Это как потребительская корзина. Только здесь придется платить за превышение нормы. 50 КВТ это резервация. Разрешено только освещение дома включить, когда пришел и чтобы дойти до койки. За остальное плати в повышенном размере. Возврат уровня комфортности жизни в каменный век. А насчет пересчета задним числом вообще слов нет.
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Володя23:09, 15.03.2013#
А что думают кандидаты в мэры от всех партий или будетепиариться перед выборами? А есть ещё профсоюз, экспертныесоветы миклуши, молодёжное правительство, общественнаяпалата и много ещё комитетов и комиссий и, наконец, администрации города и края. Или вас это не касается?Когда и где собираться?
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Ворье из Примтеплоэнерго нужно не увольнять, а сажать. Придумать схему со сломанными счетчиками - это оригинально! И главное никто "не заметил", что выставляются суммы в 1, 7 раза большие, чем средняя зарплата в Партизанске.