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Жители Приморья собираются выйти на многотысячный митинг

14 Марта 2013, 12:45 | Приморье

В Дальнегорске, Кавалерово, Ольге, Лазо и Партизанске 16 марта в 12 часов дня на центральных площадях состоится митинг.

Уведомление о проведении публичного мероприятия было подано инициативной группой в администрации районов в соответствии с действующим законодательством. Цель митинга - выразить мнение против введения норм потребления электроэнергии на территории Приморского края и по другим проблемам социально-экономического развития региона.

Инициативная группа, организующая публичное мероприятие, заявила, что участие в митингах примет несколько тысяч человек. Приморский край вошёл в число пилотных регионов по установлению социальной нормы потребления электроэнергии. Социальная норма потребления на электроэнергию в Приморском крае и ещё в 15-ти российских регионах будет введена не ранее 1 июля 2013 года. Как сообщили в департаменте по тарифам Приморского края, повсеместное применение социальной нормы в РФ состоится в 2014 году.

«Соцнорма на электроэнергию ударит по карману каждого приморца. Мы – против!» - заявил один из организаторов митинга в Кавалерово, коммунист Сергей ПЛЕВАКО.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: законодательство  тарифы  митинг  электроэнергия  услуги  жкх 



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Комментарии

  • Замполит13:20, 14.03.2013#

    Ворье из Примтеплоэнерго нужно не увольнять, а сажать. Придумать схему со сломанными счетчиками - это оригинально! И главное никто "не заметил", что выставляются суммы в 1, 7 раза большие, чем средняя зарплата в Партизанске.

  • Бывший ЖКХник15:30, 14.03.2013#

    Замполит, по Вашему мнению если у потребителя сломался прибор учета тепловой энергии и при фактическом потреблении тепла показывает "ноль", то Примтеплоэнерго не должно было начислять к оплате по нормативу?Почитайте законы и техническую документацию, а потом выражайте свои эмоции и обоснововайте правильно свою точку зрения. Проблема здесь далеко не в Примтеплоэнерго, тарифы этого предприятия регулируются государством в тариф заложено более 70% стоимость топлива (мазут, уголь). А вот причина проведения этих митингов предполагаю заключается в том, что в перечисленных районах очень много квартир незаконно и в нарушение всех технических норм переведены на электрическое отопление и в случае принятия норм будут платить за свое отопление дороже, чем при получении тепла от теплоснабжающих организаций. Обычные же граждане на этот митинг не пойдут т. к. их интересы введение норм не затронет.

  • Псевдоним20:51, 14.03.2013#

    уважаемый бывший. а на счет общедомовых нужд по горячей воде не просветите? я вот в толк ни как не могу взять, где у меня в подъезде или подвале краны с водой стоят и кто их пользует? бабай наверно или домовенок кузя? какие к черту общедомовые нужды на воду? на сколько я помню за исправностью водопровода в жилых домах отвечает как раз управляющие компании, а ответственност жильцов дома начинается от вентеля в квартире. и если в подвале текет вода а уважаемые жкх не думают течь устранять то они и должны платить за нее! за утекшую воду. но почему то это назвали общедомовыми нуждами и повесили на жильцов. вот лично я такой общедомовой нужды не испытываю, и услугу по утеканию воды в подвалах не заказывал. но платить за такую услугу должен. что скажешь? читать закон который вы под свои карманы написали?

  • inspektor15:00, 18.03.2013#

    просвещу и про общедомовые нужды по горячей воде, Есть три стороны: 1. Потребители (являющиеся собственниками общедомовой системы горячего водоснабжения, а это стояки и розливы). 2. Управляющая компания, нанимаемая этими самыми потребителями для своевременного обслуживания общедомового имущества. 3. Ресурсоснабжающая организация. Так вот, ресурсоснабжающая организация подает горячую воду на границу ответственности (до стены многоквартирного дома) и за эту, поданую горячую воду должно получить оплату. Если в доме есть водоразбор на общие нужды (например уборщица моет подъезд горячей водой), утечки в подвале, сливы при ремонте ресурсоснабжающая организация должна получить оплату и за эту воду т. к. в тариф такие потери воды не включены. Главная мысль законодательства в том, что собственники должны нести ответственность за состояние своего имущества (пусть даже находящегося в общей собственности) и не допускать сверхнормативных потерь. Собственники должны контролировать работу своей управляющей компании, а при неудовлетворительной работе предъявлять претензии именно управляющей, а не ресурсоснабжающей организации.

  • Псевдоним22:49, 14.03.2013#

    Обычных граждан затронет норма 50квт на человека с 1 июля, а то что сверх с ОДН платить в трех кратном размере при том что Приморский край, продает электроэнергию в Китай, и излишки энергии в 2, 5 раза больше чем край потребляет!!!

  • victor 123412:23, 15.03.2013#

    Узаконенное воровство будет, так как сейчас у меня с ребенкомна двоих, он в школе, я на работе- выходит 200 квт.

  • tflir08:19, 16.03.2013#

    маленький ребенок однокомнатная квартира стирка, кипячение бутылочек. Счет за свет около 1000

  • tflir08:21, 16.03.2013#

    а обще домовое электричество куда столько сжигается

  • Псевдоним14:12, 14.03.2013#

    Вы уверены что 15 марта? Может 16 марта, в субботу?

  • х15:42, 14.03.2013#

    Краевой митинг состоится во Владивостоке в субботу 23 марта в 15:00 на привокзальной площади у памятника В. И. Ленину. Приглашаются все страдающие от управляющих компаний и дальнейшего роста цен на ЖКХ.

  • Псевдоним14:14, 14.03.2013#

    А подмасковные дебилы -ЗУБР, приглашены?

  • Псевдоним14:20, 14.03.2013#

    Это будет сюрприз!

  • МЕСТНЫЙ14:30, 14.03.2013#

    А в остальных районах что народ молчит или некому рпять возглавить. Потом опять будут сопли жевать на выборах.

  • Псевдоним14:57, 14.03.2013#

    А в остальных городах просто не одобрили проведение митинга!

  • Отсюда14:39, 14.03.2013#

    А что думает губернатор? А прокурор? А как с безопасностью окраин России? КТО персонально лишает регион стабильности, провоцируя народное недовольство дикими платежами? Кто разжигает костёр, который может привести к хаосу и сепаратистским настроениям? Управа-то на них в крае есть или нет? И не называются ли такие провокации народного недовольства действиями пятой колонны, подрывающей крепость российского государства? Всем уже очевидно, что личная алчность определённого сорта особей приводит их к предательству интересов страны.

  • Псевдоним22:35, 14.03.2013#

    Вы намекаете на ГОСДЕП?

  • Псевдоним00:57, 15.03.2013#

    Если для вас это тайна, то вот вам откровение - Администрация края сама напросилась участвовать в данном пилотном проекте. Вы все еще интересуетесь где (вернее за кого) губернатор? Видимо с теми кто и создает эти самые дикие платежи.

  • Замполит14:53, 14.03.2013#

    ЗУБР будет в качестве специально приглашенной звезды!

  • Псевдоним14:54, 14.03.2013#

    Вопрос то решен по всей России и только наивный может думать что не просчитан протестный потециал или это делают жадные энергетики без ведома правительства. Интересно только что станет последней каплей, до каких пор можно гнуть собственный народ.

  • Zlo15:10, 14.03.2013#

    и сразу же , в ту же секунду , снизят тарифы и поцалуют в ж_пу.

  • Псевдоним15:14, 14.03.2013#

    Нет лучше сидеть и молчать!

  • Псевдоним00:58, 15.03.2013#

    Видимо так. Стадо обязано молчать!

  • х15:12, 14.03.2013#

    А где митинг и во сколько? Во владивостоке наверное соберутся 15 человек как обычно. У всех всё хорошо ведь.

  • Псевдоним15:33, 14.03.2013#

    Губернатор и прокуратура должна заниматься этим вплотную. А если работы нет на на_уй они тогда нужны!!!!

  • 97619:46, 14.03.2013#

    когда точно сбор негодющих господа ? я с вами

  • Псевдоним22:27, 14.03.2013#

    я буду кто ещё не трус?

  • Псевдоним01:00, 15.03.2013#

    Остальные уже от страха обмочились. Придется тебе одному отдуваться под дубинками Зубра.

  • Псевдоним22:34, 14.03.2013#

    А 50 киловатт на человека на митинге освещать будут? Когда и во сколько митинг во Владе?

  • Квартировладелец01:15, 15.03.2013#

    Уважаемый бывший ЖКХшник, 30 000 рублей за месяц отопления двушки - это нормально? Пересчитыать не надо? Вы жлоб, сударь. Нет, если Вы натырили дофига, то Вам эта сумма - копейки, значит Вам, уважаемый, дорога на нары.

  • maks08:24, 15.03.2013#

    жуть митинг! смех все будут шхериться по углам

  • Псевдоним09:09, 15.03.2013#

    Макс, в Сирии, Египте и т. д. тоже по началу шхерились.

  • гражданин 11:28, 15.03.2013#

    В Кавалерово митинг состоится в субботу 16 марта в 12-оо, везде висят объявления и в газете написано , что 16 это точно и 100 % !!!!

  • василиса11:37, 15.03.2013#

    уже не знают как задушить народ, наверное не от хорошей жизни люди перешли в кавалерово и даласе на альтернативный обогрев, так вот и придумали сделать норму потребления чтобы люди не отрезались от отопления, т. е примтеплоэнерго, так это пока на электропотребление сделали, потом придумают какую-нибудь норму тепла, если в квартире выше 20 градусов тоже будет считаться сверх потребление тепла, потом воду так же будем считать, Вот и будет как заграницей вся семья в одной ванне св одой моется . А Приморье выбрали потому что наверное больше всех альтернативщиков именно здесь, чтоб вся Россия посмотрела и не подумывала отрезаться от батарей

  • Псевдоним11:47, 15.03.2013#

    А что скажет "Бывший" на такую ситуацию, созданную законниками от тепловиков. 15 февраля 2013 года принято постановление с изменениями тарифа № 10/14. Руководствуясь им тепловики начислили перерасчет начиная с начала года. ЗАДНИМ ЧИСЛОМ!То есть, в случае принятия этих изменений в конце года, нам пересчитали-бы за весь прошедший год?Описанное объясняется в сопроводительной листовке к квитанции за февраль. Обращаются в ней к "Уважаемому потребителю" и излагают такое обоснование перерасчета за январь. Как это сочетается с законом, "Бывший" ты наш???Кстати спрашивал у знакомых, им почему-то листовок не принесли, а перерасчету удивляются.

  • борис12:23, 15.03.2013#

    ЧЕРНИГОВЦЫ ТОЖЕ С ВАМИ!!!!!!

  • Александр12:50, 15.03.2013#

    Боря , это ты ?

  • Псевдоним12:57, 15.03.2013#

    ублюдки путинские пора рвать сволочей воры и твари давят нас и давят рожи крысинные вся москва и питер ублюдочные сидят на нашей шеи твари

  • Серджио12:59, 15.03.2013#

    Все на митинг! Нужно выступить против произвола по электроэнергии!!! У меня потребление в месяц составляет 500 кВт, так теперь что, ни компьютер, ни телевизор, ни титан не включать? Это очередная уловка как вытрясти из народа лишние деньги! Все им мало нашим олигархам! Так что все на митинг! Не будем молчать, а то скоро за воздух заставят платить!!!

  • Псевдоним12:59, 15.03.2013#

    Почему Артем молчит! Вчера анализировал квитанции, волос дыбом встает, у дома год была одна площадь, в этом месяце дом прирос! а начисляют ОДН то за квадраты дома, то квартиры, то за количество прописаных в квартире, то за весь дом! да когда же это все кончится!

  • Лялька13:01, 15.03.2013#

    Не понимаю этих рвачей. . . Неужели они думали, что народ молча оплатит им такие счета и никто не вякнет?Судить сук за алчность и наглость!

  • Серджио13:02, 15.03.2013#

    А теперь "бывший" ответь на вопрос какие [***] 70 процентов заложено топливо, 70 процентов минимум заложена зарплата всех чинуш в ПРИМтепле. Какие зарплаты там мы все знаем! Поэтому не трепись про топливо.

  • Серджио13:04, 15.03.2013#

    И как раз затронет обычных горожан, ты наверное плохо разбираешься в электричестве и не знаешь, что такое 50 кВт в месяц на человека, это холодильник только у тебя столько съедает, так что закрой рот и не трепись. И стариков очень сильно ударит по карману.

  • Псевдоним13:44, 15.03.2013#

    Это как потребительская корзина. Только здесь придется платить за превышение нормы. 50 КВТ это резервация. Разрешено только освещение дома включить, когда пришел и чтобы дойти до койки. За остальное плати в повышенном размере. Возврат уровня комфортности жизни в каменный век. А насчет пересчета задним числом вообще слов нет.

  • Псевдоним13:55, 15.03.2013#

    Цель нашего правительства-залезть поглубже к своим гражданам в карман. Вы че хотели, когда шли голосовать за Путлера?Светлого будущего, ну так получайте ептеть.

  • Псевдоним19:50, 15.03.2013#

    Когда во Владивостоке митинг?

  • Володя23:09, 15.03.2013#

    А что думают кандидаты в мэры от всех партий или будетепиариться перед выборами? А есть ещё профсоюз, экспертныесоветы миклуши, молодёжное правительство, общественнаяпалата и много ещё комитетов и комиссий и, наконец, администрации города и края. Или вас это не касается?Когда и где собираться?

  • ОМОН11:56, 16.03.2013#

    Много не писдеть. Ерундой не заниматься. Мы выезжаем. Всем кто желает устроить провокацию добро пожаловать

  • Володя16:12, 16.03.2013#

    Заглохни ублюдок!

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