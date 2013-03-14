Жители Приморья собираются выйти на многотысячный митинг

В Дальнегорске, Кавалерово, Ольге, Лазо и Партизанске 16 марта в 12 часов дня на центральных площадях состоится митинг.

Уведомление о проведении публичного мероприятия было подано инициативной группой в администрации районов в соответствии с действующим законодательством. Цель митинга - выразить мнение против введения норм потребления электроэнергии на территории Приморского края и по другим проблемам социально-экономического развития региона.



Инициативная группа, организующая публичное мероприятие, заявила, что участие в митингах примет несколько тысяч человек. Приморский край вошёл в число пилотных регионов по установлению социальной нормы потребления электроэнергии. Социальная норма потребления на электроэнергию в Приморском крае и ещё в 15-ти российских регионах будет введена не ранее 1 июля 2013 года. Как сообщили в департаменте по тарифам Приморского края, повсеместное применение социальной нормы в РФ состоится в 2014 году.

«Соцнорма на электроэнергию ударит по карману каждого приморца. Мы – против!» - заявил один из организаторов митинга в Кавалерово, коммунист Сергей ПЛЕВАКО.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.