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Приморцы потеряли интерес к митингам

14 Марта 2012, 20:16 | Приморье

Акция протеста оппозиции в минувшую субботу, 10 марта, собрала на центральной площади Владивостока около 20-30 человек. При этом журналистов и сотрудников полиции было едва ли не больше, чем оппозиционеров.

Организаторы заявили, что проводят собрание. Но внешне оно сильно смахивало на митинг. Полицейские зорко следили за тем, чтобы на плакатах не было никаких лозунгов - формой собрания они не предусмотрены. Однако в речи ораторов лозунги все же были. Видимо, поэтому к одному из участников подошел полицейский и предложил подписать протокол об административном нарушении, однако координатор движения «Реальный выбор» Александр ЩЕГЛЮК отказался.

Члены КПРФ, движений «ТИГР» и «Реальный выбор» заявили о нелигитимности прошедших президентских выборов. «Мы должны сделать так, чтобы под фальсификаторами горела земля, чтобы каждый из них боялся в следующий раз повторить подобное», - заявил позицию Александр САМСОНОВ, член краевой избирательной комиссии. Ссылаясь на список участков, на которых, по его мнению, были сфальсифицированы протоколы, Александр предложил присутствующим запомнить фамилии председателей комиссии поименно.

По мнению активистов движения «Реальный выбор», по Владивостоку суммарные приписки в пользу выбранного президента составили порядка 8 тысяч голосов, и в 32 участках города были переписаны протоколы. Доведет ли оппозиция нарушения до суда или дело закончится улицей, скоро узнаем.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".

Автор: Олег Жунусов
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