www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

Приморский филиал "Ростелекома" через Wi-Fi открывает бесплатный доступ на ряд ресурсов

14 Марта 2012, 16:35 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» сделал бесплатным доступ на некоторые интернет-ресурсы, на которые пользователи могут зайти, используя технологию Wi-Fi.

Сегодня услугой Wi-Fi от ОАО «Ростелеком» можно воспользоваться во многих кафе, гостиницах, ресторанах и других предприятиях сервиса. Недавно доступ на ряд локальных ресурсов Приморского края стал бесплатным.

Полный перечень бесплатных ресурсов:

www.vlc.ru – официальный сайт администрации г. Владивостока,

www.primorye.ru – официальный сайт Приморского края,

www.deita.ru – РИА «Дэйта.ru»,

www.vostokmedia.com – РИА «Восток Медиа»,

www.primpogoda.ru – прогноз погоды,

www.farpost.ru – база объявлений,

www.dumavlad.ru – официальный сайт Думы г. Владивостока.

www.primamedia.ru – РИА «ПримаМедиа»,

www.primafisha.ru - информационное агентство «Примафиша»,

www.vladgorod.ru – Информационно-торговый портал г. Владивостока,

www.ptr-vlad.ru - официальный сайт ГТРК «Владивосток» (ПТР),

www.oldvladivostok.ru – исторический портал г. Владивостока и Приморского края,

www.disly.dsv.ru – услуги ОАО «Ростелеком».

Воспользоваться бесплатным доступом несложно: если беспроводное устройство включено, то сетевые устройства и точка доступа в Интернет «Ростелеком Wi-Fi» должны определить друг друга автоматически. Далее необходимо запустить браузер. Окно регистрации появится автоматически, если набрать адрес любого сайта или адреса страницы авторизации сайта «Ростелеком Wi-Fi» в строке адреса. На странице отображается вкладка «Бесплатные локальные ресурсы», при нажатии на которую открывается перечень бесплатных ресурсов, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru