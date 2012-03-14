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Приморский филиал "Ростелекома" через Wi-Fi открывает бесплатный доступ на ряд ресурсов
ВЛАДИВОСТОК, 14 марта, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» сделал бесплатным доступ на некоторые интернет-ресурсы, на которые пользователи могут зайти, используя технологию Wi-Fi.
Сегодня услугой Wi-Fi от ОАО «Ростелеком» можно воспользоваться во многих кафе, гостиницах, ресторанах и других предприятиях сервиса. Недавно доступ на ряд локальных ресурсов Приморского края стал бесплатным.
Полный перечень бесплатных ресурсов:
www.vlc.ru – официальный сайт администрации г. Владивостока,
www.primorye.ru – официальный сайт Приморского края,
www.deita.ru – РИА «Дэйта.ru»,
www.vostokmedia.com – РИА «Восток Медиа»,
www.primpogoda.ru – прогноз погоды,
www.farpost.ru – база объявлений,
www.dumavlad.ru – официальный сайт Думы г. Владивостока.
www.primamedia.ru – РИА «ПримаМедиа»,
www.primafisha.ru - информационное агентство «Примафиша»,
www.vladgorod.ru – Информационно-торговый портал г. Владивостока,
www.ptr-vlad.ru - официальный сайт ГТРК «Владивосток» (ПТР),
www.oldvladivostok.ru – исторический портал г. Владивостока и Приморского края,
www.disly.dsv.ru – услуги ОАО «Ростелеком».
Воспользоваться бесплатным доступом несложно: если беспроводное устройство включено, то сетевые устройства и точка доступа в Интернет «Ростелеком Wi-Fi» должны определить друг друга автоматически. Далее необходимо запустить браузер. Окно регистрации появится автоматически, если набрать адрес любого сайта или адреса страницы авторизации сайта «Ростелеком Wi-Fi» в строке адреса. На странице отображается вкладка «Бесплатные локальные ресурсы», при нажатии на которую открывается перечень бесплатных ресурсов, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.
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