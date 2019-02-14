Таиланд наоборот

Дальневосточники распробовали «другой» отдых на знакомых берегах

Какой он - Таиланд - для большинства дальневосточных туристов? Обычно соотечественники, устав от зимних холодов и ветров, и от летних туманов и дождей, сбегают на Пхукет или в Паттайю, чтобы просто полежать на белом песке, поплавать в теплом море и досыта наесться свежих фруктов. А бывает другой Сиам. Он наполняет силами больше, чем две недели на пляже, и витаминизирует лучше, чем пять свежевыжатых соков из манго в день. Корр «ЗР» убедился в этом лично.

Огни большого города

Отправной точкой для такого нестандартного отдыха в почти родном для дальневосточников (да и для всех россиян) Таиланде, конечно же, должен стать Бангкок. С его храмами, утопающими в небоскребах, с его бешеным ритмом большого многоуровнего города, оттененного удивительно умиротворяющими каналами.

Достопримечательностей Бангкока хватит недели на две, и то, если уж не слишком тщательно осматривать каждую из них. Столица Таиланда предлагает всем желающим только храмов великое множество и на любой вкус: большие и известные, заполненные туристами, а также маленькие, тихие и уютные, в которых по-особенному чувствуется буддийская религия. Недаром Бангкок зовется городом тысячи храмов – их здесь можно найти в любом закоулке, и каждый будет по-своему прекрасен. Вот только после двадцатого для неподготовленного туриста эти храмы будут казаться на удивление похожими.

Королевский (большой) дворец, Храм Изумрудного Будды (Ват Пхра Кео), Храм лежачего Будды (Ват Пхо), Храм Золотого Будды (Ват Трамит), Храм Рассвета (Ват Арун), Ват Сакет на Золотой горе, Мраморный храм (Бенчамабопхит), Ват Ратчанадда… Практически в любом из этих комплексов можно «потеряться» на целый день. Единственное, что может помешать – естественная для этих мест жара и толпы туристов. Поэтому самое лучшее время для посещения всех главных достопримечательностей Бангкока – утро.

Послеобеденное время можно отвести для прогулки по многочисленным каналам Бангкока, посещения музеев, обзорных башен и небоскребов или просто для отдыха возле бассейна в отеле. Если последнее входит в планы, то стоит заранее забронировать себе отель с бассейном на крыше – таких здесь великое множество.

Столица Таиланда – на любителя. Наверное, так можно сказать про что угодно. Но Бангкок не старается понравиться. Он такой, какой есть. Неисчерпаемый, глубокий, интересный, но сумасшедший. Кто-то устает от него в первый день, кто-то – через четыре дня, а кто-то и за месяц не может им насытиться. В любом случае, для тех, кто ищет что-то новенькое, столица – это только начало, изюминка ожидает путешественников на севере.

Питер Сиама

Чиангмай – один из крупнейших городов Таиланда, но для большинства дальневосточных туристов это название мало о чем говорит. А город этот стоит того, чтобы о нем узнать. 10 часов на автобусе или 2 на самолете - и перед вами новая неизведанная страна. Чиангмай – это Таиланд для ценителей, для тех, кто ищет настоящий, неподдельный Сиам. Здесь нет алчных туктукеров (вместо них - интеллигентные сонгтео) и набережных с лежаками (вместо них – уютные кофейни и небольшие лавки). Просто потому, что здесь моря нет. Только леса и горы. И соответствующее спокойствие туристического, но непляжного города. Сами тайцы считают Чиангмай культурной столицей своего королевства и бегут сюда со всех уголков, чтобы насладиться спокойствием и размеренностью. Это своего рода Санкт-Петербург Таиланда.

Здесь прекрасно развита туристическая инфраструктура, но она не такая откровенно курортная, как на Юге. Это и подкупает. Кроме того, здесь очень развита бизнес-среда, есть множество представительств компаний и корпораций, но в воздухе не витает запах денег, как в столицах. Отдельным плюсом для любителей тепла, но не духоты, станет климат Чиангмая. Удаленность от моря дарит этому месту отсутствие влажности, а близость гор и лесов – живительную прохладу по вечерам. Вместе с тем, здесь даже днем на солнцепеке находиться вполне терпимо.

Что же делать в Таиланде без моря? Отдыхать и телом (как ни странно), и душой. Для тела здесь, кстати, созданы комфортные условия. Хорошее жилье на любой вкус и кошелек, вкусная, свежая и недорогая еда, обилие фруктов, кои здесь же и произрастают, множество качественных массажных салонов, все те же ночные рынки и по-настоящему свежий воздух, которого уже, наверное, никогда не увидит Бангкок (из-за перенаселенности и загазованности), и который недоступен из-за влажности прибрежным зонам.

Развлечений здесь, возможно, даже больше, чем «на берегу», причем, как для взрослых, так и для детей, как для экстремалов, так и для интеллигентов. Близлежащие национальные парки Дои Сутеп и Дои Интанон дают возможность заняться хайкингом, прогулками на горных велосипедах, бурными сплавами по рекам или спокойным каякингом. Небезызвестные полеты гиббона также возможны здесь, но несколько масштабнее, чем те, по которым из года в год возят туристов «с пляжей».

Не только флора, но и фауна Чиангмая заслуживает внимания. Здесь расположен огромный зоопарк, по которому можно гулять не только днем, но и отправиться на ночное сафари. А многочисленные слоновьи питомники вокруг Чиангмая дают возможность провести целый день с умнейшими и крупнейшими созданиями. Кстати, кататься на слонах здесь – почти оскорбление. Местные очень гордятся тем, что «северные» слоны Таиланда – не ездовые игрушки для туристов. Несмотря на это, изо дня в день тысячи туристов (преимущественно из Европы и Америки) отправляются в слоновьи питомники, чтобы просто посмотреть, как кушают эти удивительные создания, принять участие в их купании и посмотреть на их быт.

Культурная составляющая Северной столицы не менее насыщенна. Знаменитый «квадрат» или Старый город – это исторический центр Чиангмая, где сосредоточено множество храмов, дворцов и исторических объектов. При желании его можно обойти за день, а вечером остаться в одной из кафешек для местных и насладиться недорогими, но очень вкусными традиционными закусками на свежем воздухе.

Из Чиангмая можно отправиться еще севернее – в очаровательную деревушку Пай или в город Чианграй, неподалеку от которого расположен удивительный и знаменитый Белый храм. А можно завершить путешествие в «стандартном» режиме – на пляже.

Азиатский Канкун

Все-таки без моря для дальневосточников Таиланд – не Таиланд, и отдых – не отдых. С Севера можно отправиться и на «родной» Пхукет, и в шумную Паттайю, и в Краби, откуда удобнее всего выехать на знаменитые острова Пхи-Пхи для полного релакса. И если на Пхукете за хорошими пляжами далеко идти не надо (при грамотном выборе размещения), то Паттайя дает простор для морских прогулок. Близлежащие острова, на которые каждый день отправляются экскурсии, порадуют и живностью, например, обезьянками, и пустынными пляжами с прозрачной водой и белым песком.

А вечер почти в любом городе у моря одинаков: длинные набережные с множеством кафе, ресторанов, магазинчиков, баров. В отдельных местах Пхукета, и почти везде в Паттайе, можно встретить и другие неотъемлемые тайские атрибуты ночной жизни. Ночные развлечения в Таиланде и прогулочные улицы, где своими глазами можно увидеть не совсем законные услуги для туристов, стали уже своего рода музеем, совершенно противоположной храмам и святыням достопримечательностью.

«Морские» точки Таиланда после столицы и Севера шумом прибоя ставят своеобразную точку в маршруте. Соленый влажный воздух как будто оформляет в единую картину все впечатления: храмы, святыни, водопады, слоны, бары, вечеринки, парки. Такой он и есть - Таиланд - знакомый, родной, но еще не до конца открытый для нас и освоенный.

Анна МАЛЕЦКАЯ, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.