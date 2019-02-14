Cтало известно имя нового прокурора Приморья

Главу ведомства отыскали в Якутии

Прокурором Приморского края на 5-летний срок назначен Николай ПИЛИПЧУК, ранее возглавлявший прокуратуру Якутии, сообщает газета «Золотой Рог».

С мая 2013 года прокурором Приморья служил Сергей БЕССЧАСНЫЙ. По окончании пятилетнего срока в августе 2018 года он был переведен на руководящую должность в организационном управлении центрального аппарата Генпрокуратуры РФ.

Досье газеты «Золотой Рог»

Николай Пилипчук родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Окончил Свердловский юридический институт. В органах прокуратуры служит с 1984 года, занимал различные должности в прокуратуре Хабаровского края, в том числе первого заместителя прокурора этого региона. С 2009 года в течение 7 лет проходил службу в должности прокурора Амурской области.

ОльгА ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.