Кадровый голод Дальнего Востока: Дипломы - на полку

Образование уже давно перестало быть сколь-либо значащим критерием при приеме на работу

Дорогие школьники! Учитесь на «4» и «5», поступите в вуз, окончите его с красным дипломом, получите замечательную профессию, и троечник из вашего класса, который все время прогуливал и списывал, возможно, примет вас на интересную высокооплачиваемую работу.

Анекдот в тему

Сервис по поиску работы Superjob убрал графу «образование» из объявлений вакансий. Представители компании объяснили это тем, что работодателям сегодня это не важно – внимание обращается на практические способности и достижения соискателей. Деловая газета «Золотой Рог» провела опрос работодателей Приморского края, чтобы узнать, имеет ли вес образование потенциальных работников при трудоустройстве.

Вячеслав ИЛЬЮШКИН, руководитель HR-службы DNS:

- Для самых востребованных вакансий в нашей сети нет требования о наличии высшего образования. Когда DNS подбирает персонал для работы в рознице, нам важно умение соискателя свободно изъясняться и доносить свои мысли. Еще один момент – ассортимент. У нас порядка 100 тыс. наименований товара. Специалистов, которые совмещали бы знание цифровой и бытовой техники и умение грамотно консультировать, вузы не готовят. Поэтому мы выделяем кандидатов, способных постоянно учиться в процессе работы и развивать новые компетенции, и создаем условия для их дальнейшего роста в компании. К сожалению, обозначенные навыки не всегда коррелируют с наличием высшего образования. Поэтому здесь мы можем согласиться с порталом Superjob.

У нас также есть федеральный офис во Владивостоке, где работает около 600 человек. Мы редко набираем руководителей со стороны – выстраиваем систему управления таким образом, чтобы специалисты могли расти. Когда требуется сотрудник в головной офис, руководитель смотрит на высшее образование соискателей. Здесь часто работа связана с аналитикой. Поскольку математическое или физико-математическое образование позволяет работать с цифрами более эффективно, его наличие становится преимуществом. Но если на должность будут претендовать два соискателя с одинаковым уровнем навыков, наличие высшего образования вряд ли станет преференцией – в этом случае будет важнее результат.

В целом же ситуация с порталом Superjob не говорит о хорошей или плохой тенденции, она говорит о текущей ситуации. Мир стал меняться быстрее. Нам уже сейчас приходится в течение жизни много раз переучиваться, овладевать новыми специальностями, постоянно развиваться. И здесь важно не то, что ты когда-то в молодости получил образование, а насколько ты готов гибко перестраиваться под новые задачи. Лет через 20 работодатели будут смотреть, как часто человек менял сферы деятельности, насколько они взаимосвязаны. А на собеседовании будут стараться понять, какие выводы сделал соискатель в ходе этого разного опыта, и умеет ли он синтезировать его для решения будущих задач. Поэтому решение Superjob вполне логично и очевидно, но несколько опережает ситуацию.

Сергей ВЕРКЕЕНКО, руководитель «Сумотори-Авто»:

- В нашей компании наличие высшего образования приветствуется, но его отсутствие не станет критичным для соискателя. Мы больше внимания уделяем личностным качествам и профессиональным навыкам кандидата. К сожалению, работодатели во Владивостоке не могут предъявлять повышенные требования к потенциальным сотрудникам – ни к одной компании очереди из желающих работать не выстраиваются. Что бы ни писали СМИ, население Приморья уменьшается, особенно активно уезжает молодежь. Поэтому борьба за трудовые ресурсы в регионе будет только усиливаться, а требования к кандидатам, соответственно – снижаться.

Андрей СОКИРЯНСКИЙ, владелец компании Docs Medical Korea:

- Нигде в мире ни один предприниматель не скажет, что ему неважно, какое образование у его работников. Есть такое знаменитое правило Даннинга-Крюгера, суть которого заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Таким работникам сложно ставить задачи – они не понимают даже лексики руководителя и не могут критически оценить свои результаты.

Тот факт, что ресурс по подбору кадров убрал графу «Образование» говорит о состоянии сегодняшнего рынка труда и экономики. И это состояние ужасно. Работодатели готовы брать низкоквалифицированный персонал, поскольку таким работникам можно платить меньше. Без образования человек не амбициозен и не пойдет искать работу по своему уму, он меньше осведомлен о своих правах. И некоторым работодателям это выгодно. Особенно молодым руководителям, которые и сами не особо образованные и думают, что образование не важно. Это означает, что мало кто думает о длинных деньгах – работодатели ориентированы на краткосрочные проекты: собрать команду, вдохновить, провернуть сделку и забрать деньги. Но по такому принципу долгосрочный бизнес не построишь.

Алексей КОМИССАРОВ, директор по развитию DVIGA:

- Считаю, что диплом – это не показатель знаний, а показатель способности идти к цели. В то же время неполучение диплома – это способность корректировать свою цель в движении. Немногие занимаются профориентацией в школе, и в университет чаще поступают из-за популярности специальности, либо потому, что родители прочитали в газете, что такие-то профессии будут востребованы на рынке труда. Я очень много работаю со студентами и знаю, что в 80% случаев они учатся, не понимая зачем им это.

Как айфон не говорит о состоятельности владельца, так и диплом не означает, что соискатель умный или глупый. Образование – всего лишь один из критериев отбора. При равных условиях, я бы сделал выбор не в пользу человека с высшим образованием, а в пользу соискателя со спортивным разрядом. Это достижение означает, что работник усердный. Спорт – это постоянное усилие, регулярные тренировки, это сложно. Моя практика это подтверждает. У меня был руководитель отдела продаж с образованием учителя физкультуры, который продавал как бог – на всю Россию. В моей компании также работают студенты, у которых еще нет образования, но которые успешно справляются с возложенными обязанностями. Поэтому я поддерживаю портал Superjob в их решении.

Марина СЕМЕНОВА, председатель Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации РФ «Торговое Единство»:

- Инспектор отдела кадров постоянно находится в поиске работников. И первичный отбор соискателей происходит через резюме. Конечно же, инспектора интересует все, в том числе и образование. Под пристальное внимание попадает не только сам факт наличия образования, оценивается еще и вуз, и факультет, который окончил потенциальный работник. Более того – компании, связанные с работой в море, смотрят не только диплом, но еще и на средний балл оценок в документе об образовании. Решение портала по подбору кадров убрать графу «Образование» может осложнить задачу кадровикам. Ведь сейчас ввели профессиональные стандарты, и в ряде случаев приглашать на собеседование кандидата без высшего образования – пустая трата времени.

Евгений ТРЕГУБОВ, коммерческий директор сети магазинов «Домотехника»:

- Наличие образования никогда не является решающим фактором при принятии решения о приеме на работу. Но оно может стать преимуществом для кандидата, имеющего одинаковые профессиональные и моральные качества на фоне других соискателей. При этом я не питаю иллюзий насчет особых знаний, полученных в ходе образования. Высшее образование, знания, полученные в ходе обучения и применение этих знаний – три разные вещи. В целом же, оконченное высшее образование, неоконченное, непрофильное – все они характеризуют человека, становятся его личностным показателем. Таким образом, диплом – лишь инструмент работодателя, с помощью которого он может вычислить подходы к работе у разных людей.

Кристина МАРИЗА, соучредитель кофейни Bonjour:

- Для меня главное, чтобы образование было оконченным, или человек находился в процессе обучения, а не бросал его незавершенным. Неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда люди с неоконченным образованием приходили на работу и не справлялись с ней. Они не считали важным выполнение поставленных задач, опаздывали, подводили коллег, не ценили ни свой труд, ни мой. Как показывает практика, у людей, завершивших процесс обучения в вузе или колледже, более высокий уровень ответственности. При этом я не заостряю внимания на профиле образования – всем необходимым для работы в кафе навыкам я обучу своего сотрудника. И здесь самое главное - умение учиться. Мне необходимо, чтобы человек понимал, что он может постоянно расти и получать новые знания. Только в этом случае он сможет работать так, как ожидаю не только я, но и весь стремительно развивающийся рынок труда.

Максим ФРАЙ, руководитель праздничного агентства «Студия счастье»:

- Я поддерживаю решение портала убрать графу «Образование». На данный момент люди получают высшее образование «для галочки», поскольку в свое время была создана мода на «корочку» (обязательно красного цвета), без которой нельзя устроиться на хорошую работу. Но многие сферы: маркетинг, менеджмент, услуги развлекательного характера не требуют специфических знаний и навыков. Здесь не нужно высшее образование, важны компетенции человека и его обучаемость.

Более того – в указанных сферах высшее образование не дает реальных знаний: все инструменты быстро устаревают. Поэтому я давно размещаю свои вакансии без требований о высшем образовании и даже без опыта работы. Я оцениваю только ключевые навыки кандидата, необходимые для занимаемой должности. Поэтому мне идея портала понравилась, и в целом она говорит о хорошей тенденции. В таких условиях специалисты, которые могут развиваться и приносить результат компании, смогут работать, не обращая внимания на условности в виде «корочки».

При этом я нисколько не уменьшаю важность образования для других сфер деятельности: медицина, инженерные и юридические услуги, транспорт. Мне бы не хотелось идти к врачу без образования, заходить в дом, построенный неизвестно кем или садиться в самолет, спроектированный самоучкой. Для сфер, где требуются экспертные знания графу «Образование» отменять нельзя ни в коем случае».

Марина ЛАРЮШИНА, главный специалист департамента по управлению персоналом ПАО «ВМТП», ведущая проект по работе со студентами и молодыми специалистами:

- Работодатель в первую очередь смотрит на уровень профессиональных компетенций и опыт, который есть у соискателя. Но при этом нельзя сказать, что на образование не обращают внимание. Однозначно, это не критерий при приеме на рабочие специальности – здесь диплом будет дополнением. Но при подборе на инженерные позиции, в административно-управленческий аппарат, высшее образование однозначно имеет значение. При этом профиль образования учитывается в зависимости от вакансии. Требование профильного образование появляется только в отдельных отраслях, например, при подборе руководителей и профессионалов: инженеров, экономистов, бухгалтеров, технологов и др.

О чем может говорить диплом о высшем образовании? Есть общее понимание, что наличие диплома о высшем образовании – это не только специальные знания на определенном уровне, но и умение работать с информацией (получать ее, систематизировать и обрабатывать), широта взглядов. Другой вопрос, что в реальной практике наличие диплома не гарантирует наличие этих качеств – это, скорее, зависит от самого выпускника, чем от учебного заведения. Высшее образование – это некий трамплин, который поможет построить карьеру и идти вперед. Но это далеко не самый главный фактор, а просто условие. В конечном счете, возможность построить карьеру зависит от набора личных качеств, таких как ориентация на результат и качественную работу, преодоление трудностей, развитые коммуникационные навыки, лидерские качества и др. Поэтому каждый из нас может привести массу примеров, когда ребята приходят на рабочие рядовые позиции со средне-специальным образованием, проявляют себя и растут в компании. Смотрят на результаты и конкретные достижения. И параллельно у таких сотрудников есть возможность получить высшее образование удобным для них способом.

Светлана ЗЫБАЛОВА, менеджера по кадрам компании «ДВ Регион»:

- Не совсем понимаю смысл данного решения портала, поскольку мне, как рекрутеру, все равно придется дополнительно запрашивать информацию об образовании. Наличие (высшего, профильного) образования – это определенный критерий отбора, сам факт его наличия всегда будет являться преимуществом. Это как основа основ, база. А вот специализация не всегда важна – наличие опыта зачастую компенсирует это. Хотя, безусловно, всегда бывают исключения из правил.

Также есть часть вакансий, на которые, в соответствии с профессиональными стандартами, просто невозможно устроить человека без наличия высшего, среднего профильного образования. Ну и конечно, нужно учитывать профиль самой компании, кто преимущественно работает в компании:

«офисный планктон» или производственники, требования к образованию будут разные. Для меня колонка «образование» несет не только формальный смысл, но и становится способом познакомиться с соискателем поближе. Поэтому ее отсутствие в резюме – это дополнительные временные затраты для меня.

Ольга РУДАКОВА, управляющая салоном красоты «Орхидея»:

- Высшее образование – это преимущество кандидата. Многие работодатели его наличием интересуются. Зачастую образованные люди более приятны в общении, лучше выполняют и понимают поставленные задачи. Но в отрасли красоты в приоритет выходит не образование, а опыт работы и умение общаться с людьми. И в нашем случае диплом о высшем образовании может стать лишь приятным дополнением качеств кандидата. Если у соискателя будет несколько дипломов, а во время общения он вызывает негатив, такой кандидат не будет представлять ценности как работник салона.

Алексей ОМЕЛЬЯНЧУК, генеральный директор «АКО-Холдинг»:

- Образование – это важный момент, на который я обращаю внимание при устройстве на работу новых сотрудников. Какой бы ни был успешный человек, если он не получил образования, в глазах окружающих он навсегда останется неучем. И я считаю это справедливым. Когда мы учимся, нам кажется, что на многие «не важные» предметы мы зря тратим время. Но проходят годы и все, что нам когда-либо говорили – все находит применение в жизни. Образование, по большому счету, – это тренировка мозга. И образованный сотрудник будет чуть быстрее думать, анализировать, чуть быстрее ориентироваться в экстремальных ситуациях. Конечно, нельзя исключать и школу жизни, ведь в некоторых случаях она дает намного больше, чем образование. Но зачем «изобретать велосипед», когда другие люди уже вложили эти знания в образовательные программы? Еще один важный фактор при подборе персонала – военная подготовка. Если ее у мужчины нет, значит на него нельзя положиться. Это подтверждает практика – парни, не учившиеся на военной кафедре или не служившие в армии, вечно куда-то опаздывают, не собраны, поскольку недисциплинированы.

Андрей ПУШКАРЁВ, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог»:

- Я не помню ни одного случая, чтобы в нашей компании при приеме на работу попросили показать диплом. Конечно, наверное, лучше, если ты принимаешь на работу еще и дипломированного специалиста, но если человек имеет необходимые навыки и без наличия такового, то какая разница. У нас в отделе рекламы, к примеру, бывало, работали дипломированные историки и военные, редактированием занимался медик, распространением - геолог, а еще целый кандидат геологических наук специализировался на финансовой теме. Еще были и есть инженеры и даже специалист по пищевому производству. И так далее. Диплом о высшем образовании когда-то считался вершиной большого образовательного процесса, в который входили и детский сад, и школа, и родительское внимание, и собственно обучение в вузе, включая большую программу практик и стажировок. Сейчас эта схема фактически разрушена по вполне естественным причинам - вместо единой системы разные уровни образования стали отдельными островками со своими задачами и целями.

Я вообще считаю, что роль высшего профессионального образования как такового уходит на второй план. Во-первых, возможность получать какие-то знания и навыки дистанционно позволяют учиться любому желающему и без поступления в вуз. А во-вторых, ситуация меняется столь стремительно, что учеба в классическом вузе со всеми тяжеловесными и обязательными программами часто становится настоящим тормозом для способных людей. А прием в вузы по результатам ЕГЭ так и вообще спутал все карты.

По моим наблюдениям, на дипломы сегодня обращают внимание (за исключением, конечно, специфических и «опасных» специальностей, таких как, к примеру, медицина, правоохранительная сфера, энергетика, строительство, военная сфера и пр.) в основном в тех компаниях, где больше уделяют внимание самой процедуре трудоустройства, а не конечному результату, и в тех структурах, в которых, уж извините, слепо поклоняются неким устоявшимся традициям. Часто откровенно замшелым. Современные и динамичные компании плевать хотели на такую ерунду, как наличие диплома. Главное – знания, умения и, желательно, опыт.

И вообще, я вижу, что массовая эвакуация населения с Дальнего Востока привела к тому, что уже сегодня многим компаниям приходится буквально затыкать кадровые дыры. Какие тут дипломы. Это как на фронте в 41-м – берут всех, кто может носить винтовку. А кто не может, пускай подносит патроны...

На фото: Истинная ценность диплома уже давно стала загадкой как для его обладателя, так и для его потенциального работодателя.

Фото из архива

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.