Гостей Приморья ждет острог

Озвучены планы развития русского исторического парка «Изумрудная долина»

Русский исторический парк «Изумрудная долина» - один из нескольких туристских кластеров, развивающихся в Приморье. За семь лет своего существования объект стал излюбленным местом отдыха жителей края, однако на сегодняшний день проект реализован только на 20-30%.

О том, чего уже удалось достигнуть создателям парка, и какие планы и идеи им еще предстоит воплотить, рассказал генеральный директор «Изумрудной долины» Сергей ВАКУЛЕНКО.





Генеральный директор «Изумрудной долины» Сергей Вакуленко: «Проехать по Золотому кольцу и прикоснуться к исконно русским традициям есть возможность не у каждого. Поэтому мы хотим создать такие условия здесь».

- Сергей Александрович, парк основан в 2011 году. В основу его легла идея воссоздания разных исторических эпох существования Приморья. Расскажите, что уже сделано за семь лет, и что сегодня из себя представляет «Изумрудная долина»?

- Парк мы действительно начинали строить в 2011 году. Тогда это было голое поле. Мы садили деревья, обустраивали озера, создавали инфраструктуру. Сейчас здесь построен русский острог: гостей встречают крестьянский и купеческий дома, землянка охотника, кузница, мельница, сторожевая башня. Из Архангельска привезен дом из кругляка, он сейчас работает как Резиденция Деда Мороза. На первом этаже открыт музей медведя. Конечно, подведено электричество и водоснабжение, сделаны детские тематические площадки, на озере установлена сцена, где мы проводим различные мероприятия. Хочется ведь показать детям нашу историю. Мы находимся на востоке и так или иначе все равно ассимилируемся с азиатским народами, их культурой. А проехать, допустим, по Золотому кольцу и прикоснуться к исконно русским традициям есть возможность не у каждого. Поэтому мы хотим создать такие условия здесь. Сейчас построили русский острог, дальше будет древнее Приморье, потом средневековый форт и так далее.

- А насколько востребована эта идея у посетителей? Растет ли интерес приморцев и иностранных туристов к парку? И чем вы завлекаете гостей?

- Мы проводим множество различных мероприятий в течение года: это и Масленица, и День Ивана Купалы, и День лотоса, и Крещение, и рыцарские турниры, и многие-многие другие. Летом люди приезжают, чтобы просто погулять по территории, а зимой у нас можно покататься на коньках или тюбингах, правда, когда лежит снег. Кроме того, в парке живет Изумрудный Дед Мороз, дети очень любят бывать в его резиденции. Есть еще много интересных задумок, но все они, конечно, требуют огромного количества времени, сил и средств, поэтому все сразу охватить не удается. Это перспектива нескольких лет. Но парк уже сейчас интересен людям, с каждым годом посетителей у нас становится все больше и больше. Например, в 2017 году нас посетило около 100 тысяч человек, а в прошлом году уже примерно 150 тысяч.

- Давайте поговорим подробнее о планах. В начале этого года парк получил премию Правительства России как один из наиболее перспективных туристских проектов. На что собираетесь потратить средства?

- Прежде всего, в планах у нас - построить на территории русского острога часовню, а чуть дальше - православный храм Петра и Февронии. По задумке, он станет основой семейного парка, где будут проходить свадебные церемонии, и можно будет просто погулять. Кроме того, мы хотим создать военно-исторический парк «Граница». В чем состоит идея? Наш русский исторический парк - это рассказ про историю Руси, про победы и завоевания, про защиту своих рубежей, про освоение новых территорий, в том числе нашего Приморья. Хотелось бы показать, с каким трудом все это доставалось нам. Сделать упор на патриотизме и любви русского народа к своей Родине. У нас уже три года ребята проводят реконструкции событий Великой Отечественной войны, которые вызывают большой интерес у посетителей, но это отдельные мероприятия, а хотелось бы создать единую большую тематическую площадку.

- Партнеров привлекаете или планируете развиваться самостоятельно?

- Конечно, хотелось бы привлечь партнеров. Общая территория нашего парка - примерно 80 гектаров. На сегодняшний день освоено только около 10-15 гектаров. Я готов предоставить людям землю под развитие своих идей. Это могут быть социальные, творческие или инфраструктурные проекты.

На фото: В «Изумрудной долине» кого только не увидишь. На фото губернатор Олег Кожемяко беседует с активистами клубов исторической реконструкции.

Фото Primorsky.Ru.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.