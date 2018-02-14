Застрявшие в бедности

Реальные располагаемые денежные доходы приморцев по итогам прошлого года остались на уровне 2016 года

Структурные изменения в экономике

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2018 года учтено 67.4 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Из их числа предприятия государственной собственности составляют 2%, муниципальной - 3, частной собственности - 89%.

Подавляющее большинство организаций края (82%) являются коммерческими структурами, самая распространенная форма - общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем числе организаций края всех организационно-правовых форм составляет 80%.

В городских округах сосредоточено 91% предприятий, в муниципальных районах - 9%.

Кроме того, в составе Статрегистра учтены 54.4 тыс. человек, на которых поступили сведения из регистрирующих органов о прохождении государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Из них 49% заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Производство товаров и услуг

Индекс выпуска продукции и услуг (оценка) по базовым видам экономической деятельности (промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство, транспорт, розничная торговля) за 2017 год относительно 2016 года составил 104.3%.

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности за 2017 год составил 1775.4 млрд рублей (в действующих ценах 104% к 2016 году).

Промышленное производство

За 2017 год промышленными организациями края отгружено продукции на 308.9 млрд рублей. Наибольший удельный вес (70%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

Индекс производства промышленной продукции составил 116.7% к уровню 2016 года.

В добыче полезных ископаемых отмечено снижение производства на 8%. Добыча каменного угля за 2017 год сократилась в 2.7 раза по сравнению с 2016 годом, металлических руд - на 8%. Рост наблюдался в добыче бурого угля (на 12%) и прочих полезных ископаемых (на 3%).

В обрабатывающих отраслях наблюдался рост производства на 22%. Увеличение промышленного производства было отмечено в производстве прочих транспортных средств и оборудования (в 2.7 раза), металлургическом производстве (на 41%), производстве текстильных изделий (на 19%), одежды (на 9%), производстве электрического оборудования (на 8%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, прочей неметаллической минеральной продукции (на 6%), производстве мебели (на 4%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 25%), раствора строительного (на 18%), товарного бетона (на 12%), цемента и пиломатериалов (на 5%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Выпуск легковых автомобилей остался на уровне прошлого года. Выпуск компьютеров и периферийного оборудования снизился на 13%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отмечался рост на 5%. Было выработано 10.7 млрд кВт-ч электроэнергии (на 6% больше, чем в 2016 году) и 12.7 млн Гкал тепловой энергии (меньше на 4%).

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), по предварительным расчетам, составил 47.7 млрд рублей (111.8% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке). В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения приходилось по 44%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 12%.

Растениеводство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году в хозяйствах всех категорий составила 474.3 тыс. га (на 9% больше, чем в 2016 году). Рост обусловлен увеличением посевной площади сои (на 19%). Посевы картофеля остались на уровне предыдущего года, посевная площадь овощей открытого грунта снизилась на 2%, зерновых и зернобобовых культур - на 4, кормовых культур - на 7%.

Из общей площади посевов было убрано зерновых и зернобобовых культур 98%, сои - 97, картофеля - 95, овощей открытого грунта - 91%.

Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями зерна (83% краевого объема) и сои (69%), хозяйства населения - картофеля и овощей (85% и 70%, соответственно).

Под урожай будущего года вспахано 162 тыс. га зяби (в 1.6 раза больше прошлого года) и посеяно 106 га озимых на зерно и зеленый корм (уменьшение на 3%).

Животноводство. По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 64.9 тыс. голов крупного рогатого скот (сокращение на 1% по сравнению с 1 января 2017 года), из них 32.9 тыс. коров (также на 1%); 168.3 тыс. свиней (на 4%); 31.9 тыс. овец и коз (на 2%); 3735.3 тыс. голов птицы (на 6%).

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 76% поголовья крупного рогатого скота, свиней - 21, овец и коз - 98, птицы - 19%.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2017 году составили 6211 кг против 5570 кг, полученных в 2016 году, яйценоскость кур-несушек составила 272 яйца против 268.

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 20% общего объема производства мяса, 70 - молока, 29% - яиц.

Строительство

В 2017 году в крае, по предварительным данным, за счет всех источников финансирования по­строено 5696 квартир об­щей площадью 418 тыс. кв. метров, что на 15% меньше 2016 года. Ввод жилья населе­нием снизился на 1%. В общем вводе жилых домов его доля составила 48% (202.3 тыс. кв. метров).

В сельской местности ввод жилья увеличился на 23% и составил 95.5 тыс. кв. метров (23% введенного жилья по краю). Из него 81% жилья введен инди­видуальными за­стройщи­ками.

Во Владивостоке введены дошкольное образовательное учреждение на 120 мест и спортивное сооружение с искусственным льдом площадью 1508 кв. метров, в Находке - дошкольное образовательное учреждение на 120 мест и амбулаторно-поликлиническое учреждение на 55 посещений в смену, в Чугуевском районе - амбулаторно-поликлиническое учреждение на 400 посещений в смену. Введены 2 физкультурно-оздоровительных комплекса (в Артеме и Уссурийске).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель­ство», составил 69.9 млрд рублей (на уровне 2016 года). Орга­низациями малого предпри­нимательства выполнено 64% объема работ по краю.

Транспорт

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за 2017 год составил 13.4 млн тонн (107% к 2016 году), грузооборот - 481.4 млн т-км (99%).

Перевезено автомобильным транспортом общего пользования (включая индивидуальных предпринимателей, без учета микропредприятий) 58.7 млн пассажиров (107% к 2016 году), пассажирооборот составил 1010.7 млн пасс-км (124%).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 815.8 тыс. тонн грузов (в 1.6 раза меньше прошлого года), в каботажном плавании - 1834.3 тыс. тонн (на 7% меньше).

Перевозка пассажиров морским транспортом в 2017 году сократилась на 4%, пассажирооборот - на 23%.

Связь

Объем услуг почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный организациями (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году, составил 2145 млн рублей. По сравнению с 2016 годом объем услуг почтовой связи в действующих ценах вырос на 4%.

Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 20.5 млрд рублей, увеличившись на 3%.

Рынок товаров и услуг

Оборот оптовой торговли за 2017 год составил 1084.3 млрд рублей, что на 1% больше, чем в 2016 году. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 68% оборота оптовой торговли.

Запасы топлива. На 1 января 2018 года на складах обследуемых организаций края хранилось 1192.4 тыс. тонн угля (на 10% меньше, чем на 1 января 2017 года) и 82 тыс. тонн топочного мазута (на 18% больше).

В организациях, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром, запасы твердого топлива по сравнению с запасами на соответствующую дату прошлого года уменьшились на 15%, мазута - увеличились на 23%.

Организации жилищно-коммунального хозяйства имели в наличии 3 тыс. тонн угля (на 27% меньше, чем на 1 января 2017 года) и 0.3 тыс. тонн мазута (меньше на 29%).

На топливных складах края, осуществляющих продажу угля населению и организациям социальной сферы, на начало января 2018 года было в наличии 1 тыс. тонн твердого топлива (в 4.3 раза меньше, чем на 1 января 2017 года).

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 377.3 млрд рублей, что выше объема 2016 года на 4%. Оборот края сформирован на 93% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, и на 7% - за счет продажи товаров на рынках и ярмарках.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 172 млрд рублей (106% к уровню 2016 года), непродовольственных товаров - на 205.3 млрд рублей (102%).

Запасы товаров в организациях розничной торговли на 1 января 2018 года оценивались в сумме 10.8 млрд рублей, что обеспечит 33 дня торговли.

Оборот общественного питания составил 16.7 млрд рублей, что выше объема 2016 года на 3%.

Рынок услуг. В 2017 году населению края оказано платных услуг на 146.4 млрд рублей (на 4% больше, чем в 2016 году). В структуре объема платных услуг населению наибольший удельный вес занимали жилищно-коммунальные услуги (26%), транспортные (21%), телекоммуникационные (13%) и медицинские (8%).

Наиболее высокий прирост физического объема реализации услуг населению по отношению к 2016 году наблюдался в сфере туристских услуг (на 25%), гостиниц и аналогичных средств размещения (на 22%), культуры (на 19%), телекоммуникационных (на 17%), юридических (на 8%).

В объеме платных услуг бытовые составили 9%. За 2017 год их было оказано на 13.7 млрд рублей.

На долю физических лиц приходился 51% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.

Финансы

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций края (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) за январь-ноябрь 2017 года сложился в размере 54.4 млрд рублей прибыли. Удельный вес убыточных организаций составил 23%, ими получено 9.5 млрд рублей убытка.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) на 1 декабря 2017 года достигла 729.5 млрд рублей, из нее просроченная - 4%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2017 года достигла 336.4 млрд рублей, из нее просроченная - 11%.

Цены

Индекс потребительских цен в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 101.8%, что ниже аналогичного периода предыдущего года (104.9%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (102.5%).

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли на 0.1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 9%, при этом на картофель - на 11, на фрукты - на 9, на овощи - на 8%. Помидоры свежие и морковь стали дешевле на 7%, капуста белокочанная свежая, огурцы свежие и чеснок - на 14-21%. В то же время подорожали свекла столовая и лук репчатый - на 12% и 19%, соответственно. Из фруктов наиболее заметно подешевели бананы, лимоны, апельсины, виноград - на 11-15%.

Рыбопродукты подорожали в целом на 10%, из них выше среднего уровня возросли цены на икру лососевых рыб отечественную, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 22%), рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород (на 39%). Снизились цены на филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), сельдь соленую - на 2-3%.

Из молочной продукции возросли цены на сыр, молоко питьевое, творог и масло сливочное - на 3-5%. Кисломолочные продукты, сырки творожные, глазированные шоколадом и сметана подорожали на 7-10%.

Наблюдалось увеличение цен на 2% на бараночные изделия, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные.

Из мясопродуктов на 5-7% подешевели куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые.

Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 16%. Отмечено снижение цен на чай, муку - на 2-4%, яйца куриные, сахар - на 17%.

Увеличение цен отмечено на торты, зефир, пастилу (на 2%), карамель, перец черный (горошек), сухие супы в пакетах, кетчуп (на 3-4%). Мед пчелиный натуральный и мороженое стали дороже на 5% и 13%, соответственно. Алкогольные и безалкогольные напитки подорожали на 1-3%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила на конец декабря 2017 года 4982 рубля (снижение на 0.7% по сравнению с декабрем предыдущего года).

На наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 2.1%.

Отмечено увеличение цен на одежду (в среднем на 2%), обувь (на 4%), ряд школьно-письменных и канцелярских товаров (на 5-6%), табачные изделия (на 8%). Наблюдался прирост цен на бензин автомобильный различных марок на 3%, дизельное топливо подорожало на 11%.

Снижение цен в среднем на 3-7% отмечено на электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, средства связи. Медицинские товары и медикаменты стали дешевле на 2-3%.

Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 4% к декабрю 2016 года.

Бытовые услуги за год подорожали на 2%, более всего возросли цены на постановку набоек - на 7%. Установка пластиковых окон, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, услуги организатора проведения торжеств, помывка в бане, изготовление фотографий для документов стали дороже на 3-4%, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой - на 9%.

На 8% возросли тарифы на услуги пассажирского транспорта. Стоимость проезда в городском автобусе коммерческом и муниципальном стала дороже на 5%, междугородном автобусе - на 7, в трамвае и троллейбусе - на 8%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 12%. Проезд в пригородном поезде и в поездах дальнего следования стал дороже на 4%. Отмечено увеличение цен на услуги связи в среднем на 5%.

В сфере жилищных услуг на 5% подорожали услуги по организации работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ. В коммунальной сфере возросла оплата услуг газоснабжения - на 3%, горячего водоснабжения, отопления, услуг по снабжению электроэнергией - на 5, водоснабжения холодного и водоотведения - на 4-7%.

Услуги правового характера и медицинские стали дороже в среднем на 4% и 6%, соответственно. На 7% увеличилась стоимость проживания в студенческом общежитии, на 10% - проживания в гостинице.

Из услуг образования возросла стоимость занятий на курсах иностранных языков на 8%, обучения в негосударственных общеобразовательных организациях - на 13, обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования - на 6%.

На 8% снизилась плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля и плата за пользование потребительским кредитом.

В IV квартале 2017 года средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 75 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья - 82 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2016 года цены на первичном рынке жилья в среднем возросли на 7%, на вторичном - снизились на 1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации на внутрироссийском рынке, составил 102% к декабрю 2016 года, в том числе в добыче полезных ископаемых - 100.8%, в обрабатывающих производствах - 101.7, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 103.2, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 101.4%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в целом составил 103.8% к декабрю 2016 года, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию - 106.9, на машины и оборудование инвестиционного назначения - 101.1, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения - 101.1%.

Индекс тарифов на наблюдаемые грузовые перевозки в среднем составил 102%, в том числе морским транспортом - 101.7, автомобильным - 106.3%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 97.3%, в том числе на культуры сельскохозяйственные, продукцию овощеводства и садоводства - 94.8, на животных живых и продукты животного происхождения - 98.9%.

Население и рынок труда

По предварительной оценке, на 1 января 2018 года в Приморском крае постоянно проживало 1912.1 тыс. человек (в 2016-м - 1 929 008), в том числе 1476.5 тыс. горожан и 435.6 тыс. сельских жителей.

По оперативным данным, в 2017 году в крае родилось 21 тыс. детей (на 11% меньше, чем в 2016 году), а умерло 25.3 тыс. человек (меньше на 4%). Число умерших превысило число родившихся на 21%. Мужская смертность превысила женскую на 13% и составила 13.4 тыс. человек.

В органах ЗАГС за 2017 год было зарегистрировано 15.7 тыс. браков (на 4% больше, чем за 2016 год) и 9.3 тыс. разводов (на 1%). На 1000 заключенных браков пришлось 592 развода (в 2016 году - 610).

Рынок труда. По итогам выборочного обследования населения численность рабочей силы, по оценке, составила в декабре 2017 года 1035.2 тыс. человек (54% общей численности населения края). В их числе 980 тыс. человек (95%) были заняты в экономике и 55.2 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, на конец 2017 года было зарегистрировано 10.7 тыс. безработных, из них 9.1 тыс. человек получали пособие по безработице (уровень официально зарегистрированной безработицы - 1%).

Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 100 вакансий составляла 20 человек (на конец 2016 года - 49).

Уровень жизни

Среднедушевые денежные доходы (определяются как отношение всех денежных поступлений (трудовых доходов, социальных выплат, доходов от собственности, прочих доходов) к численности населения края) за 2017 год, по предварительной оценке, составили 33.7 тыс. рублей в месяц.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) остались практически на уровне 2016 года (100.1%).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях края в январе-ноябре 2017 года составила 36924 рубля, что выше аналогичного периода 2016 года на 6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выше уровня предыдущего года на 2.4%.

Наиболее высокий уровень заработной платы в ноябре отмечен в деятельности воздушного транспорта (в 2.4 раза выше среднекраевого уровня); в организациях по производству автотранспортных средств (в 2.1 раза); на трубопроводном транспорте (в 2 раза); в рыболовстве и организациях по добыче угля и антрацита (в 1.9 раза); в научных исследованиях и разработках в области общественных и гуманитарных наук (в 1.8 раза); в организациях по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, а также по проведению азартных игр и заключению пари (в 1.7 раза).

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях по производству кожи и изделий из кожи, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, в организациях по аренде и лизингу, в торговле, в организациях по операциям с недвижимым имуществом, по обеспечению безопасности и проведению расследований.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2018 года составила 472.1 млн рублей и по сравнению с 1 января 2017 года стала меньше на 18%. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 1901 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника равна 248.3 тыс. рублей.

Эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, за 2017 год зарегистрировано 350.8 тыс. инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 11% меньше прошлого года. Наблюдался рост по таким болезням, как острый гепатит А и коклюш (в 1.9 раза).

Среди заболевших инфекционными болезнями, дети в возрасте до 17 лет включительно, составляли: по коклюшу - 98%, ветряной оспе - 94, острым респираторно-вирусным инфекциям - 88, педикулезу - 87, менингококковой инфекции - 62, гепатиту А - 30%.

По сравнению с 2016 годом наблюдался спад по таким социально значимым болезням, как: гонококковая инфекция - на 25%, туберкулез впервые выявленный (активная форма) - на 12, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (включая бессимптомный инфекционный статус ВИЧ) - на 9%. Увеличение зарегистрировано по сифилису (впервые выявленному) - на 1%, по хроническому вирусному гепатиту С (впервые установленному) - на 16%. Клещевой вирусный энцефалит зарегистрирован в 28 случаях.

Правонарушения

По данным Управления МВД России по Приморскому краю, в 2017 году зарегистрировано 36.7 тыс. преступлений, что на 6% меньше, чем в 2016 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений 22% отнесены к разряду тяжких и особо тяжких. На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 1901 преступление (в 2016 году - 2034). Совершено 4465 преступлений против личности (меньше на 18%), из них 200 убийств или покушений на убийство, 563 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 9 фактов незаконного лишения свободы, 16 случаев похищения человека.

Зарегистрировано 1178 преступлений, связанных с потребительским рынком, внешнеэкономической деятельностью, операциями с недвижимостью и другими видами экономической деятельности (на 1% меньше); 5637 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (больше на 11%); 830 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (увеличение на 36%).

Самым распространенным преступлением остаются кражи (35% всех преступлений), по сравнению с 2016 годом их число уменьшилось на 14%, каждая двенадцатая кража - квартирная.

С применением различных видов оружия совершено 105 преступлений (увеличение на 12%).

Правоохранительными органами выявлены 17 тыс. человек, совершивших преступления, из них каждый восемнадцатый - несовершеннолетний и каждая шестая - женщина, каждый третий совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Свыше 66% выявленных лиц не имели постоянного источника дохода.

К уголовной ответственности привлечено 13.7 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 53% (в 2016 году - 51%).

Приморскстат.