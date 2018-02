Настало время выбирать дороги

Выпускники владивостокской школы №13 рассказали о предстоящем экзамене и поступлении в вузы



«У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?», - писал Владимир Маяковский почти 100 лет назад.



Эти слова актуальны и сегодня. В жизни каждого школьника неизменно настает пора, когда он задумывается, куда пойти учиться после окончания школы, какую профессию выбрать?



Одиннадцатиклассники в течение февраля должны определиться с предметами, которые им понадобятся при поступлении в вуз, а также подать заявки на участие в Едином государственном экзамене.



Определиться с выбором профессии для выпускника школы – задача очень сложная, главное – не ошибиться, поэтому, многим ребятам помогают родители, некоторые выпускники поступают с друзьями «просто за компанию», однако есть и те, кто давно поставил цель и упорно идет к ней.



Ученица выпускного класса, Диана Онасенко, задала своим ровесникам, оканчивающим школу вопросы о том, чем они увлекаются, какую профессию они выбрали и какие предметы намерены сдавать на ЕГЭ.



Вот что ответили школьники:



Артем Столбовой и Костя Кушка





Артем Столбовой:

- Моё хобби - музыка, я играю на гитаре, пишу песни, но своё будущее решил связать с чем-то более серьезным. Я выбрал физику. Мой отец-инженер, вот и мне стала интересна эта профессия.



Готовиться к математике и физике, конечно, сложно, но время еще есть и я надеюсь успеть. Я выбрал МГТУ им. Баумана. Почему? Тут и сказать нечего, как-никак, это один из лучших вузов страны. Попаду туда - хорошее будущее обеспечено.



Костя Кушка:

- Я давно определился с выбором профессии, собираюсь поступать на государственное и муниципальное управление. Хочется что-то изменить в этой стране. Остановился на Высшей школе экономики (ВШЭ). Готовиться к экзаменам помогают репетиторы. Почему не поступаю во Владивостоке? Надоел этот город, хочется сменить обстановку.



Евгений Журковский:





- Получать высшее образование я собираюсь за рубежом, уеду далеко. Хочу стать врачом, поскольку профессия эта – всегда востребованная, но сначала придется поступить в медицинский колледж - такая система за границей.









На фото: Алина Васильева, Михаил Ковырнев, Анастасия Шестернина (слева направо)

Алина Васильева:

- Чем ближе экзамены, тем больше времени уходит на учебу. Я бы не сказала, что готовиться очень тяжело, но я устаю. Учусь на отлично. Золотая медаль даст мне дополнительные баллы при поступлении. Сдаю английский, литературу, русский язык.



Рассматриваю несколько вариантов для поступления: медиакоммуникации, дизайн, журналистика. В приоритете университеты Москвы (ВШЭ, МГУ). Я люблю Москву. Во-первых, ее ритм и энергетика очень мотивируют.



Во-вторых, уровень образования там выше, чем в моем городе. Недавно была в ДВФУ, там, кстати, оказалось вполне неплохо.



В качестве страховки и туда подам документы, ведь жизнь-штука непредсказуемая. Тем более, когда решается твоё будущее, лучше перестраховаться и подать документы, куда только можно.

Михаил Ковырнев:

- Увлечений у меня гораздо больше, чем времени. Приходится расставлять приоритеты, что порой бывает трудно. Школа отбирает очень много времени. К ней я вообще отношусь с большим сомнением. Очевидно, что требуются реформы.



Никакого разностороннего развития на самом деле нет. В 11 классе у нас около 8 лишних часов. Например, русский язык - всего раз в неделю, когда физкультуре отведено целых два! Я считаю, что ученики должны сами составлять свое школьное расписание исходя из того, что им нужно в большей степени, что им нравится. Вот, например, мои любимые предметы-физика, информатика. В день самостоятельно трачу на них по 7-8 часов. Я хотел поступать на программиста в Корею, но планы резко изменились. Конкурс слишком большой, я не прошел. Не хватило того, что дает школа. Точнее, это всё вовсе не понадобилось, а моё самостоятельное обучение там также оказалось никому не нужным. Очень обидно…

Анастасия Шестернина:

- Я восемь лет увлекаюсь спортивными бальными танцами, победительница и призер соревнований. Свое будущее, несомненно, свяжу с танцами, мечтаю открыть свою танцевальную студию. Но, несмотря на то, что танцы-любимое занятие, поступать я буду по направлению-юриспруденция, в ДВФУ. Уезжать не хочу, останусь с родными и близкими.



Карина Мишанина:





- Больше всего я люблю читать! Читаю зарубежную классику. Эрнест Хэмингуэй, Шарлотта Бронте, Пауло Коэльо - вот мои любимые писатели.



Будущее свяжу с литературой, поступаю на филолога-литературоведа зарубежной литературы! Уеду или останусь - еще не знаю. Сейчас главная цель - сдать хорошо экзамены, а там уже будет видно. Как вариант я рассматриваю ДВФУ, ВШЭ, а также есть мысль о том, чтоб улететь во Францию, ведь я знаю язык.



В будущем хочу еще выучить испанский и итальянский. Моя мечта - общаться с людьми со всего мира, понимать их культуру… Как-то раз слышала фразу: «You are as many times a person as many languages you speak».

Готовиться к экзаменам очень сложно, без поддержки близких я бы не справилась.





На фото: Евгения Терещук, Лилия Рудая (слева направо).



Лилия Рудая:

- Так как учусь в 11 классе, то свободного времени практически нет, серьезно готовлюсь к ЕГЭ. Вообще, увлекаюсь изучением иностранных языков: китайский, английский, но не забываю и про свой любимый русский язык! Также увлекаюсь чтением книг, в частности, русской классикой. Читаю не потому, что мне задали в школе, а потому , что люблю погружаться в мир интересных людей, которые отжили свою жизнь и могут поделиться своим опытом. С профессией еще не определилась, рассматриваю филологию, международные отношения, регионоведение. Поступать собираюсь в своем городе. Я очень люблю Владивосток, поэтому, скорее всего, ДВФУ- мой второй будущий дом. Мне бы очень хотелось путешествовать, ведь это так интересно: знакомиться с новыми людьми, изучать историю, культуру и обычаи той или иной страны.



Сергей Грицаев:





- Да, я учусь на отлично, но школа никогда не была у меня в приоритете. Главное-это самопознание. Когда я учу обществознание, то пониманию, что всё, что нам пытаются вбить в голову учителя по этой дисциплине – не всегда правда, в жизни - иначе. По крайней мере я в это не верю. Я готов оспаривать мнения известных деятелей, философов, социологов и т.д. Мир изменился, истина уже не та.



Я хотел бы провести исследование, открыть людям глаза на мир! Все эти бесполезные налоги, законы… Да у нас монополия государства! Коррупция процветает! Говоря о будущей профессии, то я бы вовсе не хотел связывать свое будущее ни с какой определенной дисциплиной. Но по факту мы зависим от материальных средств, у меня просто нет выбора. Поступлю на экономиста в ВШЭ. Мама с папой будут довольны. Хотя сам я хочу быть философом.





Полина Резаева:





- Я полностью и бесповоротно отдала предпочтение искусству! Театр, вокал, хореография… Вообще, в театральной сфере я с самого детства. Родилась и поняла, что театр - мое призвание (смеется).



От этого искусства я получаю неимоверное удовольствие, готова посвятить театру всю жизнь. Для сдачи на ЕГЭ выбрала литературу. Да, готовиться тяжело, но без усилий не будет результата. Где буду учиться? Ну, как говорится, не ты выбираешь театральный, а театральный тебя! Из предпочтений, конечно же, МХАТ. Это великая история, моя мечта. Документы подам в пятерку лучших театральных училищ Москвы, а там, как повезет. Я в себе уверена. Без веры не будет и результата, ведь это неотъемлемая часть при достижении цели. Понимаю, что когда улечу, буду очень скучать по родным, поэтому сейчас стараюсь больше времени проводить с ними, ценить каждый момент. Каждый день говорю, как сильно люблю их.



Как видно из опроса, тяжело провести параллель между всеми этими ребятами. У каждого свои интересы и увлечения, своя цель. Девочки склонны выбирать гуманитарные дисциплины, в то время как парни отдают предпочтение серьезным профессиям, связанным с экономикой, политикой или естественными науками. Остается лишь пожелать им всем удачи!

Фото - Даниил Пашков.

Диана ОНАСЕНКО.