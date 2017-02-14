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Сбербанк адаптировал мобильное приложение Сбербанк Онлайн для незрячих

14 Февраля 2017, 16:10 | Приморье

В феврале стартует проект проверки адаптации услуг и сервисов Сбербанка в регионах России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сбербанк выпустил новое приложение Сбербанк Онлайн, совместимое с функцией VoiceOver: частично или полностью незрячим пользователям iPhone стали доступны все основные возможности Сбербанк Онлайн. Также в мобильном приложении обновился дизайн и улучшены пользовательские сценарии самых популярных операций.

VoiceOver — это управляемая жестами функция голосового сопровождения интерфейса. Пользователю достаточно прикоснуться к дисплею смартфона — и VoiceOver озвучит нужный элемент экрана, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

«Нашим клиентам важно совершать основные банковские операции самостоятельно без визита в отделение. Мы рады, что теперь такая возможность есть у слабовидящих и незрячих людей, — подчеркнул Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка. — Мы начали большую работу по адаптации Сбербанк Онлайн и ведем ее вместе с экспертами проекта «Особенный банк» Сбербанка и Всероссийского общества слепых».

«На настоящий момент мобильное приложение Сбербанк Онлайн можно рекомендовать разработчикам мобильных приложений российских финансовых институтов в качестве образца с точки зрения обеспечения невизуальной доступности», — отметил аккредитованный эксперт Всероссийского общества слепых Анатолий Попко.

Досье "Золотого Рога": Особенный банк – экосистема продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям. Вся адаптация происходит при непосредственном участии людей с инвалидностью – созданы специальными экспертные группы. За 2016 год 37% отделений Сбербанка адаптированы для  людей с инвалидностью, 3200 банкоматов адаптированы для незрячих клиентов c помощью аудиовыхода, более 9800 – с помощью азбуки Брайля, более 16 000 банкоматов расположены на более низком уровне для людей на колясках. В 2016 году запущен проект проверки адаптации услуг и сервисов Сбербанка в Москве и Санкт-Петербурге, в феврале 2017 года он стартует в регионах России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сбербанк  сервис  инвалиды  услуги 



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