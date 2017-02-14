Жители Приморья в день всех влюбленных могут посмотреть 2500 фильмов и сериалов о любви

Всем пользователям услуги «Интерактивное ТВ» доступны романтические фильмы в сервисе «Видеопрокат». Зрители могут посмотреть: «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Любовь по правилам и без», «P.S. Я тебя люблю», «Свет в океане», «Давайте потанцуем», «Мой парень – ангел», «Петербург. Только по любви», «Москва. Я тебя люблю», «Девушка мечты», «Любовь и дружба», «Между небом и землей», «Римские каникулы», «Счастливчик», «500 дней лета» и другие фильмы.

На сегодняшний день сервис насчитывает более 2500 фильмов и сериалов. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.

«Видеопрокат» – один из наиболее востребованных сервисов у наших клиентов. Контент в сервисе обновляется каждую неделю. Многие фильмы появляются сразу после показов в кинотеатрах, а некоторые российские премьеры одновременно со стартом кинопроката», – отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.

Существенное преимущество услуги – широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. Сервис «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности: поставить передачу на паузу, идущую даже в прямом эфире и возобновить просмотр позже. Также благодаря данному сервису можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня.

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-100-0-800, а также в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.