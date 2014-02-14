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Воины-афганцы соберутся в Уссурийске на юбилей

14 Февраля 2014, 09:23 | Приморье

15 февраля 2014 года в России отмечается 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим Приморская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» проводит в Уссурийске торжественные мероприятия, посвященные этой юбилейной дате.

Дорогие боевые друзья!

Приморская региональная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» приглашает всех вас посетить праздничные мероприятия, посвященные 25-летию вывода советских войск из Афганистана, которые будут проходить 15 февраля в Уссурийске, в здании Дома офицеров Российской армии (ул. Советская, 31) с 11.00 до 18.00 ч.:

11.00 - 13.00 ч. – торжественное собрание, концерт.

13.00 – 15.00 ч – шествие, возложение цветов к памятнику погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах.

16.00 ч. – обед.

Заявки и справки по телефону 8 (4234) 31-52-10.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: армия  праздники  дата 



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Комментарии

  • Псевдоним13:01, 18.02.2014#

    В Уссурийске чествование прошло на высочайшем уровне , а во ВЛАДЕ МЕЖДУСОБОЙЧИК устроенный властью и прикормленными "ветеранами"

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