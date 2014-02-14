Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Воины-афганцы соберутся в Уссурийске на юбилей
15 февраля 2014 года в России отмечается 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим Приморская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» проводит в Уссурийске торжественные мероприятия, посвященные этой юбилейной дате.
Дорогие боевые друзья!
Приморская региональная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» приглашает всех вас посетить праздничные мероприятия, посвященные 25-летию вывода советских войск из Афганистана, которые будут проходить 15 февраля в Уссурийске, в здании Дома офицеров Российской армии (ул. Советская, 31) с 11.00 до 18.00 ч.:
11.00 - 13.00 ч. – торжественное собрание, концерт.
13.00 – 15.00 ч – шествие, возложение цветов к памятнику погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах.
16.00 ч. – обед.
Заявки и справки по телефону 8 (4234) 31-52-10.
Новости тематики
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
Новости раздела
- Китай и пенсионеры
- "Летние вечера" всё популярнее
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Мусорный полигон приговорен к ремонту
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
- Приморье - не при море
- Самая приморская работа
- Догнать и перегнать Сан-Франциско
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
В Уссурийске чествование прошло на высочайшем уровне , а во ВЛАДЕ МЕЖДУСОБОЙЧИК устроенный властью и прикормленными "ветеранами"