Воины-афганцы соберутся в Уссурийске на юбилей

15 февраля 2014 года в России отмечается 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим Приморская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» проводит в Уссурийске торжественные мероприятия, посвященные этой юбилейной дате.

Дорогие боевые друзья!

Приморская региональная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» приглашает всех вас посетить праздничные мероприятия, посвященные 25-летию вывода советских войск из Афганистана, которые будут проходить 15 февраля в Уссурийске, в здании Дома офицеров Российской армии (ул. Советская, 31) с 11.00 до 18.00 ч.:

11.00 - 13.00 ч. – торжественное собрание, концерт.

13.00 – 15.00 ч – шествие, возложение цветов к памятнику погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах.

16.00 ч. – обед.

Заявки и справки по телефону 8 (4234) 31-52-10.

ZRPRESS.RU, Владивосток.