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В Приморском крае бомжам есть где погреться
ПРИМОРЬЕ, 14 февраля, ZRPRESS. Организована работа по снижению риска возникновения ЧС и обеспечению оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации на участках трассы федерального значения М-60.
Специалистами определено 4 опасных участка трассы М-60: в Кировском и Надеждинском районах, Уссурийском и Владивостокском городских округах. Всего создано 4 мобильные группы общей численностью 42 человека и 21 единица техники. К работам привлечены силы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, УВД по Приморскому краю, ОАО "Примавтодор", бригады скорой помощи.
Также организованы пункты обогрева лиц без определенного места жительства, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ПК.
«Золотой Рог».
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