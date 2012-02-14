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Миллион не привлек в села Приморского края врачей
Всего 15 молодых врачей-выпускников медицинских вузов выразили желание поехать работать в глубинку Приморья и получить за это от государства 1 млн рублей подъемных. Об этом сообщил директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Приморского края Виталий СОЛОДОВНИКОВ, передает PrimaMedia.
Предполагалось, что один миллион рублей подъемных средств, выделаемых каждому специалисту, пожелавшему работать на селе, можно будет использовать на обустройство и решение жилищных проблем. Единственное условие - после их получения проработать на новом месте необходимо будет не менее пяти лет.
«Мы бы с женой с удовольствием приехали в село, если бы с нами заключили договор и сразу бы выдали по миллиону - на эти деньги купили бы квартиру и спокойно жили и работали, - прокомментировал ситуацию в Приморье один из молодых врачей, фамилию которого по понятным причинам редакция не публикует. - Но как оказалось, всю сумму разбили на пять лет и будут выдавать как доплату к зарплате в течение всего срока. Как и где в это время жить - никто не думает.
Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».
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