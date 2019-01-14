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Услуги архива Приморского края стали доступны в режиме онлайн
На Едином портале госуслуг теперь можно получить информацию из Архивного отдела Приморского края.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, новые услуги на сайте – оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства и информационное сопровождение на основе документов Архивного фонда РФ.
«Ранее эти услуги были очень востребованы через многофункциональные центры края. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение перевести их в электронный вид и сделать доступными на сайте Госуслуг. Теперь жители Приморья смогут получить информацию еще оперативнее», – пояснили в ведомстве.
Напомним, что в Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и повышению качества предоставления электронных услуг.
Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».
На сегодняшний день здесь можно получить более 300 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
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