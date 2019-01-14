В Приморье выявлены пять тепловых аномалий

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 11 лесных пожаров

За прошедшие сутки лесных пожаров в Приморье не зафиксировано. Накануне, 12 января, были ликвидированы два возгорания, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, на утро понедельника, 14 января, в Приморье, по данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», выявлены пять тепловых аномалий.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 11 лесных пожаров.

«Последние два возгорания потушены в субботу, 12 января, в Дальнегорском городском округе и Ханкайском районе. К их ликвидации привлекались 37 человек и восемь единиц техники», – отметили в ведомстве.

Напомним, с 11 января решением краевой КЧС под руководством Губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах Приморья объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда. Глава региона поручил организовать четыре дежурных и резервных группы для тушения палов и пожаров в лесах, а также провести полную ревизию сил и средств пожаротушения в каждом из районов края.

Если вы заметили лесной пожар, позвоните:

– на единый телефон «112»

– на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)