Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пенсии приморцам повысят через месяц
Буквально на второй день после новогодних каникул на лицевые счета российских пенсионеров упали 5000 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В Приморье выплаты единовременного пособия начались даже раньше. Хотя в целом по России планировалось начать выплаты 13 января, коллектив Приморского отделения ПФ немало потрудился, что ускорить выплаты в крае.
Что касается будущих индексаций пенсионных выплат, «Интерфакс» назвал сроки, ссылаясь на министра труда РФ. По данным Минтруда, страховые пенсии и социальные выплаты – детские и инвалидные пособия, выплаты ветеранам войн – начнут индексировать с 1 февраля на 5,4% в соответствии с текущим уровнем инфляции. Вторая дата начала индексации пенсий намечена на 1 апреля. С этого времени сумму выплат намерены увеличить на 5,8%.
Новости тематики
- Пенсии приморцам повысят через месяц
- Приморцы надеются на авось и государство
- В Приморском крае ФСС провел более 14 тысяч камеральных проверок
- В приморском ФОМС сменится руководитель
- Дальневосточники плевать хотели на страхование своего жилья
- В выборе страховых продуктов жители Приморья ничем не отличаются от европейцев
- Приморским школьникам рекомендуют начинать трудовую биографию "в белую"
- В России отменили "письма счастья"
- Проверки приморских страхователей выявили нарушения на 7 млн руб.
- Страхование детей. Экстрим делает жизнь дороже
Новости раздела
- Пенсии приморцам повысят через месяц
- В Приморье несовершеннолетние фасовали и охраняли наркотики
- По требованию суда и прокуратуры власти Владивостока проведут ремонт Рудневского моста
- В Год экологии власти разрешили промышленные рубки в кедровых лесах Дальнего Востока
- В Приморском крае экологический туризм станет трендом 2017 года
- Приморские СМИ принимают поздравления
- В Приморье транспортный прокурор принял меры по защите трудовых прав моряков
- В Приморье обитателям "Земли леопарда" вернут утерянный лес
- Путин дал городам Приморья 380 миллионов рублей на благоустройство
- В Приморье впервые представлена фотовыставка из архивов Лазовского заповедника
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- Бывший гендиректор приморского оборонного завода пойдет под суд
- Бывший глава владивостокской "дочки" "Соллерса" стал директором Находкинского судоремонтного завода
- В налоговую придется "стучать" на самого себя
- Даже иностранцы кинулись скупать рубли