Пенсии приморцам повысят через месяц

Буквально на второй день после новогодних каникул на лицевые счета российских пенсионеров упали 5000 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В Приморье выплаты единовременного пособия начались даже раньше. Хотя в целом по России планировалось начать выплаты 13 января, коллектив Приморского отделения ПФ немало потрудился, что ускорить выплаты в крае.

Что касается будущих индексаций пенсионных выплат, «Интерфакс» назвал сроки, ссылаясь на министра труда РФ. По данным Минтруда, страховые пенсии и социальные выплаты – детские и инвалидные пособия, выплаты ветеранам войн – начнут индексировать с 1 февраля на 5,4% в соответствии с текущим уровнем инфляции. Вторая дата начала индексации пенсий намечена на 1 апреля. С этого времени сумму выплат намерены увеличить на 5,8%.