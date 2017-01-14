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Пенсии приморцам повысят через месяц

14 Января 2017, 13:09 | Приморье

Буквально на второй день после новогодних каникул на лицевые счета российских пенсионеров упали 5000 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В Приморье выплаты единовременного пособия начались даже раньше. Хотя в целом по России планировалось начать выплаты 13 января, коллектив Приморского отделения ПФ немало потрудился, что ускорить выплаты в крае.

Что касается будущих индексаций пенсионных выплат, «Интерфакс» назвал сроки, ссылаясь на министра труда РФ. По данным Минтруда, страховые пенсии и социальные выплаты – детские и инвалидные пособия, выплаты ветеранам войн – начнут индексировать с 1 февраля на 5,4%  в соответствии с текущим уровнем инфляции. Вторая дата начала индексации пенсий намечена на 1 апреля. С этого времени сумму выплат намерены увеличить на 5,8%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пенсия  выплата  ПФР  страхование  минтруд 



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