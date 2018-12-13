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#КомандаПриморья помогла семье погорельцев
Недавно #КомандаПриморья приезжала в гости к многодетной семье Ющенко-Сафроновых из села Троицкое, у которых в конце ноября дотла сгорел дом, сообщает газета "Золотой Рог". А ведь в этой семье воспитывается 7 детей, включая приемных! Но они не отчаиваются - уже сняли жильё и постепенно будут восстанавливать свой быт. Тогда им привезли самое необходимое - зимние вещи и обувь для деток.
И сейчас неравнодушные люди стараются их поддерживать дальше, как могут. Волонтеры из Владивостока инициировали сбор вещей, посуды, постельного белья для семьи Ющенко-Сафроновых. А участник #КомандаПриморья Виктор Акулин организовал грузовик, который доставит собранную помощь этой замечательной семье.
С наступающим Новым годом, дорогие земляки, и пусть ваши праздники пройдут в теплой и уютной атмосфере!
Друзья, пишите о тех, кому нужна помощь, в своих соцсетях с хэштегом #КомандаПриморья. Как видите, ни одно сообщение не остается без внимания - #КомандаПриморья постарается помочь всем!
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