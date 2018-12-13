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160 одаренных студентов и школьников Приморья стали стипендиатами губернатора
Размер денежного поощрения – 3000 рублей в месяц
В День Конституции России, 12 декабря, 160 юных жителей Приморья получили свидетельства стипендиатов губернатора. Принял участие в торжественной церемонии и наградил школьников заместитель главы региона Константин Межонов, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, впервые школьники стали получать стипендии в 2016 году. В список первых стипендиатов вошли 160 учащихся из 25 муниципалитетов края, проявившие особые успехи в изобретательстве, техническом и гуманитарном творчестве.
«Получают стипендии ребята, которые не только учатся на “хорошо” и “отлично”, но и имеют наградные документы, подтверждающие особые достижения в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках по различным направлениям – спорт, творчество, общественная деятельность, наука и другие», – отмечают в ведомстве.
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции России, также наградили 160 лучших школьников и студентов среднего профессионального образования Приморья за 2017-2018 учебный год. Размер денежного поощрения – 3 тысячи рублей в месяц.
«Очень хочется, чтобы вы свою дальнейшую судьбу связали с Приморским краем. У нас сейчас, на мой взгляд, создаются великолепные возможности для этого», – обратился к собравшимся Константин Межонов.
Отметим, в Приморье активно ведется работа с талантливыми и одаренными детьми. Система их поддержки и развития в крае включает олимпиадные работы, проектную деятельность, научно-исследовательские конференции школьников, меры материального стимулирования. Координирует работу по поддержке юных талантов специальный региональный центр по работе с талантливыми детьми и молодежью.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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