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В Приморье выявили крупную незаконную рубку деревьев
Ущерб оценивается более чем в 43 миллиона рублей
Масштабную незаконную рубку леса обнаружили в районе Дальнегорска после обращения местных жителей к врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Крупную рубку деревьев сотрудники лесничества обнаружили в районе распадка Шубенка вблизи Дальнегорска, куда выехали по поручению врио губернатора.
Как сообщил директор краевого департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко, на месте специалисты Кавалеровского филиала Приморского лесничества обнаружили пни от незаконно срубленных дуба, липы, клена, кедра, осины и белой березы – всего 406 деревьев. Размер ущерба – 43,5 миллиона рублей.
«Изъято несколько единиц грузовой техники, возбуждено уголовное дело. На месте работали сотрудники нескольких филиалов лесничеств совместно с ФСБ и полицией. Виновные устанавливаются», – отметил Валентин Карпенко, добавив, что нарушителям грозит лишение свободы. Также виновникам придется возместить ущерб.
По словам директора департамента, в Дальнегорске и Кавалеровском районе большое количество обращений граждан касаются незаконных рубок и дефицита дров для населения. Ранее был уволен и.о. директора Кавалеровского лесничества, который не справился с обязанностями по обеспечению граждан дровами. Были обнаружены провалы в этой работе в Дальнегорске, Кавалеровском и Ольгинском районах.
«В последующем выявились и факты незаконных рубок. Предыдущим руководителем лесничества меры по выявлению и пресечению незаконных рубок не принимались, несмотря на то, что на рубку в районе распадка Шубенка жалобы граждан поступали неоднократно», – подчеркнул Валентин Карпенко.
Напомним, в ноябре Олег Кожемяко освободил от должности руководителя краевого учреждения «Приморское лесничество» Дмитрия Семикина. Причиной стал провал в обеспечении населения дровами. Такое решение врио Губернатора принял 17 ноября во время рабочей поездки в Чугуевский район.
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