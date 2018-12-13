Первый Орфей Приморья

Престижную телевизионную премию конкурса «ТЭФИ-Регион» получили сотрудники ОТВ-Прим

Новый развлекательный проект «Легенды и мифы Приморья», созданный краевым Общественным телевидением совместно с популярной группой «Марлины», пришелся по душе не только приморским зрителям, но и академикам российского ТВ. На Всероссийском телеконкурсе «ТЭФИ-Регион» приморские «Легенды» были признаны высшим достижением в области телевизионных искусств-2018 в номинации «Лучшая развлекательная программа».

Творческий коллектив программы приготовил для телезрителей 12 музыкальных клипов о мифах и легендах Приморского края. Первые четыре из них — «Львы Восточного корпуса ДВФУ», «Тоннель на остров Русский», «Гора «Пидан», и «7 холмов» — вышли в эфире ОТВ-Прим в этом году. В ближайшее время создатели обещают представить очередное музыкальное видео под названием «Кладоискатели Миллионки». Каждый клип длится всего минуту, но за это время его создатели успевают рассказать о выбранном событии или месте.

Автора!

Так кто же эти телевизионные деятели искусств, которым их коллеги-академики присудили высшую награду? Как оказалось, это небольшой и дружный коллектив из девяти человек. Кроме, собственно, самих «Марлинов» (Денис БИНДАСОВ и Дмитрий БОРИСОВ), появляющихся в каждом клипе, остальные семеро – всегда за кадром. Это два тезки-оператора, только у одного Павла фамилия ФИЛАТОВ, а у другого — МИХАЙЛОВ. Весь отснятый материал они передают монтажеру и аниматору Марии ВИВАЛОВОЙ, которая и доводит все до ума. Окончательный вариант принимают к производству продюсер телеканала Елена ОРЛОВА вместе с и. о. главного редактора ОТВ-Прим Олесей ЯСЕВИЧ. А почему руководителя редакции развлекательных программ Светлана СУВОРОВУ называют «феей-крестной», и кто девятый человек в этом проекте, «орфееносцы» расскажут сами.

- Когда и как появилась идея создать такой интересный проект?

Елена Орлова: - Мне кажется, что все гениальные идеи находятся на поверхности. Просто надо в эту идею влюбиться и заразить ею остальных. У нас именно так и получилось. Мы все на ОТВ-Прим любим наш край, с удовольствием путешествуем по нему и зачастую находим во время этих путешествий что-то интересное или необычное. Увиденным хочется поделиться. Причем, чтобы тоже было интересно и необычно. Как выяснилось, наши друзья - «Марлины» - тоже путешественники, и тоже хотели поделиться своими наблюдениями. Вот так все сложилось вместе и вылилось в оригинальный проект. И креативный коллектив. Кстати, в начале проекта с нами работал Евгений ПОДТЕРГЕРА, теперь уже бывший главный редактор ОТВ-Прим, его тогда, в 2016-м идея захватила тоже. Так что в полученном Орефее есть частичка и его труда.

Олеся Ясевич: - Еще я хотела бы отметить ребят, задействованных в проекте в качестве уличных художников. На самом деле они работают в тату-салоне. Но их тоже захватила идея создать такой необычный проект, и они создали разборную граффити-стену, которую можно везде возить с собой и на ее фоне снимать клип. Вырезали каркас, сделали подпорки, так что теперь ее можно складывать в машину, чтобы довезти до нужного места, и там собрать. Без нее клипы бы смотрелись очень сухо.

- Правда, что вы выбирали операторов по именам?

Елена Орлова: - Открою секрет, для ОТВ-Прим редкость, чтобы за одним проектом закрепили сразу двух операторов. Обычно на съемку едет тот из операторов, кто в данный момент свободен. Когда выдаешь в эфир такой поток новостей, как у нас - по-другому работать не получается. Моя задача, как продюсера, была в том, чтобы операторы загорелись проектом. Именно такими и оказались оба Павла (магия имен, наверное). Причем, оба настолько увлеклись идеей программы, что стали оказывать серьезную помощь в режиссуре. Они зачастую лучше всех видят ракурс, угол или направление движения в съемке. Я уж не говорю про свет.

Олеся Ясевич: - Да! Свет очень важен. Например, скажешь им - завтра будем снимать на восходе, в 6 часов утра, когда на видовой площадке появится красивый свет. И вместо нытья – «да, конечно, поехали!». Когда им интересно, они готовы работать в любое время дня и ночи. И даже на такой человеческий фактор, как усталость, не обращают внимания.

Еще одна реальность

- В клипах присутствует анимация, в качестве дополненной реальности. Ее простота, наверное, обманчива?

Елена Орлова: - Наш дизайнер, монтажер и анималист Мария пришла в проект с самого его начала. Она очень креативна, поэтому за новыми идеями я всегда обращаюсь к ней. Бывает, что я не могу выразить свою мысль словами, а Маша уже знает, как ее воплотить визуально. И часто в нашей команде все друг друга понимают с полувзгляда и полуслова. Отсюда и такой великолепный результат.

Мария Вивалова: - На самом деле, видеоряд каждого клипа мы перед съемками разрабатываем все вместе. Лена и ребята сами полны идей, я лишь подсказываю, что можно добавить, опираясь на текст. Вообще, этот ход с дорисовыванием белых линий, добавлением дополнительного смысла, иллюстрирующего то, о чем поется в песне - был заранее придуман. Идеи собирали по всему миру. Что касается монтажа, то видеоряд я собираю в программе Adobe Premiere Pro, а крашу и дорисовываю в Adobe After Effects. Это очень, очень и очень трудоемкий процесс. По сути - это покадровая анимация.

Благодаря тому, что я отучилась в Санкт-Петербургском госуниверситете кино и телевидения на аниматора, мне не составило труда продумать, как эта добавленная реальность должна выглядеть. Но на ее создание действительно уходит очень много времени. Я вручную прорисовываю анимацию для каждого кадра. В секунде их 25. Поэтому для всего клипа я рисую на планшете более 9 тыс. картинок. Впрочем, оно того стоило, ведь нашу работу жюри сразу заметило, еще на этапе просмотра всех присланных работ. Из 600 конкурсантов, наш проект сразу выделили.

Открывая новые страницы

Победа коллектива ОТВ-Прим стала возможной, по признанию самих «творцов», благодаря тому, что каждый человек в их команде полностью выкладывался на проекте. Это и создало ту самую синергию, выделившую «Легенды и мифы Приморья» среди других, казалось бы, не менее достойных телевизионных программ. Примечательно: для того, чтобы победить, команде потребовался не только творческий потенциал, но и твердый расчет.

Елена Орлова: - Я еще очень хочу отметить Светлану Суворову, это наш программный директор, благодаря ей мы смогли правильно и вовремя подать документы на конкурс. Это потребовало от нее серьезных временных затрат и недюжинных организаторских способностей. Ведь все остальные в нашей команде - люди творческие, которым некогда от проекта отвлекаться. Так что Света стала для нас той самой феей-крестной, благодаря которой мечта «поехать на бал» воплотилась в реальность.

Олеся Ясевич: - Более того, отбирая программы на конкурс, именно Светлана предложила кроме новостных репортажей отправить и развлекательную программу. Мол, если не победим, так хоть удивим. И мы действительно всех удивили - Орфей тому доказательство. Кстати, мы подумали, что ему теперь нужен брат-близнец. Поэтому в следующем году обязательно будем участвовать в конкурсе «ТЭФИ-Регион». Возможно, на этот раз отправим наш новый проект - «Одноклассники». В нем мы собрали истории простых людей, которыми мы, тем не менее, гордимся, с которых берем пример. Мы убедились, что если делаешь уникальный продукт, он обязательно заинтересует зрителя. Поэтому именно оригинальность будет основой нашего телевещания в будущем году.





КСТАТИ

Олеся ЯСЕВИЧ, и. о. главного редактора ОТВ-Прим:

- Нашей ошибкой стало то, что мы не заявились в номинации «Лучший дизайн». Потому что когда арт-директор СТС вручила награду за нее другому участнику, она призналась, что хочет отметить еще одну работу. И вручила нашей программе специальный приз от себя лично. Для Маши, находящейся в этот момент в зале, это был шок.

Вадим КОЧУГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.