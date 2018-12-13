Изобретатели из Приморья разработали уникальные машины

Имея прорывные решения многих проблем, два приморских изобретателя не могут достучаться ни до чиновников, ни до отечественного бизнеса

Изобретатели из Находки Богдан ГЛЮЗДИН и Сергей ПАНЧЕНКО не видят смысла даже получать патенты на свои, без лишней скромности, революционные изобретения. Зачем?! Бесконечные и бессмысленные хождения по кабинетам и тонны написанных впустую писем уже давно их убедили, что их интеллектуальный труд Родине, в которой на самом верху заявляется о переходе к новой технологической эпохе, а на деле все плевать хотели на новации, попросту не нужен.

Бизнес просит от изобретателей мгновенной и большой прибыли, редкие чиновники, в том числе ответственные за развитие территории, если и выражают интерес, то только на условиях, если их возьмут в долю.

Революция наводит тоску

Особенно обидно, говорят изобретатели, что их работа не востребована резидентами таких новых экономических образований, как Свободный порт Владивосток и ТОРы. Зато от иностранцев отбоя просто нет. Особенно от тех, у кого под цивильными пиджаками видны погоны. Еще бы! В их творческом багаже - десятки, если не сотни разработок и изобретений буквально на все случаи жизни, едва ли не во всех отраслях промышленности, в судостроении, энергетике, авиастроении.

Один – придумывает, другой – критикует

Наверное, это провидение организовало встречу Глюздина и Панченко на краю России, в городе Находка, куда они приехали из разных концов страны.

...Сергей Панченко - выпускник Бакинского военно-морского училища, служил в морских пограничных войсках КГБ СССР. В 1988 году окончил Ленинградскую военно-морскую академию, после чего прибыл по распределению в Находку, где служил начальником штаба в пограничном соединении. В 1992 году уволился из вооруженных сил в звании капитана первого ранга. Говорит, что был не согласен с политикой правительства президента Бориса ЕЛЬЦЫНА, который, по мнению Сергея Васильевича, развалил армию и экономику страны.

- Мне предлагали перевод на остров Шикотан, на Камчатку, вызывали в Москву, уговаривали, чтобы я остался на службе. Мне тогда было 40 лет, военная карьера только начиналась, казалось бы, все впереди, но я ушел, потому что больше не смог терпеть. Первые шаги на гражданке были сложными и легкими одновременно. Я ушел в бизнес, появились большие деньги, следом начались проблемы. Не забывайте, что это была Находка, и это были 90-е годы. Я пытался выжить, как и все в те годы, но воровскими темами я не занимался, - признается Сергей Панченко.

Капитан первого ранга в отставке Панченко, рассказывая свою биографию, забыл добавить, что это именно он с товарищами на своем корабле «Альбатросе», в 1986 году, впервые в истории Советского Союза «выдавил» два американских военных корабля, нагло зашедших в наши территориальные воды в Черном море, в районе Севастополя.

...Богдан Глюздин окончил Егорьевское авиационное училище гражданской авиации имени Чкалова, готовившее технических специалистов. В свое время это образцово-показательное училище заканчивал Валерий Чкалов. После окончания училища с «красным» дипломом Богдан Глюздин поступил в Киевский авиационный институт на заочное отделение. Он учился и трудился в Магаданском авиационном отряде.

После окончания вуза руководители двух кафедр, аэродинамики и гидродинамики, уговаривали его остаться в альма-матер, заниматься наукой. Богдан отказался и остался работать в Магаданском филиале «Аэрофлота», которому отдал 8 лет жизни. Затем, волею судьбы, он оказался в Находке...

Их первым запатентованным проектом стал ветрогенератор для терминала Сибирской угольной энергетической компании. Причем, это был генерирующий комплекс, работа которого не зависит от ветра. К сожалению, его не построили, и не по вине Кулибиных из Находки.

- Как мы вместе изобретаем? Все очень просто. Богдан Николаевич предлагает идею, я начинаю ее критиковать, - говорит Сергей Панченко.

- Мы исходим из того, что наша задумка несовершенна. После чего, начинаем искать ее слабые места, - улыбаясь, вторит другу и компаньону Богдан Глюздин.





Экраноплан с вертикальным взлётом/посадкой.

«Флаер» перевернет мир

Из общей массы проектов и изобретений Глюздина и Панченко, наибольшее количество изобретений, так или иначе, связано с авиацией. Это турбовинтовые двигатели для самолетов и вертолетов, которые также могут устанавливаться на тягачи, танки, БТРы и другую технику. Это и реактивные двигатели, не нуждающиеся в форсажных камерах. В списке разработок - лопасти несущего винта вертолета, не создающие вибрации, а также трансформирующееся крыло, позволяющее значительно снижать не только взлётно-посадочную скорость самолёта, но и минимальную скорость его полёта.

Тяга изобретателей к авиации объяснима. По их словам, Россия, обладающая огромными и, в значительной части, труднодоступными территориями, обречена на создание воздушных судов различного назначения.

Одно из своих изобретений, летательный аппарат (аналог вертолета), Глюздин и Панченко назвали «Флаер». Согласно расчетам разработчиков их, винтокрылая машина, в зависимости от модификации, способна перемещать до 100 тонн груза на несколько сотен и более километров. «Флаер» идеально подходит для использования в непроходимых местах, где нет взлетно-посадочных полос, поскольку он взлетает и садится аки вертолет. При этом его расход топлива сравним с автомобильным, а скорость полета – с самолетной, что немаловажно, когда ГСМ постоянно дорожает.

Летательный аппарат большой грузоподъёмности (порядка 100 тонн).



- Наш летательный аппарат значительно сократит время и стоимость доставки грузов, обеспечит его сохранность и качество, а также позволит избежать лишних расходов, связанных с большим количеством перевалов и возникающих при этом проблемах. Необходимо подчеркнуть, что конструкция «Флаера» - это платформа для создания большого спектра летательных аппаратов различного назначения. Его можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, - заявляют изобретатели.

У японцев не получается

Не вдаваясь в технические подробности «Флаера», отдаленно напоминающего тяжелый вертолет, и чтобы не раскрывать секреты «ноу-хау» для шпионов, скажем лишь, что лопасти несущих винтов аппарата создают именно аэродинамическую подъемную силу, по аналогии с крылом самолета. При этом сопротивление воздуха вращению этих винтов снижено кратно и так же кратно увеличена их подъёмная сила. В то же время лопасти «Флаера» значительно отличаются от винтов современных вертолетов. В этом и есть уникальность винтокрылого уникума Кулибиных из Находки.

Еще немаловажный нюанс - при отказе любого из винтов (по разным причинам), летательный аппарат Глюздина и Панченко может без проблем совершить аварийную посадку, а в некоторых случаях и продолжить полет. Современные вертолёты такими возможностями не обладают и, в случае заклинивания редуктора либо поломки двигателя, не исключены катастрофические последствия. Подчеркнем, что значительная часть аварий вертолётов произошла именно по вине редукторов.

- Для «Флаера» и его модификаций мы разработали турбовинтовой двигатель большой мощности при малых размерах, малом весе и копеечном расходе топлива. Это достигнуто опять-таки благодоря турбине новой модификации, преобразующей более 60% энергии сжигаемого топлива, иной камере сгорания и нестандартному компрессору, использующему менее 20% мощности турбины. И, самое главное, компрессор не подвержен помпажу. Мы подсчитали, что у нашего двигателя низкая себестоимость, высокая надежность, простота и доступность в обслуживании при низких эксплуатационных затратах, - с гордостью говорят изобретатели.

Необходимо добавить, что Глюздин и Панченко разработали значительное количество летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, использующих одновинтовую схему, и предназначенных для грузовых и пассажирских перевозок (7-9 человек, 10-15 человек и более), санавиации и другого назначения. В том числе, для эксплуатации в условиях городской застройки.

Летательные аппараты для перевозки пассажиров внутри городов и за их пределы, пытаются создать в Японии в том числе, на базе квадрокоптера. Только отсутствие эффективного несущего винта и турбовинтового двигателя с новым принципом работы мешает японцам перещеголять русских изобретателей. И в то же время, у Глюздина и Панченко нет уверенности, что в стране Восходящего солнца рано или поздно не найдут нужного технического решения и не построят летательный аппарат, аналогичный их «Флаеру». Как говорится, идеи витают в воздухе, кто-нибудь их да поймает. Что касается «Флаера», то разработками этого уникального аппарата не заинтересовались ни гражданские, ни военные предприятия. Мол, нам бы довести до ума и освоить уже утвержденные модели, а ваши проекты – это несерьезно.

За безграмотность платят жизнями

С результатами своих разработок Глюздин и Панченко предлагали ознакомиться нескольким заместителям председателя правительства РФ. Из Москвы был получен ответ за подписью Министра промышленности и торговли РФ Дениса МАНТУРОВА. Ссылаясь на конкретные научные учреждения, чиновник писал, что «проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по предлагаемым разработкам считает нецелесо-

образным». Так как изобретателями не предоставлена техническая документация и описание принципов действия предлагаемых решений.

Отдельно было указано, что «предложения по несущему винту вертолёта не имеет смысла рассматривать». Поскольку, основываясь на общих теоремах механики, «…никакие плоскости или другие устройства не могут принципиально изменить соотношение мощности, тяги и диаметра винта».

- Оригинальность подхода министра шокирует. При чем здесь теоремы механики? Почему он и его советники не воспользовались законами аэродинамики? «Флаер» - это летательный аппарат! Все вертолёты и поднимаются в воздух благодаря вентиляторам, отбрасывающим воздушный поток несколькими «дощечками» аэродинамического профиля. Воистину - не благодаря, а вопреки. И как эти умники умудряются рассчитать тягу несущего винта, используя второй и третий законы Ньютона, применимые именно к твёрдым телам? Ведь просто так опереться о воздух или о воду не получится. Поэтому вертолёты и летают на малых высотах, хотя чем выше полёт, тем меньше расход топлива. Мы пытаемся донести мысль о несущем винте, который поднимает вертолёт в воздух благодаря подъёмной силе, а не «тяге». К большому сожалению, в авиации, гидродинамике, газовой динамике и других областях, связанных с текучими средами, основной упор при расчётах делается именно на законы механики. И не стоит после этого удивляться катастрофам с вертолётами, авариям на ГЭС, запредельному расходу топлива на электростанциях, низкому уровню развития ветроэнергетики и многому другому. В итоге - за безграмотность одних платят другие. Иногда собственными жизнями, - резонно рассуждают Богдан Николаевич и Сергей Васильевич.

Более того, директор Департамента авиационной промышленности того же министерства в ответе изобретателям уверяет, что авиастроение и судостроение приоритетными для страны не являются. Интересно, эти чиновники ведают что творят? Или они, уйдя в отставку, собираются жить за границей?

- Это люди, для которых перемены совершенно ни к чему. Эти господа, а также их «эксперты» не только тормозят развитие страны, но и обрекают её на серьёзное отставание. Если мы сегодня не озаботимся именно модернизацией флота, авиации, энергетики и других отраслей, то завтра всё это будем приобретать за рубежом. Не об этом ли мечтают в Минпромторге? Пока наши министры будут поступать подобным образом, рост инвестиционной привлекательности стране не угрожает, - говорит Борис Глюздин. - Уникальная ситуация – Президент говорит о разработках на стыке наук, а для работы над ними привлекаются «узкие» специалисты. И что поражает в них больше всего, так это маниакальная косность мышления. Неужели в 90-е все одновременно поглупели? Но факт остаётся фактом - уже которое десятилетие страна топчется на месте. Не имея нормальных двигателей, судов, самолётов, вертолётов, далее по списку. Конечно, ракеты это хорошо, только в пищу они не годятся, электроэнергию не вырабатывают, на них массово не перемещаются и много чего ещё они не делают. Хотя вопросы к их разработчикам имеются.

Убыточность – это выгодно?

Примечательно, что в обращениях Глюздина и Панченко в вышестоящие инстанции не шла речь о финансах. Они не просили дать оценку своей деятельности. Это была информация о готовности поделиться результатами разработок в конкретных областях. Но Кулибины из Находки даже не могли представить, насколько это никому не надо. При этом основным аргументом для отказа являлось отсутствие у них... лицензии на исследовательскую деятельность! Интересно, у кого получали подобный документ Ломоносов, Жуковский, Сикорский, Ильюшин, Камов и многие другие ученые, работающие в сфере аэродинамики и авиации?

О реальной причине отказов новаторам поведал руководитель Объединённой Двигателестроительной Корпорации Владислав МАСАЛОВ:

- Сегодня мы имеем заинтересованность конструкторских бюро (КБ) долго и дорого проектировать двигатель. Но при этом, после передачи в серийное производство, у двигателя может быть большое количество проблем. Как это и получилось с двигателем ПС-90. Более того, чем больше недостатков у двигателя, тем больше серийный завод должен заказывать доработок в КБ. В результате, завод хронически убыточен, а КБ - искусственно прибыльно. После знакомства с этим откровением, наивно полагать, что какое-нибудь КБ или лаборатория искренне заинтересуются проектами Глюздина и Панченко. Там своя война, а интересы государства на дальнем плане, и лишний участник в этой битве научных умов уж точно не нужен.

- Академик ВЕЛИХОВ в интервью по поводу роли советских разведчиков в разработке атомной бомбы пояснил, что главная их заслуга в том, что они дали нам понимание угрозы. Кто бы дал понимание нашим руководителям, что подобные разработки могут появиться и у наших заклятых друзей, а страна опять окажется в роли догоняющего. Это в лучшем случае. Мы готовы в кратчайшие сроки запатентовать наши разработки, но пока не видим в этом необходимости. Поскольку срок действия патента начинается с момента его подачи, то, не имея уверенности в его скорой реализации, в этом нет смысла. А разбрасываться интеллектуальной собственностью у нас не принято и считается дурным тоном. Ведь никому не ведомо, в чьих руках эти документы окажутся, - резонно рассуждает Богдан Глюздин.

Его бы слова, да богу в уши. А еще лучше Министру промышленности и торговли РФ господину МАНТУРОВУ. Возможно, тогда наша промышленность, в том числе оборонная, повернется лицом к нашим Кулибиным и Черепановым. И мы наконец-то не будем глазеть, открыв рот, на импортную чудо-технику. Которая, не исключено, изготовлена по чертежам российских техников и инженеров.

Чиновники – изобретателям: нас и здесь неплохо кормят…

Не секрет, что достижения любой страны определяются её вкладом в развитие цивилизации, а не количеством чиновников, полиции, военных и т. д. Самый существенный вклад - достижения в энергетике, которые автоматически выводят страну в лидеры. Например, в США это прекрасно понимают и уже не один десяток лет пытаются хотя бы приблизиться к решению данной задачи, полагаясь на тысячи сотрудников и многомиллиардный бюджет. Причём атомную энергетику, как перспективную, американцы не только давно не рассматривают, поскольку она может вернуть человечество в каменный век, как в прямом, так и в переносном смысле.

Взамен атомным электростанциям Глюздин и Панченко предлагают «чистую» энергетику, с минимальным потреблением топлива и ничтожным выбросом в атмосферу, с возможностью строить станции не только для крупных городов и промышленных центров, но и для небольших посёлков и населённых пунктов. Энергетику, не требующую больших затрат при строительстве, и уж тем более, при эксплуатации. Ветровая либо солнечная энергетика здесь не причём, поскольку не самостоятельны, они зависят от климатических условий. В то же время, суммарная мощность «чистых» станций может в разы превышать мощность атомных. Они не только быстрее вводятся в эксплуатацию, но и гораздо дешевле. Эти станции автономны, отличаются экологической и эксплуатационной безопасностью, и, что немаловажно, террористической непривлекательностью.

- Имея готовые решения, мы не можем достучаться ни до правительства, ни до министерств. Выводы напрашиваются самые мрачные, а слова - самые нецензурные. Безусловно, энергию воды, ветра и солнца можно и нужно использовать, но почему на уровне каменного века? Аналогичный уровень технологий характерен и для теплоэнергетики. Так что бояться следует не военных с их атомными бомбами, а господ энергетиков с их дымящими трубами. Всё к тому, что именно они организуют нам аналог ядерной зимы, - убежден Богдан Глюздин.

По мнению изобретателей, проблема в том, что в России, согласно Конституции, патент на изобретение принадлежит разработчику. Он, и только он, вправе распоряжаться патентом на своё усмотрение, вплоть до реализации в любой другой стране. Многочисленные попытки Глюздина и Панченко реализовать на родине хотя бы одну из разработок потерпели крах. Обращения во многие из рекомендованных фондов, привели просителей к однозначному выводу – это отличный способ отвлечения средств на непонятные цели. И лидируют в этом списке небезызвестные «РосНано» и «Сколково».

- К сожалению, патенты в нашей стране залоговым имуществом не являются. Поэтому банки не дают нам деньги для реализации проектов. А рекомендации «старших товарищей» толкают на обращение за инвестициями в другие страны, например, в Катар, Корею или Китай. Но нам средства необходимы для создания производств именно на территории нашей страны!

КСТАТИ

По санкциям предлагают ударить «закрывающими технологиями»

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Он пояснил, что речь идет о технологиях, которые не просто нанесут определенный удар, но смогут свернуть целые отрасли промышленности, что принесет экономике противника непоправимый ущерб. При этом имеется в виду массовое производство какой-либо продукции. Карась указал на то, что такие возможности у России есть. Как пояснил специалист, если российская сторона будет поставлять продукцию, которая превосходит любые имеющиеся образцы, то появится серьезная «просадка» в сфере среднего и крупного бизнеса. Специалист заявил, что России для перехода к этой стратегии и получения превосходства на рынках следует уделить особое внимание науке.

Сергей КОЖИН, фото автора.