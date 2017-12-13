Молодожены в Приморье после свадьбы тут же покидают край

Бесценный архив записей актов гражданского состояния Приморского края имеет статус бессрочного хранения

Органы ЗАГС отмечают 100-летний юбилей. Они ведут свою историю с того момента, как церковь была отделена от государства. Декрет СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» был принят 18 декабря 1917 года, до этого регистрацией актов гражданского состояния занимались церковные учреждения различных конфессий.

Об истории органов ЗАГС на территории Приморского края, их современных полномочиях, а также новых традициях в ритуалах бракосочетания Деловой газете «Золотой Рог» рассказала заместитель директора департамента записи актов гражданского состояния Приморского края Татьяна БУЛАТОВА.

Где метрические книги?

– Татьяна Николаевна, давайте заглянем в историю органов ЗАГС. Где сегодня хранятся метрические книги, которые велись церковью и первыми учреждениями записи актов гражданского состояния?

– История создания органов ЗАГС Приморского края отличается от общероссийской, поскольку на Дальний Восток советская власть пришла несколько позже, после гражданской войны и иностранной интервенции. Здесь фактически до 1923 года продолжали свою деятельность приходские церковные учреждения, которые регистрировали наравне с государственными службами, и лишь в 1923-м эта функция перешла специально созданным учреждениям ЗАГС. Надо сказать, что за годы своего существования они находились в ведении НКВД, МВД и только в 1956 году были переданы в ведение местных советов народных депутатов. До 1997 года на территории края акты гражданского состояния помимо органов ЗАГС регистрировали 264 сельских и поселковых совета, что породило в то время немало ошибок, которые приходится исправлять и поныне.

Но актовая запись является бесспорным документом, она в суде практически не оспаривается, так как в ней стоят подписи заявителей, поэтому в 1997 году была проведена серьезная реорганизация, на территории края создали 40 органов ЗАГС. В 2006 году полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния стали федеральными, теперь мы финансируемся за счет субвенций из федерального бюджета, что еще раз подчеркивает важность нашей службы.

Действительно, мы долгие годы являлись хранителями уникального исторического наследия, в том числе и метрических книг, которые перешли к нам от церковных учреждений различных конфессий. Но учитывая их большую историческую значимость, мы передали эти метрические книги на постоянное хранение в Российский государственный исторический архив Дальнего Востока, чем они очень гордятся. Это уникальный комплекс метрических книг церквей, располагавшихся и действовавших на территории современного Приморского края, а также в зоне КВЖД, в Южной Маньчжурии, Монголии и Корее в период с 1899 по 1928 годы. Только из этих архивов можно узнать, например, свои корни, родословную, вероисповедание предков, осуществить конституционное право на определение своей национальной принадлежности, восстановить какие-то семейные связи.

Одна из первых сохранившихся метрических книг, которые создавалась на территории Приморья, сегодня хранится в музее им. В.К. Арсеньева. Это консисторский экземпляр Владивостокской Успенской церкви за 1863–1867 годы.

В целом за эти 100 лет у нас сформировано и находятся в архиве 6 млн 850 тыс. актовых записей – это огромный и бесценный архив. Все эти годы актовые книги формировались в двух экземплярах: первый оставался по месту создания (в муниципальных образованиях), где они хранятся и поныне, второй – в департаменте ЗАГС, где имеется полный свод всех актовых записей. Срок хранения этих документов в органах ЗАГС сначала составлял 75 лет, но затем, учитывая их большую важность, был увеличен до 100 лет. Вообще же они имеют статус бессрочного хранения. В последующем, как только мы завершаем 100-летний период хранения, они передаются в государственный архив на вечное хранение.

Что за окнами ЗАГСа

Когда листаешь старые метрические книги, перед тобой предстает история страны и нашего края в конкретных человеческих судьбах. Все, что фиксируется в ЗАГСе, отражает те процессы, которые происходят за окнами, они словно бы материализуются и складываются в эти книги записей.

Например, в Приморье традиционно в Партизанском и Хасанском районах проживало много корейцев, по метрическим книгам 20-30 годов прошлого века мы видим, как шло массовое переименование этих граждан русскими именами для адаптации к русской среде. В годы Великой Отечественной войны довольно частыми стали усыновления. Государство особое внимание уделило возможности детям, потерявшим родителей, обрести вторую семью.

В 80-е годы общероссийской тенденцией стал рост рождаемости и браков. После развала советского государства, который сопровождался снижением уровня жизни населения, снизились показатели рождаемости и выросла смертность. Мы попали в так называемую демографическую яму. В 2000-е годы в Приморском крае эти показатели стали выравниваться, но смертей еще остается больше, чем рождений, хотя разница уже не является столь ощутимой. Постепенно до 2015 года у нас шел стабильный рост рождений, увеличилось количество браков, но преодолеть негативную тенденцию не удалось. Сейчас начинают сказываться последствия той самой демографической ямы – поколение 90-х, которое было очень малочисленным, начинает рожать детей. Им, конечно, нужна помощь государства, чтобы они рожали и первого ребенка, и второго, и третьего. И сейчас государство предпринимает серьезные меры в плане поддержки материнства.

– Как за эти годы изменились полномочия органов ЗАГС?

– Если вернуться к метрическим книгам, то ранее регистрировалось три вида записей: крещение (рождение), венчание (брак), упокоение (смерть). Сейчас мы регистрируем семь видов актов гражданского состояния: рождение, смерть, регистрация брака, расторжение брака, установление отцовства, усыновление, перемена фамилии, имени и отчества. Перечень расширился, потому что поменялась жизнь. Ежегодно на территории края органы ЗАГС регистрируют 80 – 90 тысяч актовых записей.

Круг полномочий у нас очень широкий, потому что мы относимся к тем государственным службам, которые работают непосредственно с населением. Вне зависимости от возраста и вероисповедания, минимум два раза в жизни мы о человеке имеем запись: рождение и смерть. Дальше он вступает в брак и, возможно, разводится, некоторые не по одному разу, и всю хронологию жизни человека можно проследить по нашим записям.

Органы ЗАГС обеспечивают такую важную государственную задачу, как взаимодействие с иными органами и службами. Наши сведения востребованы федеральными и субъектовыми органами исполнительной власти, являясь основой для перспективного планирования развития территорий, выработки программ поддержки рождаемости, защиты материнства и детства. Данные ЗАГС необходимы Пенсионному фонду, ФОМС, органам дознания и следствия, МВД России, территориальной избирательной комиссии и многим иным ведомствам. Без сведений, содержащихся в органах ЗАГС, невозможна полноценная работа ни одной из этих служб.

Помимо этого, мы осуществляем огромный перечень юридически значимых действий – более 200 тыс. в год. Это выдача повторных свидетельств (люди их утрачивают по разным причинам и нуждаются в восстановлении) – около 40 тыс. в год, различных справок – более 100 тыс. в год. Органы ЗАГС осуществляют проставление штампа апостиль для легализации документов за рубежом.

Большой объем нашей работы составляет внесение исправлений и изменений в актовые записи. Можно сказать, что мы работаем не с обезличенными бумагами, наш архив, в отличие от многих других, является живой системой. Изменилось что-то в жизни человека, и книга снимается с полки специалистом органа ЗАГС и в установленном законом порядке (на основании решения судов, извещений, поступивших из других органов ЗАГС), мы вносим изменения. Произошло ли лишение родительских прав, усыновление, установление отцовства, смена фамилия у ребенка, расторжение брака, вступление в новый брак – все это фиксируется в строго регламентированном порядке в актовой записи. Мы не можем произвольно взять и что-то зачеркнуть, потому и предлагаем гражданам скрупулезно проверять документы, ведь даже разночтения с пресловутыми буквами «ё» и «е» могут иметь далеко идущие негативные последствия.

Единый реестр народонаселения

– Татьяна Николаевна, насколько известно, в работу органов ЗАГС существенные изменения внесли современные технологии?

– Если ранее все актовые записи велись вручную (нам для этого присылали из Москвы спецбумагу и спецчернила – к документам, которые хранятся вечно, повышенные требования), то информационные технологии, безусловно, вносят существенные перемены. Приморский край одним из первых в России уже в 90-е начал внедрять компьютерную обработку актов гражданского состояния. Большая заслуга в этом Заслуженного юриста РФ Галины Семеновны ДОГОТ, которая 20 лет возглавляла нашу службу и была инициатором процессов, в результате которых к настоящему времени фактически 80% из тех самых 6 млн актовых записей перенесено с бумажных носителей на электронные.

Свой столетний юбилей мы встречаем, можно сказать, революционным прорывом – внесены изменения в ФЗ-143 «Об актах гражданского состояния», которые предполагают официально с 1 января 2018 года приступить к созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Это будет единый реестр народонаселения всей страны. Наконец появится такой большой электронный формат, который позволит существенно расширить возможности и граждан, и органов государственной власти для получения различных сведений, которыми обладают органы ЗАГС. Оператором этой информационной системы утверждена Федеральная налоговая служба, в ее создании также участвуют Минфин и Минюст.

Создание такого реестра значительно ускорит сроки получения документов об актах гражданского состояния. Можно родиться в Москве, в брак вступить в Санкт-Петербурге, расторгнуть его в Калининграде, а затем жить во Владивостоке. Но для получения документов пока необходимо отправлять письменный запрос туда, где лежит актовая запись. Создание единого архива делает удобным поиск информации вне зависимости от места жительства гражданина. Планируется, что эта работа должна быть завершена не позднее 31 декабря 2019 года.

Магия семерки не сработала

- А те, кто лишь решает зарегистрировать брак, подвержены каким-то модным веяниям? Как выбирают дату регистрации?

– Подходы очень разные: одни руководствуются традициями, в том числе национальными, смотрят на церковный календарь (на Великий Пост идет спад регистраций, на Красную горку - рост), другие ориентируются на гороскопы, третьи выбирают праздничные дни, полагаются на магию чисел. В последние годы это стало определенной модой – пики приходились на 08.08.08, 11.11.11 или на зеркальную дату 13.02. 2013. Мы, конечно, идем на встречу таким парам, но не всегда это бывает возможным, да они и сами потом забирают заявление, так как из-за этого ажиотажа не могут заказать ресторан. Среди доводов, которые приводим молодоженам, результаты анализа браков в такую «магическую» дату, как 07.07.07. Более половины этих браков уже расторгнуто.

Недавно появилась мода на раннее время регистрации, чуть ли не с 8 утра, поскольку потом молодожены прямо в свадебных нарядах отправляются в аэропорт и улетают в путешествие. Какое время – такие свадьбы. Лет 20-25 назад мы видели женихов в спортивных костюмах и невест в скромных платьях с букетами георгин, сегодня мы видим невест в кринолинах, великолепно украшенные лимузины. ЗАГС как в зеркале отражает экономическую ситуацию – благосостояние наших молодоженов и их родителей растет.

- Выездные браки регистрируете?

– Закон не предусматривает возможности проведения выездных регистраций. Она возможна только в двух случаях, которые никому не пожелаем: когда человек находится на больничной койке и не в состоянии лично явиться в ЗАГС, либо в местах лишения свободы. Все остальное – художественная самодеятельность, работников органов ЗАГС там нет. Молодожены получают свидетельство в торжественной обстановке, а затем устраивают театрализованное представление: шатры, палатки, катера и яхты….

Может быть это и неплохо, только нам не нравится, когда эти люди выдают себя за сотрудников ЗАГС, складывается ощущение, что это мы туда ездим. Во-первых, у нас нет таких людских ресурсов и возможностей. Были попытки на законодательном уровне разрешить выездные регистрации, которые пока ничем не закончились, поскольку это серьезные финансовые затраты: нужно каким-то образом доставлять к месту регистрации работника ЗАГС и документы. Во-вторых, все-таки государственный акт не должен происходить посреди тарелок в ресторане.

- Во Владивостоке когда-нибудь появится дворец бракосочетания?

- Это мечта не одного поколения горожан. По планам, помещения для дворца бракосочетания предусмотрены в отеле «Хаятт» на набережной Цесаревича. И два года назад 8 июля там проходили праздничные мероприятия с регистрацией брака, но потом все застопорилось. Объект, как видим, пока не достроен, но надежды мы не утратили. Место красивое, на берегу бухты Золотой Рог. И если никаких изменений не произойдет, конечно, готовы будем работать на этой площадке.

Кстати говоря, сегодня законодатель дает гражданам право регистрировать брак вне зависимости от места их жительства. Хотите организовать свадьбу в белые ночи, никто не запрещает отправиться в Санкт-Петербург. Не нравится ЗАГС Советского района – езжайте в Первомайский или в Находку. Так, многие жители Приморского края с удовольствием регистрируют браки во Владивостоке, а пары из Анучино или Яковлевки едут в Арсеньев.

- Как часто жители Приморья вступают в брак с иностранными гражданами?

- Наши красивые невесты любимы гражданами всего мира. В основном, женихи – жители ближайших стран: Китая, Республики Корея, Японии, США, а далее по убыванию – Вьетнам, Австралия, Султанат Оман, Турция, Израиль, Ливан, Тринидад и Тобаго. Я говорю о тех браках, которые заключаются здесь, на территории края, они не носят массовый характер и составляют примерно один процент от общего числа зарегистрированных браков. Но, тем не менее, здесь есть свои юридические нюансы, потому что к вступающим в брак применяется законодательство Российской Федерации, но при этом гражданин иностранного государства должен предъявить необходимый перечень документов. И эту категорию лиц мы консультируем непосредственно в департаменте ЗАГС.

Главная цель – защитить наших девушек от непредвиденных последствий, ведь порой они на все происходящее смотрят сквозь розовые очки, и без предварительных консультаций совершают такие непродуманные действия, которые очень трудно исправить.

Возвращение к истокам

– Сегодня у многих возродился интерес к своей родословной, люди хотят найти свои корни, как-то можете им в этом помочь?

– Конечно, и помогаем очень многим. Единственное, в соответствии с нашими требованиями, гражданин должен подтвердить юридическую обоснованность своих обращений документально либо мы должны осуществить поиск документов и убедиться, что он является родственником того или иного лица, только тогда мы можем выдать документы. Это связано с защитой персональных данных.

То же самое касается поиска, который мы ведем по запросам адвокатского бюро «Инюрколлегия», которое оказывает помощь в розыске пропавших родственников за рубежом. Через Дальний Восток в начале прошлого века шли большие миграционные потоки на Китай, другие страны. И наши архивы, о которых я говорила, с метрическим книгами церквей, расположенных в Маньчжурии, например, просто бесценны. Таких архивов в стране всего три – наш, а также в Москве и Московской области, в которых хранятся консульские архивы.

Мы часто работаем с запросами людей, чьи предки в начале 1900-х годов эмигрировали через Владивосток и далее Шанхай. Родственники живут где-нибудь в Канаде, США, а после их ухода открывается наследство. Недавно разыскивали наследников человека, который умер в Канаде и оставил завещание. Мы нашли в Арсеньеве нескольких родственников. Речь шла о 20-х годах, когда за рубеж выезжал один из основателей семьи. Простые люди по разным обстоятельствам бежали от революции и оказывались за пределами России. Наши архивы помогают восстановить истории этих семей.

– Какие имена наиболее популярны при регистрации новорожденных в 2017 году?

– Мальчиков чаще всего называют именами Максим и Александр, девочек – София, Виктория, Анастасия. С годами эти имена меняются местами, но в целом держат пальму первенства. Хотя экзотических имен тоже достаточно. Правда, в прошлом году на законодательном уровне приняты изменения, ограничивающие тех, кто хотел бы назвать своего ребенка «Индивид-2017». Запретили также применять в составе имени ругательные слова, сокращения и цифры. У человека должно быть имя, которое не ущемляет не только его права, но в последующем и права его ребенка, у которого должно быть отчество. Хотя всегда есть те, кто не находит среди традиционных имен подходящего для своего ребенка или для себя. Недавно человек, правда, уже в зрелом возрасте решил переименоваться в Люцифера. Имеет на это право.

ОДНАКО

- Часто ли взрослые люди меняют свои имена и должны ли они мотивировать такое решение?

- Довольно часто. Законодатель не требует объяснения причины и обоснования смены имени, отчества, фамилии. Кто-то считает, что ему не подходит его имя, приходит к нам с готовым решением: всю жизнь была Татьяной, захотела стать Мариной. Конечно, даем рекомендации, стараемся, чтобы человек подходил к этому действию разумно, и… выдаем новые документы с новыми именами. Работаем в интересах каждого гражданина, обратившегося в органы ЗАГС, но в рамках закона.

Ирина БАРАННИК.