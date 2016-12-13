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Тигрёнок-потеряшка бродит возле приморского села
Если мама-тигрица не найдётся, малыша придётся отловить
Уже почти две недели сотрудники Лазовского заповедника следят за тигрёнком, который каждый день появляется в окрестностях одного из сел Лазовского района. Если мама-тигрица так и не найдёт своего дитеныша, что скорее всего, малыша придётся отлавливать и решать его дальнейшую судьбу.
Как определили специалисты по следам и по внешнему виду тигрёнка, ему 6-7 месяцев. В таком возрасте он ещё не может охотиться и без матери ему грозит голодная смерть. Пока сотрудники заповедника, ведущие за ним наблюдение, признаков истощения не наблюдают. Малыш каждую ночь приходит к сельской помойке и пока находит здесь, чем подкормиться. Среди местного населения немало охотников, и зверь подобрал здесь шкуру и внутренности кабана, тушку фазана и остатки от енотовидной собаки. Специалисты находят его экскременты, свидетельствующие о том, что желудок у маленького хищника не пуст.
По словам директора заповедника Владимира Арамилева, изымать тигрёнка из естественной среды очень нежелательно для самого тигрёнка. Это дополнительная травма, и потом он вряд ли уже вернется в родные места. Это крайние меры, но к ним придётся прибегнуть, если окончательно выяснится, что он остался без матери и ему угрожает голод.
Местные жители сообщили, что заметили тигрёнка в окрестностях села еще 30 ноября. Сотрудники Лазовского заповедника сразу сообщили об этом в краевую инспекцию охотнадзора, которая и займется отловом малыша.
Хотя эта территория не относится к Лазовскому заповеднику, специалисты ООПТ установили в месте появления маленького хищника фотоловушки и в ежедневном режиме наблюдают за ним. Отслеживая следы, пару раз они видели и его самого. По словам зоолога Галины Салькиной, зверь на вид не истощён, однако шансов на то, что он воссоединится с матерью, уже практически нет. А значит, все же придётся его отлавливать и помещать в Центр реабилитации тигров.
На территории ООПТ, по последним данным, обитает от 14 до 18 тигров. В это число входят и те особи, кто живет здесь постоянно, и те, кто заходит сюда время от времени. Считается, что в Лазовском заповеднике плотность популяции амурского тигра одна из самых высоких.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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