В Приморье выбрали любимых педагогов

Тысячи раз такое простое, но вместе с тем проникновенное слово «Спасибо» в адрес учителей, воспитателей, педагогов звучало со сцены Пушкинского театра на церемонии вручения премии «Любимый педагог», сообщает деловая газета «Золотой Рог». В этом году единственный в России конкурс, задуманный и реализуемый исключительно по инициативе родительского сообщества, прошел в Приморье уже в четвертый раз.

«Церемония вручения премии каждый раз становится праздником признательности, бескорыстной любви, хорошего настроения и радости, - открыла церемонию инициатор и главный организатор Родительской премии «Любимый Педагог», главный редактор портала «Владмама» Ольга РОМАНОВА. - Конкурс «Любимый Педагог» - это социальный проект, он отвечает на самые острые вызовы реальности. И если в первый год его проведения самой острой проблемой признавалось падение престижа профессии педагога, то в настоящее время в центре внимания общества – вопросы качества образования. Меняется жизнь – меняется и порядок проведения нашего конкурса. Новшеств в этом году действительно много. Это и снятие территориальных ограничений, и появление новых номинаций, и увеличение активности со стороны тех, кто номинирует на премию своих любимых педагогов. Конкурс в этом году объединил тысячи людей. Оказывается, это очень важно - создавать возможность для того, чтобы взрослые и дети говорили «Спасибо!» своим воспитателям, педагогам, учителям, наставникам. И, наверное, у нас не получилось бы создать и провести вот уже в четвертый раз подряд этот замечательный проект - Родительскую премию «Любимый Педагог», если бы не наши партнеры - представители бизнеса Приморья. Среди них - самые разные компании, работающие в самых разных сферах деятельности. Но всех их объединяет одно - социальная ответственность и неравнодушие. Эти люди разделяют нашу позицию: педагогический труд заслуживает признания и уважения!»

После теплых слов организаторов на сцену стали подниматься главные виновники торжества. Первыми, кого чествовали собравшиеся, стали победители в номинации «Вначале было слово» - Евгения МЯГКОВА, воспитатель детского сада № 25 поселка Сибирцево, Виктория НЕНАШЕВА, воспитатель детского сада № 28 г. Владивостока, Вера ФИЛИМОНОВА, воспитатель детского сада № 11 села Прохладного.

Еще одно важное качество педагога, работающего с самыми маленькими детьми, с учениками начальной школы, решили отметить партнеры премии - компания «ФЕРОН». И объявили в рамках Родительской премии «Любимый Педагог» отдельный конкурс - конкурс фотографий про активные совместные занятия учителя с детьми, которые действительно укрепляют их здоровье. Победителями в номинации «За вклад в здоровье учеников» стали: Елена ЛУБЕНСКАЯ из школы №1, г. Арсеньев (3 место), Светлана ИВАНОВА из «Перфект- гимназии», г.Уссурийск (2 место), Галина АСАБИНА из школы №3, с. Камень-Рыболов (1 место).

В 2016 году оргкомитет Родительской премии «Любимый Педагог» инициировал еще одну особенную номинацию - «Любимый инструктор». Участникам этой номинации предлагалось поделиться с читателями своими рецептами и советами безопасного вождения. Победителем стал Александр БОРИСЮК, тренер-преподаватель контраварийного вождения из «Центра высшего водительского мастерства «Лига-М». Приз победителю вручила Ксения КНЯЗЕВА - менеджер по связям с общественностью Общественного телевидения Приморья.

Большую роль в формировании гармоничной личности, конечно, играют семья и та система ценностей, благодаря которой в каждой семье по крупицам собираются и передаются по наследству счастье, успех, взаимоуважение. Герои следующей, особенной номинации, очень хорошо понимают и знают, что такое «Семейные ценности», и передают эти знания детям. Каждый - на своем рабочем месте! Это Наталья ГОЛУБЕНКО, музыкальный руководитель, работающий с воспитанниками детского сада № 25 и с учениками школы № 5 поселка Сибирцево, и ее муж Владимир ГОЛУБЕНКО.

Но семейные ценности работают не только в рамках одной семьи, одного рода, очень похожий процесс формирования и передачи традиций происходит и в трудовых коллективах. «НеобыЧАЙная команда» из детского сада № 5 города Владивостока получила специальный приз от партнера конкурса - компании «Джей Рус».

Герои номинации «Творческое начало» проявляют командный дух выражая себя в творчестве. В этом году победителями в этой категории стали сразу два коллектива - детского сада № 25 из поселка Сибирцево и школы № 1 из поселка Вольно-Надеждинского.

Еще один пример творческого начала продемонстрировала компания «Ратимир». Два года назад компания предложила участникам премии «Любимый Педагог» свой вариант фотоконкурса - «Учитель без границ». Эта идея настолько точно отражает природу педагогической профессии, что недостатка в участниках нет. Этот фотоконкурс стал традиционным и любимым.

Авторами лучших работ в конкурсе «Учителей без границ» стали Наталья ВТОРОВА, учитель начальных классов из школы № 6 Владивостока, Евгения КРЫЖНЕВА, инструктор по физкультуре из детского сада № 252 поселка Сибирцево, Наталья ШВЕЦОВА, воспитатель из детского сада № 5 Владивостока.

Номинация «Воспитание в игре» объединила людей, отдающих детям двойной запас любви и теплоты - за себя, и за родителей, отсутствующих в жизни этих детей. Номинация «Воспитание в игре» была адресована педагогам из детских домов и коррекционных интернатов. Конкурсное задание родилось в сентябре 2016 года, когда Благотворительный фонд добровольной помощи детям организовал специальную смену «Стань Лидером!» во Всероссийском детском центре «Океан». Смена собрала 37 детей из детских домов и 12 педагогов, работающих с ними. Участникам конкурса необходимо было разработать и провести с детьми любое воспитательное событие, праздник или игру. Победителем единогласно была признана педагог дополнительного образования из Центра содействия семейному устройству детей села Вольно-Надеждинское Наталья ПРОСЯНЮК.

«Вторая мама» - так называлась специальная номинация для лучшего воспитателя детского сада. Это название придумали сами дети, они называют так только тех воспитателей, которых искренне любят за доброту. Лучшей в этой категории стала Тамара АНТИПОВА, воспитатель из детского сада № 14 города Владивостока.

Конкурс «Учитель - Инноватор» стал настоящим испытанием для учителей иностранных языков. Партнер Родительской премии «Любимый Педагог» издательство «Просвещение», а точнее Лингвистический центр издательства предложил приморским учителям первым в стране опробовать абсолютно новые учебные материалы. И на основе этих учебников провести со своим учениками один урок. Всегда трудно быть первым! Да еще и в номинации «Учитель - Инноватор»: подобное звание требует от соискателей высокого профессионального мастерства, умения ориентироваться в существующих методиках и опыте других коллег. А еще важно проявить уверенность в себе и в своих учениках. Оценивали работы конкурсантов специалисты Лингвистического центра издательства «Просвещение». Приморские учителя с честью выдержали испытание: 3 место заняла Татьяна АВДЕЕВА, учитель английского языка из «Центра образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока»; 2 место присудили Анастасии ЕСЕНКОВОЙ, учителю английского языка из «Лицея № 41 г. Владивостока». А первое место специалисты Лингвистического центра издательства «Просвещение» единодушно присудили конкурсной работе Анастасии СЕМЕНЯК, представляющей среднюю школу № 4 села Монастырище Черниговского района.

В 2016 году в конкурсе «Любимый Педагог» появилось много нового. Новые задания, новые номинации, новые партнеры, новые участники. Но неизменным остался принцип и суть главного задания для всех участников второго тура - подготовить свое, личное, осмысленное, основанное на собственном жизненном и профессиональном опыте, обращение к родителям. В этом году Оргкомитет предложил участникам на выбор сразу две важные темы: «Доброта и милосердие: как развить эти качества в детях?», «Что важнее в XXI веке: научить детей учиться или научить трудиться?». Авторы лучших работ - Татьяна МЫСАКОВСКАЯ, воспитатель детского сада № 25 поселка Сибирцево, и Александра ЛУНЕВА, воспитатель детского сада № 55 г. Владивостока.

Самым захватывающим моментом церемонии награждения стало подведение итогов народного голосования.

В 2016 году впервые в истории конкурса были объявлены две коллективные номинации. Совместным решением управления по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока и редакции родительского портала «Владмама» были организованы номинации «Наш любимый детский сад» и «Лучшая школа - любимая школа». В них участвовали образовательные учреждения только города Владивостока. По условиям этих номинаций выдвинуть кандидатуру образовательного учреждения могли только родители, заполнившие анкету на сайте. Самая напряженная борьба развернулась в номинации «Наш любимый детский сад». Народное голосование и соревнование между родительскими группами поддержки своего детского сада определило победителя. В специальной номинации «Наш любимый детский сад» победу одержал родительский и педагогический коллективы детского сада № 29.

Накал страстей наблюдался и при голосовании, определяющем победителя во второй специальной коллективной номинации - «Лучшая школа - любимая школа». Абсолютно все претенденты на победу в этой номинации заслуживают статуса «Лучшая школа Владивостока». Но какая из них может считать себя по праву самой любимой? Ответ прозвучал из уст ведущего: приз победителю в номинации «Лучшая школа - любимая школа» вручили Светлане СОКОЛОВОЙ - директору школы № 28.

Главная интрига родительской премии была раскрыта уже в самом финале церемонии. Диплом лауреата премии и призы за третье место в конкурсе «Любимый Педагог» получила Наталья ВЬЮН, учитель начальных классов школы № 1, село Золотая Долина.

Следующим победителем, заслужившим не только признание коллег, но и любовь многочисленных учеников и уважение их родителей, стала Вячеслава СЫТОВА, преподаватель физической культуры и спорта, тренер Центра спортивной подготовки по различным видам спорта Владивостока.

Кто же стал самым любимым педагогом 2016 года? Первое место в конкурсе «Любимый Педагог» заняла Валентина НИКОЛАЕВА, воспитатель детского сада № 30. Обладателем Гран-при четвертой Родительской премии «Любимый Педагог» стала Надежда БЕЛАВКИНА, учитель географии и естествознания из школы № 1 села Вольно-Надеждинского!





Партнерами премии «Любимый педагог - 2016» стали: системный интегратор «Акцент», издательство «Просвещение»

Спонсоры конкурса: компания «Ратимир», торговая марка «Чай Виктория»

Спонсор специальной номинации: фармацевтическая компания «Ферон»

Организационный партнер: фонд «Русский Мир»

Информационные партнеры: Издательская компания «Золотой Рог», Общественное телевидение Приморья, «Приморская газета», информационное агентство «Примамедиа», «Новое Радио», «Маркет-Радио».

Партнеры и спонсоры торжественной церемонии награждения: ювелирный дом «ISTA», комплекс отдыха «Маяк», компания «Роза ДВ Int.»

Фото Натальи МАЛЫШЕВОЙ.