Приморцы платят за капремонт исправнее, чем органы власти

Долги муниципалитетов растут, как снежный ком

С 1 января в Приморье увеличится тариф за капитальный ремонт многоквартирных домов, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Прибавка составит 53 коп. за каждый квадратный метр жилого помещения. Повышение станет первым с момента начала работы краевой программы капремонта в октябре 2014 года. Однако далеко не все спешат оплачивать квитанции и по ныне действующему тарифу, а некоторые муниципальные администрации и вовсе делают вид, что капремонт домов на вверенной им территории их вовсе не касается.

На днях руководство регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) отчиталось о том, что сделано на уже собранные взносы, а также о проблемах c их собираемостью. Итоги двухлетней деятельности фонда подвели на заседании комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности. Как рассказал исполняющий обязанности директора ФКР Денис ГОРОВЧУК, при плане 2016 года в 500 капитально отремонтированных домов к 1 декабря был завершен ремонт 391 МКД. Ключевым фактором, препятствующим эффективной реализации программы, остается недостоверность информации о состоянии жилищного фонда и его технических характеристиках, которую предоставляют Фонду муниципалитеты.

Часть отчета была посвящена вопросам, связанным с собираемостью платежей за капремонт с собственников жилых помещений в МКД - именно они, а не бюджетное финансирование, являются основным источником средств на капитальный ремонт. Хотя процент собираемости взносов вырос с 45% в октябре 2014 года до 84% в сентябре 2016 года, этот рост происходил нелинейно: например, в конце минувшего года платежная дисциплина резко ухудшилась на фоне рассмотрения в Конституционном суде РФ вопроса о противоречии сборов за капитальный ремонт положениям конституции.

Население более ответственно

Согласно представленной руководством ФКР статистике, в среднем по Приморскому краю процент собираемости взносов за капремонт МКД в период с октября 2014 года по ноябрь 2016 года составил 78%. Хуже всего оплачивают квитанции жители Дальнегорска (67%), Дальнереченска (70%) и Спасска-Дальнего (72%), а наиболее дисциплинированными плательщиками являются арсеньевцы (89%). В городских поселениях собираемость взносов составляет в среднем 75%, а в сельских - 72%.

Однако в некоторых муниципалитетах существуют проблемы с собираемостью взносов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, хотя общий процент собираемости взносов по данной строке высок - 85%. Во-первых, далеко не везде органы местного самоуправления имеют полный и актуальный список таких помещений. Во-вторых, большинство муниципалитетов своевременно не предоставляет региональному Фонду капремонта информацию о движении муниципальной собственности, несмотря на заключенные соглашения. Это влечет за собой некорректный учет начисленных и уплаченных взносов.

Наконец, из 65 администраций муниципальных образований - плательщиков взноса на капитальный ремонт только 28 оплату взноса производят в полном объеме. Администрации Кировского, Надеждинского, Ольгинского и Хасанского районов за муниципальные помещения не платили еще ни разу, а в Дальнереченске, Черниговском, Шкотовском и Спасском районах показатель уплаты взносов администрациями не превышает 15%. При том, что население этих городов и районов оплачивает квитанции куда более ответственно. Большинство остальных муниципальных администраций, как правило, платят взносы с задержкой. Есть случаи, когда долг органов МСУ вынуждены гасить физические лица, которые становятся собственниками жилья, ранее принадлежавшего муниципалитету.

Более того, администрации четырех городов края не торопятся погашать долг перед Фондом капремонта даже получив исполнительный лист от судебных приставов. Администрация Лесозаводска уже год не может выплатить Фонду 1,4 млн рублей, а ЗАТО Фокино не может изыскать 75 тыс. рублей долга. Не расплатились, несмотря на решение суда, также администрации Спасска-Дальнего (3 млн рублей) и Дальнереченска (3,8 млн рублей).

- В целом ситуация со сбором взносов за капремонт в Приморье неплохая - в том числе благодаря широкой разъяснительной работе, которую ведет Фонд капремонта. Региональный оператор регулярно отчитывается о расходовании уже собранных средств, и население ему доверяет. Сложнее ответить на вопрос, почему некоторые муниципалитеты не платят взносы за капремонт вовремя - наверное, не последнюю роль здесь играет финансовая ситуация в этих городах и районах, - отмечает депутат ЗС ПК Алексей КОЗИЦКИЙ, который входит в попечительский совет регионального ФКР.

Однако наиболее проблемной категорией собственников с точки зрения платежной дисциплины являются вовсе не муниципальные, а федеральные организации и учреждения. Собираемость в целом по помещениям федеральной собственности составляет 14,6%, в том числе по помещениям Министерства обороны РФ - 0%. Однако наиболее активно ФКР выбивает долги не у органов власти, а у собственников-физлиц: по ним за время работы Фонда в суды направлено 7687 заявлений на сумму почти 26,5 млн рублей. Удалось взыскать 7,3 млн рублей. По юридическим лицам, несмотря на 202 претензии на сумму свыше 53 млн рублей, исковых заявлений было подано всего девять (на сумму 1,3 млн рублей). Еще 2 млн рублей должниками-юрлицами оплачено в досудебном порядке.

Заплати за соседа и жди?

Актуальным вопросом крупных городов Приморья с большим количеством МКД остаются критерии, по которым определяется очередность проведения капремонта жилого фонда. Заместитель руководителя одной из управляющих компаний Владивостока, депутат думы города Людмила ТАРАН приводит пример: жители МКД в 64-ом и 71-ом микрорайонах уже заплатили десятки миллионов рублей взносов, но за два года в программу капремонта вошел только один дом по ул. Горийской - да и то программа предусматривала только ремонт кровли.

- При составлении планов по капремонту нужно учитывать не только год постройки, а реальное техническое состояние и количество жильцов МКД. Для домов, где жильцы полностью и в срок платят за капремонт, нужно предусмотреть возможность ускорить проведение капремонта, - считает Людмила Таран. - Предлагаемый сегодня вариант - перевести накопление средств на капремонт из «общего котла» на специальный счет дома - не подходит для больших домов. Для этого необходимо решение не менее двух третей собственников жилья - в домах 83-й серии на 300-400 квартир это сделать почти нереально. Далее еще ряд процедур, нужно, чтобы кто-то из жильцов бросил свою работу и занимался только вопросами, связанными с капремонтом. Однако даже на спецсчете накопление средств займет не один год.

Судя по всему, собственники жилья полностью согласны с этой точкой зрения: из 500 домов, запланированных в Приморье к капитальному ремонту в 2016 году, только в одном МКД во Владивостоке собственники формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. Однако в то время, как жильцы многоэтажных и многоподъездных домов недовольны «перебрасыванием» уплаченных ими взносов на капремонт в «сталинках» и «хрущевках», подобная практика вскоре может быть распространена и на муниципальные образования, некоторым из которых придется «поделиться» с соседями.

Как известно, сегодня использовать средства, собранные на капремонт, возможно только в пределах одного муниципалитета. Однако с учетом того, что на территории ряда городских и сельских поселений Приморья расположено небольшое количество МКД с небольшим количеством жителей, а стоимость капитального ремонта в них высока, реализация региональной программы капитального ремонта в таких поселениях в предусмотренные сроки становится крайне затруднительной.

В октябре депутаты Законодательного Собрания в первом чтении одобрили закон, который позволяет муниципалитетам, где не очень много МКД, «занимать» средства у более обеспеченных соседей. Однако дальнейшее рассмотрение документа парламентарии отложили до тех пор, пока четко не будет определен механизм возврата «переброшенных» с муниципалитета на муниципалитет средств.