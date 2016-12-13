Чиновники в Приморье по закону никак не отвечают за неэффективное расходование бюджетных средств

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает председатель Счетной палаты Приморского края Дмитрий Виноградов

Счетная палата Приморского края трансформировалась из контрольно-ревизионного управления администрации Приморского края почти 6 лет назад. Однако многие приморцы до сих пор имеют смутное представление о ее функциях. Раскрыть секреты местного аудита исполнительной власти деловая газета «Золотой Рог» попросила ее председателя Дмитрия ВИНОГРАДОВА.

- В России много контролеров, и при этом многие уверены, что основной контроль проходит по линии силовых ведомств. Однако кроме них какие структуры должны фиксировать и предотвращать нарушения в органах исполнительной власти?

- Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено, что внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляют Федеральное казначейство, органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. Таким образом, внутренний государственный финансовый контроль осуществляют органы исполнительной власти, которые подчинены соответствующим вышестоящим органам и должностным лицам.

Органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля создаются органами законодательной власти (законодательными и представительными органами), в своей деятельности данные органы независимы и никому не подчинены. Органами внешнего государственного финансового контроля являются Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и контрольно-счетные органы муниципальных образований.

В отличие от органов внутреннего государственного финансового контроля к полномочиям органов внешнего государственного финансового контроля отнесены проведение экспертизы законов о бюджете, подготовка информации для органов законодательной власти о ходе исполнения бюджета, осуществление внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов, проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов и нормативных правовых актов в части расходных обязательств, проведение анализа бюджетного процесса и подготовка предложений, направленных на его совершенствование, осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и др.

Уникальность Контрольно-счетной палаты Приморского края состоит в том, что на территории Приморского края она является единственным органом внешнего государственного финансового контроля, уполномоченным на осуществление контроля за исполнением краевого бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, за законностью и результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета, за соблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края.

Иными словами, только по результатам проверок Контрольно-счетной палаты Приморского края краевой парламент, общественность, правоохранительные органы могут располагать действительной картиной по использованию объектами контроля бюджетных средств и государственного имущества.

- Одна из главных задач контрольных органов - контроль за эффективностью использования бюджетных средств. А предусмотрена ли ответственность за неэффективное расходование? Какая дальнейшая процедура после выявления нарушений? Деятельность других контролирующих и надзорных структур сказывается на работе Палаты?

- Принцип эффективности использования бюджетных средств закреплен Бюджетным кодексом Российской Федерации. Он заключается в том, что каждый участник бюджетного процесса должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). То есть бюджетные средства должны тратиться экономно и результативно. Практика проверок Контрольно-счетной палаты Приморского края показывает выявление случаев нарушения бюджетополучателями принципа эффективности использования бюджетных средств и нецелевого использования бюджетных средств.

Вместе с тем за нецелевое использование бюджетных средств законом установлена административная и уголовная ответственность, а за неэффективное использование бюджетных средств такой ответственности на сегодняшний день нет.

Поэтому в случае выявления неэффективного использования бюджетных средств Контрольно-счетная палата использует полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Приморского края «О Контрольно-счетной палате Приморского края». Среди них внесение представлений или предписаний руководству проверяемых органов и организаций, а в случае их неисполнения – направление материалов в органы прокуратуры или возбуждение дела об административном правонарушении за неисполнение представления.

Однако далеко не всегда такие меры приносят результат, поскольку основная сложность здесь заключается в отсутствии четкого законодательного определения «неэффективного использования бюджетных средств», что приводит к неоднозначному толкованию этого явления проверяющими, проверяемыми, правоприменителями и, как следствие, спорам. Уверен, что практика работы Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований приведет в недалеком времени к изменению данной ситуации и закреплению в законодательстве четких терминов, определений, а также установлению ответственности. Контрольно-счетная палата наделена законом организационной и функциональной независимостью, самостоятельностью, поэтому работа иных контролирующих и надзорных структур на деятельность Контрольно-счетной палаты Приморского края влияния не оказывает.

- Очень интересный вопрос об аудите эффективности. Насколько он действенен? Заключения Контрольно-счетной палаты Приморского края об эффективности или неэффективности носят рекомендательный характер?

- Несмотря на назревшую необходимость проведения аудита эффективности как на уровне субъектов, так и на муниципальном уровне, практика проведения аудита эффективности в Контрольно-счетной палате Приморского края невелика. Основная причина, по которой проведение аудита эффективности государственных средств не стало основным типом финансового контроля, - значительный временной промежуток проведения аудита. В связи с длительностью, необходимой для качественного проведения аудита эффективности, учитывая глубину и нестандартность вопросов аудита эффективности, срок проведения аудита не может быть коротким (период проведения - 6 месяцев - год). А непосредственная работа Контрольно-счетной палаты в части проведения проверок по предложениям депутатов Законодательного Собрания Приморского края и губернатора Приморского края, обращениям прокуратуры и правоохранительных органов не позволяет проводить аудит эффективности в полной мере. Вместе с тем работа по данному направлению ведется. В 2016 году Контрольно-счетной палатой Приморского края проводились контрольные мероприятия с элементами аудита эффективности.

Контрольно-счетной палатой проводится порядка 40 проверок в год, в том числе встречные. Соответственно, камеральные проверки проводятся по месту нахождения палаты, выездные - обязательно с выходом проверяющих на «объекты». Что касается проверок КГУПов, то в этом году проводились контрольные мероприятия в КГУП по эксплуатации недвижимости Приморского края «Госнедвижимость» за 2015 год и в УГП «ПриморСтройЗаказчик» отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за период с 2013 по 2015 годы. В результате поверки в УГП «ПриморСтройЗаказчик» выявлено, что отсутствие контроля со стороны собственника имущества (департамента земельных и имущественных отношений Приморского края) привело к тому, что принадлежащее предприятию имущество в проверяемом периоде использовалось неэффективно и нерационально. Также отсутствие контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью подведомственного ему предприятия привело к ухудшению его финансового положения.

- Каков общий характер выявляемых нарушений? Сопоставимы ли они с нарушениями, установленными несколько лет назад? Какие тенденции можно наблюдать по ним?

- Контрольно-счетной палатой в ходе аудиторских проверок за 11 месяцев текущего года выявлено финансовых нарушений на сумму порядка 430 млн рублей, из которых порядка 230 млн рублей приходится на неэффективные расходы, около 140 млн рублей - нарушения ведения бухгалтерского учета, 25 млн рублей - незаконное использование бюджетных средств. Потери бюджетов как краевого, так и других уровней составили 15 млн рублей. Также установлено нецелевое использование на 12 млн рублей. Будет не совсем корректно сопоставлять выявленные нарушения с предыдущими периодами. Все зависит от объемов проверенного финансирования, проверяемого периода, состава выявленных нарушений. Аудиторами проверяются все средства краевого бюджета: расходы, связанные со строительством, обеспечением деятельности учреждений, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, и другие.

- Проверки со знаком «плюс» у вас случаются? Когда людям и претензии предъявить не за что?

- В рамках проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения разного рода. Не бывает такого, чтобы мы не нашли те или иные недочеты и недоработки. Но есть, конечно, проверки с минимальными нарушениями. Примером может служить «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Краевого государственного унитарного предприятия по эксплуатации недвижимости Приморского края «Госнедвижимость» за 2015 год».

- Происходит ли у вас взаимодействие со Счетной палатой РФ? На каком уровне?

- Мы состоим в Совете Контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Отделение Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе является постоянно действующим рабочим органом, созданным в целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и муниципального финансового аудита (контроля) в рамках организации взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Кроме того, наша деятельность представлена и на портале контрольно-счетных органов Российской Федерации. Этот интернет-ресурс предназначен для обеспечения взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Федерации и муниципальных образований, а также формирования единого информационного пространства КСО.

- А рядовые граждане обращаются к вам с просьбой о проверках?

- Такие случаи есть. И изучение писем граждан свидетельствует о том, что люди в Контрольно-счетной палате видят своего рода последнюю инстанцию и надежду решить проблемы, так как в своих письмах, как правило, рассказывают о многочисленных безрезультатных обращениях в другие государственные органы. Но здесь сразу хотелось бы разъяснить, что Контрольно-счетная палата является органом, не оказывающим государственные услуги гражданам.

Контрольно-счетная палата осуществляет внешний государственный финансовый контроль (проводит проверки) только в соответствии с годовым планом работы, который формируется и рассматривается коллегией Контрольно-счетной палаты, прежде всего, с учетом результатов ранее проведенных проверок, а также на основании поручений Законодательного Собрания Приморского края и предложений и запросов губернатора Приморского края. Поэтому по обращениям граждан Контрольно-счетная палата проверок не проводит, так как это не предусмотрено Законом Приморского края «О Контрольно-счетной палате Приморского края», а обратившимся направляются ответы с разъяснениями о полномочиях и порядке работы Контрольно-счетной палаты.