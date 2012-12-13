В Приморье спасенные тигрята проходят реабилитацию в центре при "Специнспекции "Тигр"

В ночь со 2 на 3 декабря и 6 декабря, с территории Яковлевского района в центр реабилитации при «Специнспекции «Тигр», что недалеко от села Алексеевка, были доставлены три осиротевших тигренка – весом от 17 до 24 кг каждый.

Животных отловила сборная команда из представителей Управления охотничьего надзора Приморского края, филиала «Владивостокский» ФБУ «Специнспекция «Тигр», российского представительства «Общества сохранения диких животных» (WCS) и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Несмотря на сложные условия, специалисты действовали грамотно и эффективно. Началась работа по реабилитации животных. Все финансирование по содержанию тигрят взяли на себя две общественные организации – международный фонд защиты животных (IFAW) и фонд «Феникс». Дальнейшая судьба тигров будет решаться после их реабилитации.

Спасение трех тигрят-сирот широко освещалось в СМИ. Но не все комментарии, по мнению участников событий, объективны. Как всегда, в своей оценке происходящего дальше всех заходят координаторы амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), высказывания которых требуют уточнений и пояснений. Прежде всего, это касается создания государственного тигриного центра.

Свою позицию в этом вопросе разъяснил директор филиала «Владивостокский» ФБУ «Специнспекция «Тигр» Виктор Гапонов:

- Согласно существующей в России нормативной правовой базы, государственный федеральный центр реабилитации животных может быть построен только государственной федеральной организацией на деньги федерального бюджета и на федеральных землях. Все наши попытки в 2009-2010 годах решить данный вопрос в Росприроднадзоре и Федеральном агентстве лесного хозяйства закончились неудачей именно из-за коллизий законодательства. Но выход был найден. Еще в 2008 году, по разрешению Росприроднадзора, федеральным государственным учреждением «Специнспекция «Тигр» была создана некоммерческая организация «Фонд защиты тигров». На этот фонд в 2010 году была оформлена на 49 лет аренда участка земли сельскохозяйственного назначения (заросшая лесом и кустами пустошь) площадью 2,7 га на территории Надеждинского муниципального района Приморского края. А уже в 2011 году в рамках Программы изучения амурского тигра на российском Дальнем Востоке (руководитель – член-корреспондент РАН В.В. Рожнов, заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)), при финансовой поддержке Русского географического общества «Специнспекцией «Тигр» и ИПЭЭ РАН началось создание центра. К октябрю 2011 года строительство его в основном было закончено и, по признанию ведущих международных экспертов, расположение и планировка реабилитационного центра для тигров – лучшие в мире. Поэтому попытки исказить то, что сделано, здесь неуместны и безответственны.

По моему мнению, представители международной организации (WWF) зря обвиняют российское государство в том, что оно за бюджетные деньги не построило и не финансирует государственный центр реабилитации тигров. Главное не «висеть» на государственном бюджете, а выполнять государственные задачи, что мы и делаем.

Центр при ФБУ «Специнспекция «Тигр» уже с осени 2011 года был готов к проведению полноценной реабилитации амурских тигров. Первый подопечный – тигренок Золушка – попал в центр 14 марта 2012 года. Сейчас она успешно проходит курс реабилитации, это абсолютно дикое животное, которое через 4-5 месяцев будет готово к выпуску в тайгу.

Однако сейчас меня больше волнует судьба тех тигров, что на свободе. Зима только началась, а наш центр уже заполнен. К сожалению, в эту зиму мы больше не сможем принять осиротевших животных. Тигриные проблемы были и будут всегда. Главное, чтобы они не только вовремя и грамотно решались, но и объективно освещались в СМИ.

Пресс-служба филиала «Владивостокский» ФБУ «Специнспекция «Тигр».