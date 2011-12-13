Дела несовершеннолетних приморцев обсудили на комиссии

Важными слагаемыми профилактики правонарушений среди несовершеннолетних являются меры по их реабилитации. Оступившийся несовершеннолетний должен получить реальную помощь. От этого зависит его дальнейшая судьба.

Об этом говорили участники выездного заседания Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Попечительского совета при Находкинской воспитательной колонии.

Сегодня за совершенные преступления в приморской колонии для несовершеннолетних отбывают наказание 118 подростков. В комиссиях по делам несовершеннолетних состоят на учете 2454 подростка, 1398 родителей.

Председатель Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, вице-губернатор края Любовь ДРОЗДОВА подчеркнула, что социальное и бытовое устройство, трудовая занятость и обучение подростков, выявление на территории края несовершеннолетних, употребляющих наркотики и психотропные вещества, – очень серьезные для общества вопросы.

Часто получается, что в отдельности структуры - службы занятости, комиссии по делам несовершеннолетних, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, органы внутренних дел и попечительства и т.д. - работают весьма активно в своем секторе, но их деятельность никак не пересекается с коллегами из других структур.

- От этих проблем невозможно отмахиваться, как от какой-то мелочи, - считает вице-губернатор и председатель комиссии. - Эти ребята часто потеряны в жизни: нарушены связи с близкими, порой они не знают родителей, общество тоже не раскрывает им объятия. Мы должны переломить эту ситуацию.

Органы, работающие в этом направлении, могут и должны помочь решить вопросы с жильем, медобслуживанием, выбором профессии и трудо-устройством, восстановлением утерянных документов и пропиской. Необходимо строить работу так, чтобы ни один несовершеннолетний, покидающий эту колонию, не был потерян. Этих ребят необходимо отслеживать и на уровне тех же муниципальных образований, и на чисто человеческом уровне.

В этом году освободилось 27 несовершеннолетних, в том числе 18 человек - условно досрочно. Это не так уж и много. Соответствующие органы могут и должны знать этих ребят наперечет, поименно и пофамильно. Ведь у каждого из них своя судьба, и необходимо сделать так, чтобы эти несовершеннолетние потом смогли стать полноценными членами нашего общества, пишет PrimaMedia.

"Золотой Рог".