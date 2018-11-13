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Бизнес-гороскоп: Скорпионов пошлют куда подальше
Гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября
ОВЕН. На этой неделе не стоит питать иллюзий по поводу своих финансовых возможностей, тем более что вы можете рассчитывать только на свои силы. В понедельник и среду вам придется продемонстрировать стойкость и значительно сократить запланированные расходы. Однако все же не отказывайтесь от приятной покупки. Вы сможете отправиться по магазинам в выходные.
ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для заключения важных сделок. Вероятны деловые поездки и командировки. Однако наступившую было стабильность может подорвать необдуманное транжирство. Возможно, кстати, что вам внезапно придется потратить дополнительные средства на детей или свое здоровье. Сезон простуд все-таки.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая ситуация стабильна. Ваши креативные идеи приносят результат, вы не делаете ошибок, так что можете рассчитывать на премию. В выходные пройдитесь по магазинам и порадуйте себя приятной покупкой. Вы это заслужили.
РАК. Вас ждет благоприятное решение финансовых проблем. Вам могут предложить интересную и хорошо оплачиваемую работу. В среду будут удачны покупки и приобретения. Пятница может принести прибыль.
ЛЕВ. Во вторник есть опасность больших и неудачных трат, поэтому все продумайте, прежде чем открывать кошелек. В четверг не пропустите важные новости на работе. Это не сплетни, а перемены, к которым вам предстоит адаптироваться. Воплощение в жизнь некоторых ваших замыслов может потребовать от вас больших вложений, подумайте, стоит ли оно того.
ДЕВА. Обратите внимание на атмосферу в коллективе, похоже, кто-то к вам придирается и замечает все ваши промахи и недочеты. Не беспокойтесь: не ошибается тот, кто ничего не делает. Просто делайте свою работу, без оглядки на критику или похвалу. В пятницу вам может повезти, Фортуна будет улыбаться вам, возможно, вы сможете выиграть в каком-нибудь конкурсе.
ВЕСЫ. На работе все стабильно, однако на этой неделе крупных финансовых поступлений не предвидится. Будьте осторожны и не проявляйте излишнюю доверчивость к незнакомым людям. Сейчас не время искать легкие заработки.
СКОРПИОН. У вас вполне надежное материальное положение. Вас считают хорошим специалистом. В понедельник у вас могут появиться новые финансовые возможности. Во вторник вероятны денежные поступления. Вас ждут интересные деловые предложения. Не исключено, что вас отправят в заграничную командировку.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник или вторник вероятны новые денежные поступления. В среду и четверг нежелательно заниматься вопросами, связанными с недвижимостью, иначе вы можете неожиданно быть втянутыми в конфликтную ситуацию. В выходные дом и семья могут потребовать дополнительных финансовых вложений.
КОЗЕРОГ. Возможен успех в коммерческих операциях, связанных с недвижимостью, строительством и ремонтом жилья. В делах же вас ждет временное затишье, лучше не начинать новых проектов. В четверг будут удачными покупки, особенно если вы попадете на распродажу.
ВОДОЛЕЙ. Материального благополучия вы достигнете благодаря посреднической деятельности, тонко развитой интуиции и успешным финансовым сделкам. Прошлые заслуги на работе могут быть оценены по достоинству, и вы получите, наконец, премию. В конце недели ждите возврата старых долгов.
РЫБЫ. На этой неделе возможны ошибки в расчетах и конфликты на работе. Новые денежные поступления можно ожидать не раньше четверга. Старайтесь контролировать расходы в выходные и не тратить лишнего на развлечения.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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