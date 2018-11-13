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Высокоскоростной интернет вернется в школы Приморья в ближайшее время

13 Ноября 2018, 18:10 | Приморье

Об этом врио губернатора края Олег Кожемяко договорился с директором макрорегионального филиала Дальний Восток ПАО "Ростелеком" Александром Логиновым

О возвращении централизованного интернета врио губернатора края Олег Кожемяко договорился с директором  макрорегионального филиала  Дальний Восток ПАО "Ростелеком" Александром Логиновым.

На встрече в  пос. Смоляниново Шкотовского района в минувшую субботу учителя местной школы пожаловались Олегу Кожемяко об отсутствии Интернета  в учебном заведении. Как выяснилось, в июле этого года не состоялись торги по приобретению услуг связи с для общеобразовательных учреждений Приморского края, в результате чего они были вынуждены решать проблему самостоятельно. Это сказалось на качестве и стоимости услуги.

Олег Кожемяко совместно с руководством макрорегионального филиала Ростелеком  обсудил варианты решения проблемы. По словам главы края, все расходы по обеспечению школ высокоскоростных интересом должен взять на себя краевой бюджет, что сэкономит затраты муниципалитетов и самих учреждений образования.

Александр Логинов  заявил о готовности  в самые кратчайшие сроки подключить к высокоскоростного Интернету 547 школ Приморья. "Это позволит учителям сконцентрироваться на учебном процесс, не задумываясь с кем заключать договор. А также сэкономить  затраты на обеспечение интернетом на 30 процентов", - отметил Александр Логинов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: образование  Ростелеком  кожемяко  связь  школа  губернатор  интернет 



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