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Высокоскоростной интернет вернется в школы Приморья в ближайшее время
Об этом врио губернатора края Олег Кожемяко договорился с директором макрорегионального филиала Дальний Восток ПАО "Ростелеком" Александром Логиновым
О возвращении централизованного интернета врио губернатора края Олег Кожемяко договорился с директором макрорегионального филиала Дальний Восток ПАО "Ростелеком" Александром Логиновым.
На встрече в пос. Смоляниново Шкотовского района в минувшую субботу учителя местной школы пожаловались Олегу Кожемяко об отсутствии Интернета в учебном заведении. Как выяснилось, в июле этого года не состоялись торги по приобретению услуг связи с для общеобразовательных учреждений Приморского края, в результате чего они были вынуждены решать проблему самостоятельно. Это сказалось на качестве и стоимости услуги.
Олег Кожемяко совместно с руководством макрорегионального филиала Ростелеком обсудил варианты решения проблемы. По словам главы края, все расходы по обеспечению школ высокоскоростных интересом должен взять на себя краевой бюджет, что сэкономит затраты муниципалитетов и самих учреждений образования.
Александр Логинов заявил о готовности в самые кратчайшие сроки подключить к высокоскоростного Интернету 547 школ Приморья. "Это позволит учителям сконцентрироваться на учебном процесс, не задумываясь с кем заключать договор. А также сэкономить затраты на обеспечение интернетом на 30 процентов", - отметил Александр Логинов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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