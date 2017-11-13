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Во Владивостоке вечером возможен небольшой дождь

13 Ноября 2017, 16:10 | Приморье

Новый циклон с Китая принесет снег и холод, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 13 ноября, с районов Китая приближается новая циклоническая система с несколькими центрами. К концу дня один из центров подойдет к южному побережью Приморья. Облачность уплотнится, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура от −3 °C до +2 °C, в южной половине края +3…+8 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +6…+8 °C.

Завтра циклонический вихрь, углубляясь, будет смещаться над Приморским краем. Ожидаются осадки различной интенсивности (в виде снега, на юге с дождем), местами отложения снега на проводах и на деревьях, на дорогах гололедица, на отдельных участках снежный накат. Температура воздуха −4…−9 °C, на побережье 0…+5 °C. Днем циклон будет перемещаться вдоль восточного побережья и к концу дня выйдет в Татарский пролив. На западе края прояснит, осадки прекратятся. В тыловой части циклона вторгнется холодный воздух, день ожидается холодным. Максимальная температура −6…+1 °C, на побережье +2…+7 °C. На дорогах образуется гололедица, водителям необходимо соблюдать осторожность.

В краевом центре ближайшей ночью небольшие, временами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха продержится около 0 °C. Днем облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура +2…+4 °C.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: снег  погода  гололед  дождь 



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