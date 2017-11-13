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В Приморье построили новый мост
На месте разрушенного во время летнего наводнения моста через реку Филипповка в Хасанском районе установлена новая разборная конструкция. В открытии объекта принял участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Разборный 32-метровый мост за три месяца установила компания «Тихоокеанский Балкерный терминал». Пока шли работы, автомобили двигались по объезду, выполненного дорожниками сразу после спада воды. «Отсыпали подъезды к мосту, построили подпорные стенки – мост надежный, его проектная нагрузка составляет 60 тонн», – доложил директор департамента Александр Швора.
Андрей Тарасенко также осмотрел пострадавший от летней стихии участок автодороги Славянка – Краскино. Глава региона подчеркнул, что все восстановительные работы должны быть выполнены с учетом климатических особенностей местности.
«Если вода так размывает здесь, то нужно и трубы сюда проложить большого диаметра, чтобы воду могли пропускать», – подчеркнул глава региона.
«Во время наводнения дорога была размыта. Тогда мы оперативно отсыпали и уложили более 250 кубометров скального грунта и песчано-гравийной смеси», – рассказал Александр Швора, добавив, что к январю следующего года здесь будут проложены широкие водопропускные трубы, а весной дорогу заасфальтируют.
Кроме того, Андрей Тарасенко поддержал главу Хасанского района в необходимости вернуть в район филиал Примавтодора вместо существующего эксплуатационного участка дорожного предприятия. «Филиал в районе обязательно нужен, тем более, имеется производственная база, мощности. Это позволит выполнять здесь гораздо большие объемы работ», – акцентировал врио губернатора.
Также Андей Тарасенко поручил Александру Шворе совместно с краевым департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды организовать расчистку русел ручьев, рек, придорожных откосов. «Проработайте совместно этот вопрос, направьте сюда три-четыре экскаватора – надо почистить откосы, кюветы. Это можно сделать в рамках еще действующего в районе муниципального режима ЧС», – распорядился глава региона.
Отметим, Хасанский район – один из наиболее пострадавших от августовского наводнения муниципалитетов. Помимо более чем десятка поврежденных участков дорог, серьезный ущерб нанесен социальным объектам и жилым домам.
Напомним, врио губернатора Андрей Тарасенко находится с рабочим визитом в Хасанском районе. Глава региона посетил пострадавшие от наводнения школу и детский сад, встретился с депутатами и провёл двустороннюю встречу с главой муниципалитета.
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