www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.28 р. 100 JPY: 52.21 р.
EUR: 68.98 р. 10 CNY: 89.28 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Строительство
Распечатать

В Приморье построили новый мост

13 Ноября 2017, 08:20 | Приморье

На месте разрушенного во время летнего наводнения моста через реку Филипповка в Хасанском районе установлена новая разборная конструкция. В открытии объекта принял участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Разборный 32-метровый мост за три месяца установила компания «Тихоокеанский Балкерный терминал». Пока шли работы, автомобили двигались по объезду, выполненного дорожниками сразу после спада воды. «Отсыпали подъезды к мосту, построили подпорные стенки – мост надежный, его проектная нагрузка составляет 60 тонн», – доложил директор департамента Александр Швора.

Андрей Тарасенко также осмотрел пострадавший от летней стихии участок автодороги Славянка – Краскино. Глава региона подчеркнул, что все восстановительные работы должны быть выполнены с учетом климатических особенностей местности.

«Если вода так размывает здесь, то нужно и трубы сюда проложить большого диаметра, чтобы воду могли пропускать», – подчеркнул глава региона. 

«Во время наводнения дорога была размыта. Тогда мы оперативно отсыпали и уложили более 250 кубометров скального грунта и песчано-гравийной смеси», – рассказал Александр Швора, добавив, что к январю следующего года здесь будут проложены широкие водопропускные трубы, а весной дорогу заасфальтируют.

Кроме того, Андрей Тарасенко поддержал главу Хасанского района в необходимости вернуть в район филиал Примавтодора вместо существующего эксплуатационного участка дорожного предприятия. «Филиал в районе обязательно нужен, тем более, имеется производственная база, мощности. Это позволит выполнять здесь гораздо большие объемы работ», – акцентировал врио губернатора.

Также Андей Тарасенко поручил Александру Шворе совместно с краевым департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды организовать расчистку русел ручьев, рек, придорожных откосов. «Проработайте совместно этот вопрос, направьте сюда три-четыре экскаватора – надо почистить откосы, кюветы. Это можно сделать в рамках еще действующего в районе муниципального режима ЧС», – распорядился глава региона.

Отметим, Хасанский район – один из наиболее пострадавших от августовского наводнения муниципалитетов. Помимо более чем десятка поврежденных участков дорог, серьезный ущерб нанесен социальным объектам и жилым домам.

Напомним, врио губернатора Андрей Тарасенко находится с рабочим визитом в Хасанском районе. Глава региона посетил пострадавшие от наводнения школу и детский сад, встретился с депутатами и провёл двустороннюю встречу с главой муниципалитета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: наводнение  ресурсы  погода  дороги  тарасенко  мосты  примавтодор  ЧС  природа  стихия  приморье  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru