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655 Артемов и 437 Софий родились в Приморье за 10 месяцев
Население Приморского края продолжает расти. За 10 месяцев текущего года региональными органами ЗАГС зарегистрировано 20 755 актов о рождении, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края, в этом году родители предпочитают традиционные имена.
«Чаще всего мальчиков называют Артемами. Это имя присвоено 655 малышам. На втором и третьем местах Максим – 417 и Александр – 391. Самые популярные имена девочек – София, так 437 семей назвали свою доченьку, Анастасия – 417, Виктория – 371», – рассказали в ведомстве.
Некоторые родители, наоборот, выбрали для детей очень редкие имена, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
«Самыми редкими именами этого года для мальчиков стали Лука, Серафим, Север, Данило, Арамис, Лавр, Эммануил. Для девочек – Дариславна, Аполлинария, Ассоль, Лукерия, Акулина, Паулина, Ярославна», – сообщили в департаменте.
Напомним, в 2014 году в Приморском крае родилось 24 834 малыша, это на 220 новорожденных больше, чем в 2013 году. При этом ежегодно в регионе все чаще рождаются двойни и тройни.
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