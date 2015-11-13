В Сихотэ-Алинском заповеднике продолжается российско-японский проект по изучению медведей

Специалисты из Японии посетили Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье, где вместе с российскими участниками программы провели полевые исследования. У деревьев, которые медведи используют для маркировки (так животные общаются между собой, оставляя запаховые метки), были установлены фотоловушки, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу заповедника.

К настоящему моменту удалось получить 48 фотографий и видеороликов, на которых заснят процесс мечения: как медведи подходят к деревьям, обнюхивают их, а затем трутся, оставляя собственный запах. Анализ этого материала позволит получить новую информацию о коммуникативном поведении медведей, понять как медведи с помощью меченых деревьев взаимодействуют между собой и с другими видами, например, с тиграми, которые также пользуются этими же деревьями.

Еще одно очень важно направление работы зоологов из России и Японии – отработка методики, позволяющей оценить численность медведей. Ведь традиционный метод зимнего учета следов на маршрутах не применим к медведям, и, зачастую, данных о численности косолапых очень мало. Чтобы восполнить этот пробел, в Сихотэ-Алинском заповеднике проводится сбор образцов шерсти медведей. Для этого используется запаховая приманка, на подходе к которой натянута колючая проволока. На ней животные и оставляют свою шерсть. Из шерсти в дальнейшем возможно выделение генетического материала, с помощью которого в лаборатории можно определить не только вид медведя, но и различать отдельных особей. Уже собрано 46 образцов медвежьей шерсти.

На 2016 г. намечено продолжение исследований, а также применение для изучения медведей спутникового слежения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.