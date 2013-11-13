Приморцы едут за туманом и за запахом тайги

На территории Приморского края можно поохотиться, и порыбачить, и заняться разгадыванием тайн древних цивилизаций

«Ты представь, что это остро, очень остро – горы, сопки, солнце, песни и дожди… А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги» - эти строчки из известной бардовской песни как нельзя лучше характеризуют настроение приморцев, выбирающих места отдыха на территории края: подальше от каменных джунглей.

«Последние два года отмечаем тенденцию: в туры по Приморью все чаще стали отправляться клиенты, предпочитавшие ранее исключительно отдых за зарубежом, - поделились со мной в одной из туристических компаний Владивостока. – Причем они хотят отправиться куда-нибудь подальше: в Пожарский или Красноармейский районы, Терней и т.д. Людям хочется уединенности и покоя, а что восстанавливает лучше, чем свежий морской и таежный воздух, ворох листвы под ногами осенью или сугробы пушистого снега зимой, отсутствие интернета и бескрайнее звездное небо, какого не бывает в городе?»

Впрочем, для того чтобы подзарядиться от природы, не обязательно забираться в таежные дебри и исчезать из города на неделю-другую. Это можно сделать и во время однодневного маршрута «Тропа леопарда» в Хасанском районе - прогуляться по лесным тропам национального парка и побывать в пещерах - или в ходе 2-дневного тура «Берег надежды» по тому же национальному парку, с посещением водопада и отменной баней в завершение дня.

Охотничье хозяйство – не турбаза

Предложений по охоте и рыбалке на просторах Приморья немало. Благо, ресурсы края это позволяют. Интерес к ним весьма стабильный. Тем более что ловить рыбу у нас можно круглый год, а охотиться – 11 месяцев в году.

«В среднем поступает 10-15 звонков в день, - рассказали в руководстве одного из охотничьих хозяйств Чугуевского района. – В основном это постоянные клиенты, но приветствуем и новичков. Правда, тем, кто начинает с вопроса «Слышь, ты, как там у тебя, пострелять можно?», отказываем сразу. Наши программы рассчитаны на тех, кто знает, что такое охота, или всерьез желает открыть для себя это занятие. За количеством не гонимся. К услугам клиентов два гостевых дома общей вместимостью 14-16 человек на территории хозяйства и охотничье зимовье. Причем тем, кто не понимает разницы между охотничьей и туристической базой, наверное, лучше не выбираться дальше Шаморы. У нас здесь не курорт, а активный отдых».

Дорога до охотхозяйства - 470 км от Владивостока – занимает 8-9 часов (последние 20 км особенно сложные). Стоимость 10-дневной программы на троих человек составляет 30 тысяч рублей, плюс сопровождение егеря – тысяча рублей в день. Требования к желающим отвечают Федеральному закону «Об охоте…» и подразумевают наличие охотничьего билета и разрешения на оружие.

По словам собеседника, не пустуют охотничьи домики и зимовье и на Новый год: «Как правило, собирается дружная компания из числа постоянных клиентов, причем берут с собой и жен, и детей. Незабываемые ощущения обеспечены: нетронутая природа, чистейший воздух, настоянный на пихтовых ароматах, сугробы по пояс, баня на таежных отварах, а если повезет – и хорошая добыча. Так, до 15 января открыт сезон охоты на изюбря и косулю».

Тот же Чугуевский район славится и рыбалкой. В верховья реки Журавлевка едут за хариусом и ленком, а если повезет, и за тайменем. По словам работников охотхозяйства, экземпляры весом 8-10 кг здесь не редкость.

В гости к драконам

Вот уже пять лет небольшая группа энтузиастов из Находки занимается исследованиями необычных скалистых сооружений вблизи города. Присоединиться к ним могут все желающие. Туристические компании края предлагают маршруты, приоткрывающие таинственную завесу над Чудо-городом Атлантов. А проводит однодневные экскурсии заслуженный путешественник России, автор книги «Город Драконов или ...» Станислав КАБЕЛЕВ. Стоимость программ доступна – около полутора тысяч рублей - и включает доставку из Владивостока и обратно, плюс горячее питание по дороге. В результате каждый может сам составить собственное мнение о том, что это – работа ветра или магическое послание древней цивилизации.

Новогодние предложения

Большая часть туристических баз Приморья загружены круглый год. Число гостей, желающих отдохнуть от городской суеты на лоне природы, только растет, а перед Новым годом особенно. Здесь проходят и корпоративы, и банкеты, в т.ч. и непосредственная встреча главного праздника года.

Предложений немало. Так, три дня и две ночи с новогодним банкетом на базе отдыха в районе Тавайзы обойдутся в 7 850 рублей на человека, на турбазе «Тавричанский лиман» - севернее Песчаного - 10 800 на человека в стандартном номере и 27 600 на двоих в «люксе», а на базе отдыха в Анисимовке семья из трех человек может отдохнуть за 29 550 рублей при размещении в корпусе и за 27 000 рублей – в частном доме с услугами на улице. Ночь на турбазе «Золотой берег» на двоих с банкетом – 9 700 руб.

На базе «Плесы Песчаного» дома разной вместимости позволяют с комфортом расположиться любой компании. Для примера, большой дом с камином, зимним садом и четырьмя двухместными номерами обойдется в 60 тысяч рублей за двое суток. Помимо развлечений типа бильярда можно растопить баню или организовать зимнюю рыбалку. А в качестве бонуса – шикарный вид на ночной Владивосток, раскинувшийся на противоположном берегу. А в «Таежной тишине» в живописном уголке Партизанского района можно арендовать в праздники красивый деревянный дом за 20 000 рублей в сутки, разместившись компанией в 12-15 человек.

Изюминкой гостиничного комплекса «Теплое море» - в четырех километрах от Славянки – является круглогодичный крытый бассейн с подогреваемой до 27 градусов морской водой и стеклянными стенами и потолком, усиливающими эффект от купания зимой. Но не только это привлекает сюда гостей со всего края. Комплекс расположен на утесе с чудным видом на острова Римского-Корсакова и Морской заповедник. Комфортабельные номера различных категорий оснащены всем необходимым, включая бесплатный Wi-Fi. Кроме того, на территории есть детские и спортивные площадки, бильярд, финская парная и хамам, а также места для приготовления шашлыков.

А мобильным и легким на подъем приморцам по душе придется увлекательный новогодний тур по краю, по итогам которого семейный альбом пополнится фотографиями с гулянья вокруг елок Владивостока, Уссурийска и Спасска-Дальнего, катания на лыжах и санях, репортажами с посещения банного комплекса, знакомством с амурским тигром и полетом на воздушном шаре. Стоимость путевки на двоих – от 24 до 28 тысяч, в зависимости от комфортабельности гостиничного номера.

Татьяна ОРЛОВА, Спецвыпуск "ТУРИЗМ", газета "Золотой Рог", Владивосток.