Не вся земля в санаторно-курортной зоне Владивостока выделяется законно

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Приморском крае в очередной раз инициировало обсуждение вопроса законности выделения земельных участков под хозяйственное освоение в санаторно-курортной зоне Владивостока. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Причиной послужили последние данные общественного мониторинга, которые свидетельствуют о хищническом уничтожении леса на указанных территориях. На прошлой неделе состоялось расширенное заседание региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса с участием представителей Дальневосточного отделения Российской академии наук, прокуратур Владивостока и Тихоокеанского флота, УМВД по Владивостоку, а также ряда экологических организаций.

По словам руководителя группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Юрия ЛОГИНОВА, эксперты Народного фронта подготовили и направили в прокуратуру, органы Росприроднадзора и полицию ряд обращений, в которых указали на имеющиеся проблемы – вырубку лесных насаждений редких пород в районе указанных земельных участков, а также законность отвода земли на лесных участках, счтающихся «легкими» Владивостока.

- Однако ситуация в положительную сторону практически не меняется, разбирательство по фактам выявленных нарушений правоохранительными органами идет «со скрипом», – подчеркнул Логинов. - Есть явные проблемы с кадастровым учетом земельных участков и регистрацией обременений, но они не являются препятствиями для наведения порядка. Прокуратура уже неоднократно вносила представления региональным властям по данным фактам, но вопросы нормализации процедур выделения земель так и не решены.

По итогам заседания принято решение обратиться в Росимущество и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) для выделения средств на проведение работ по постановке земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на кадастровый учет. Общественники намерены обратиться в прокуратуру региона с просьбой провести работу по признанию юридически ничтожными спорных договоров о выделении земельных участков физическим и юридическим лицам в указанном районе в судебном порядке, а также привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.