Родительская премия "Любимый педагог" вышел за рамки премии Приморского края

Четвертый конкурс «Любимый педагог» набирает обороты. За первый месяц собрано более 250 заявок на участие в родительской премии. Среди кандидатов на официальном сайте премии любимыйпедагог.рф числятся не только педагоги Приморья, но и жители других регионов нашей страны, пишет Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер премии.

Конкурс «Любимый педагог» давно вышел за рамки премии Приморского края. За предыдущие годы работы сайта жители из центральных районов РФ не раз высказывали пожелание присоединиться к конкурсу. В этом году такая возможность у них появилась. Оргкомитет родительской премии снял территориальные ограничения. И это не единственное нововведение. Увеличены сроки подачи заявок на участие в первом этапе конкурса «Народная благодарность» - до 20 ноября 2016 года. Каждый из заявленных кандидатов получит заслуженный диплом народной благодарности. Пропуском в следующий этап конкурса на этот раз станет не голосование, а личное желание педагога. Стать участником второго этапа «Персональная премия» можно, миновав первый. В этом случае всем претендентам на победу во втором этапе придется сделать сложный выбор: участвовать в общем конкурсе или испытать судьбу в одной из специальных номинаций от партнеров конкурса.

Отдельные конкурсные задания подготовлены для педагогов в номинациях: «Учитель-Инноватор», «Русское слово», «Воспитание в игре», «За вклад в здоровье учеников» и «Любимый инструктор». Без внимания не останутся и участники коллективных номинаций: «Наш любимый детский сад» и «Лучшая школа – любимая школа».

Порядок проведения общего конкурса также изменен. В этом году участники «Персональной премии» должны будут совместно с детьми и родителями подготовить только одну презентацию «Обращения к родителям» на любую из тем: «Доброта и милосердие, как развить эти качества в детях?», «Что важнее в 21 веке: научить детей учиться или научить трудиться?». Заявки на участие во втором этапе и специальных номинациях принимаются с 13 октября 2016 года по 10 ноября 2016 года. Голосование пройдет с 11 ноября 2016 года по 17 ноября 2016 года включительно. Торжественная церемония награждения любимых педагогов назначена на 25 ноября 2016 года.

Досье "Золотого Рога": Организатор конкурса — информационный портал «Владмама». Четвертый год подряд идею проведения конкурса «Родительская премия «Любимый педагог» разделяют представители бизнес-сообщества и поддерживают журналисты - партнером народного конкурса стала компания «Акцент», генеральные спонсоры: Издательство «Просвещение», компания «Ратимир», ТМ «Чай Виктория» (ООО «Джей Рус»). Информационные партнеры: Издательская компания «Золотой Рог», Общественное телевидение Приморья, «Примамедиа» и «Приморская газета».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.