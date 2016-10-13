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В Приморье запретили сайт помогающий снизить таможенную стоимость товаров
Суд Советского района Владивостока признал запрещенной к распространению информацию о способах незаконного занижения таможенной стоимости товаров. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", со ссылкой официальное сообщение Генпрокуратуры РФ, распространивший эту информацию сайт будет включен в соответствующий реестр.
Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, в ходе мониторинга Всемирной сети сотрудники ведомства нашли сайт, на котором размещалась информация о способах незаконного занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, влияющей на размер таможенных платежей, подлежащих уплате.
"Ресурс предлагал неопределенному кругу лиц заключать фиктивные контракты с аффилированными иностранными компаниями для занижения таможенной стоимости товаров, а также консультировал по вопросам нарушения федерального законодательства и ухода от ответственности", — говорится в сообщении ведомства.
Дальневосточный транспортный прокурор обратился в Советский районный суд Владивостока с заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд заявление прокурора рассмотрел и удовлетворил в полном объеме.
"После вступления судебного решения в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", — отмечает прокуратура.
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