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Приморцы мечтают жить в частных домах и трехкомнатных квартирах
Большинство жителей Приморья хотели бы жить в частных домах и трехкомнатных квартирах. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", такие данные получены в результате интернет-опроса среди жителей края.
Институт территориального планирования «ГРАД», по заказу департамента градостроительства Приморья, выполняет работу по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморье. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и формирования комфортной среды среди приморцев был проведен заочный интернет-опрос.
«Респондентам было задано около 40 вопросов. Они касались жилищной сферы, сферы социального, культурно-досугового и бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры, экологической обстановки, поездок в другие населенные пункты Приморского края», – сообщили в департаменте градостроительства.
Опрос показал, что более 60% приморцев хотят жить в индивидуальных домах и около 55% населения считают оптимальным наличие трехкомнатной квартиры.
Интересно, что около 44% опрошенных готовы потратить на пешую прогулку от места жительства до объектов повседневного пользования не более 20 минут, еще 40% – не более 10 минут. Для большинства также важна пешеходная доступность до парков и скверов.
«В результате опроса была установлена пешеходная доступность для дошкольных образовательных организаций – от 6 до 15 минут в одну сторону, для общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования – от 10 до 15 минут, для плоскостных спортивных сооружений – 10 минут», – отметили специалисты.
Свой автомобиль есть у 60% опрошенных, у 20% их два. Поэтому для приморцев очень актуальна проблема их хранения.
«Жители предпочитают ставить автомобиль непосредственно у входа, либо в радиусе 200 метров от дома. Из способов парковки наиболее частыми являются – оставить автомобиль там, где есть место, и ежедневное использование индивидуального гаража. Из наиболее предпочтительных мест хранения индивидуальных легковых автомобилей для населения являются индивидуальный гараж и бесплатная парковка рядом с домом», – подчеркнули в ведомстве.
Эксперты сошлись во мнении о необходимости создания муниципальных парковок.
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