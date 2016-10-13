Приморцы мечтают жить в частных домах и трехкомнатных квартирах

Большинство жителей Приморья хотели бы жить в частных домах и трехкомнатных квартирах. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", такие данные получены в результате интернет-опроса среди жителей края.

Институт территориального планирования «ГРАД», по заказу департамента градостроительства Приморья, выполняет работу по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморье. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и формирования комфортной среды среди приморцев был проведен заочный интернет-опрос.

«Респондентам было задано около 40 вопросов. Они касались жилищной сферы, сферы социального, культурно-досугового и бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры, экологической обстановки, поездок в другие населенные пункты Приморского края», – сообщили в департаменте градостроительства.

Опрос показал, что более 60% приморцев хотят жить в индивидуальных домах и около 55% населения считают оптимальным наличие трехкомнатной квартиры.

Интересно, что около 44% опрошенных готовы потратить на пешую прогулку от места жительства до объектов повседневного пользования не более 20 минут, еще 40% – не более 10 минут. Для большинства также важна пешеходная доступность до парков и скверов.

«В результате опроса была установлена пешеходная доступность для дошкольных образовательных организаций – от 6 до 15 минут в одну сторону, для общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования – от 10 до 15 минут, для плоскостных спортивных сооружений – 10 минут», – отметили специалисты.

Свой автомобиль есть у 60% опрошенных, у 20% их два. Поэтому для приморцев очень актуальна проблема их хранения.

«Жители предпочитают ставить автомобиль непосредственно у входа, либо в радиусе 200 метров от дома. Из способов парковки наиболее частыми являются – оставить автомобиль там, где есть место, и ежедневное использование индивидуального гаража. Из наиболее предпочтительных мест хранения индивидуальных легковых автомобилей для населения являются индивидуальный гараж и бесплатная парковка рядом с домом», – подчеркнули в ведомстве.

Эксперты сошлись во мнении о необходимости создания муниципальных парковок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.