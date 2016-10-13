В Форуме "Природа без границ" во Владивостоке примут участие более 500 экспертов-экологов

Х международный экологический форум «Природа без границ» начнёт работу 20 октября на площадке Дальневосточного федерального университета. Основной темой, которую с разных ракурсов на коммуникативных площадках будут обсуждать ученые, экологи, представители власти и бизнеса станет вопрос сохранения биологического разнообразия на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Регистрация на мероприятие заканчивается уже через несколько дней.

Для участия в мероприятии уже зарегистрировалось более 450 участников и 134 из них представят аудитории свои доклады и выступления на самые разные темы.

В ходе пленарных и секционных заседаний будут рассмотрены острые вопросы, касающиеся экологии Дальнего Востока:

- инновационные технологии безотходного природопользования;

- стратегическое партнерство Дальнего Востока в целях «зеленой экономики;

- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами;

- особо охраняемые природные территории; сохранение и восстановление прибрежных биоресурсов, задачи экологического образования и просвещения

- трансграничные природные процессы в АТР и роль негативных техногенных воздействий на них в чрезвычайных природных явлениях в регионе

- состояние и перспективы развития экологического туризма.

- экологическое образование и просвещение.

- обеспечение радиационной и экологической безопасности Приморского края

- экологическая модернизация экономики, введение технологического нормирования на основе НДТ.

- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами.

- проблемы экологического мониторинга водных ресурсов. Сохранение лесных экосистем и многое другое.

Досье "Золотого Рога": Форум «Природа без границ» - это одна из ведущих международных коммуникативных площадок, на которой представители власти, научных, деловых кругов и общественных экологических организаций, обсуждают и предлагают решение жизненно важных вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная цель мероприятия — эффективное взаимодействие гражданского общества, представителей науки, государственных структур и бизнеса.

Напомним, форум "Природа без границ" традиционно проводится с 2006 года при участии и поддержке министерств и ведомств Российской Федерации, Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде (НП "ЮНЕПКОМ"), институтов ДВО РАН, Дальневосточного федерального университета, WWF, Русского географического общества, ведущих экологических организаций, представителей исполнительной и законодательной власти Дальнего Востока, ряда крупных российских и зарубежных бизнес-компаний.

Успеть зарегистрироваться на форум можно до 20 октября на официальном сайте — priroda.primorsky.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.