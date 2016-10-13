Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Форуме "Природа без границ" во Владивостоке примут участие более 500 экспертов-экологов
Х международный экологический форум «Природа без границ» начнёт работу 20 октября на площадке Дальневосточного федерального университета. Основной темой, которую с разных ракурсов на коммуникативных площадках будут обсуждать ученые, экологи, представители власти и бизнеса станет вопрос сохранения биологического разнообразия на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
Регистрация на мероприятие заканчивается уже через несколько дней.
Для участия в мероприятии уже зарегистрировалось более 450 участников и 134 из них представят аудитории свои доклады и выступления на самые разные темы.
В ходе пленарных и секционных заседаний будут рассмотрены острые вопросы, касающиеся экологии Дальнего Востока:
- инновационные технологии безотходного природопользования;
- стратегическое партнерство Дальнего Востока в целях «зеленой экономики;
- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами;
- особо охраняемые природные территории; сохранение и восстановление прибрежных биоресурсов, задачи экологического образования и просвещения
- трансграничные природные процессы в АТР и роль негативных техногенных воздействий на них в чрезвычайных природных явлениях в регионе
- состояние и перспективы развития экологического туризма.
- экологическое образование и просвещение.
- обеспечение радиационной и экологической безопасности Приморского края
- экологическая модернизация экономики, введение технологического нормирования на основе НДТ.
- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами.
- проблемы экологического мониторинга водных ресурсов. Сохранение лесных экосистем и многое другое.
Досье "Золотого Рога": Форум «Природа без границ» - это одна из ведущих международных коммуникативных площадок, на которой представители власти, научных, деловых кругов и общественных экологических организаций, обсуждают и предлагают решение жизненно важных вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная цель мероприятия — эффективное взаимодействие гражданского общества, представителей науки, государственных структур и бизнеса.
Напомним, форум "Природа без границ" традиционно проводится с 2006 года при участии и поддержке министерств и ведомств Российской Федерации, Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде (НП "ЮНЕПКОМ"), институтов ДВО РАН, Дальневосточного федерального университета, WWF, Русского географического общества, ведущих экологических организаций, представителей исполнительной и законодательной власти Дальнего Востока, ряда крупных российских и зарубежных бизнес-компаний.
Успеть зарегистрироваться на форум можно до 20 октября на официальном сайте — priroda.primorsky.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Форуме "Природа без границ" во Владивостоке примут участие более 500 экспертов-экологов
- Для экологической акции на мысе Песчаный активисты ищут волонтеров и спонсоров
- В Приморье создано первое школьное лесничество (фото)
- Во Владивостоке обсудили правовые вопросы сохранения амурского тигра
- Молодого тигра зафиксировал автомобильный видеорегистратор в Артеме
- В Приморье "крестником" Юрия Дармана стал леопард Смелый
- Сихотэ-Алинский заповедник принял участие в Международном экологическом форуме
- В Приморье вручены награды за заслуги в деле сохранения тигра и леопарда
- Положение о национальном парке "Бикин" в Приморском крае вступило в силу
- На Дне тигра все первые места в турнире по бальным танцам "Амурский тигр-2016" взяли спортсмены Приморья
Новости раздела
- Приморцы мечтают жить в частных домах и трехкомнатных квартирах
- В Форуме "Природа без границ" во Владивостоке примут участие более 500 экспертов-экологов
- Обманутые дольщики в Приморье получат компенсации на покупку жилья
- В Приморье выявлены овцы с подозрением на оспу
- Бизнес-гороскоп: Близнецам повезет вдвойне
- Новый этап конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет" запускает "Ростелеком"
- Жилищный сертификат для амурского тигра
- Отопительный сезон начат в 15-ти муниципалитетах Приморья
- У Приморской игорной зоны появился нелегальный конкурент в Артеме
- Для экологической акции на мысе Песчаный активисты ищут волонтеров и спонсоров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- Неправильный мед
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В Приморье сотрудники МЧС спасли SUP-серферов с необитаемого острова