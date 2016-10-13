Обманутые дольщики в Приморье получат компенсации на покупку жилья

Обманутые дольщики Партизанска получат денежные выплаты из краевого бюджета на приобретение жилья. Соответствующий законопроект разработан по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Законодательное Собрание Приморского края внесен законопроект, разработанный по поручению главы края инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Обманутым дольщикам Партизанска выплатят компенсации на покупку жилья из краевого бюджета. Такое решение губернатор Приморья принял по итогам встречи с участниками партизанских долгостроев в ходе рабочей поездки по территории весной этого года.

Владимир Миклушевский поручил решить проблему до конца года, заявив, «все участники долевого строительства “Партизанскстрой” получат компенсации или квартиры».

«Проект закона устанавливает меру поддержки для дольщиков, вложивших свои средства в строительство домов по улице Замараева № 20, №22/1 и №24, и чьи права были нарушены. Достройка этих домов экономически нецелесообразна, так как готовность одного не превышает 25%, а два других находятся на стадии фундамента. Поэтому было принято решение о выплате гражданам денежных компенсаций на приобретение жилых помещений на вторичном рынке соразмерно вложенным в строительство средствам по договорам долевого участия», – отметили в ведомстве.

Общая сумма выплат составит более 77 миллионов рублей, добавили специалисты. Распоряжением губернатора законопроект внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края, в первом чтении его заслушают 26 октября.

Для подготовки законопроекта была проделана большая работа: специалисты инспекции организовали выездной прием документов в Партизанске для включения пострадавших от действий застройщиков граждан в реестр обманутых дольщиков.

«Мера исключительная, но и случай не типичный. Партизанск – единственный город в Приморском крае, кроме Владивостока, который затронула проблема долгостроев. Но здесь квартирный вопрос стоит гораздо острее не только ввиду огромной разницы в социально-экономическом развитии муниципалитетов. Главное отличие партизанских долгостроев в том, что обманутые дольщики – это люди, вложившие в стройку свои сертификаты на получение жилья по так называемой шахтерской программе, свою единственную возможность переехать из бараков в новое жилье, большинство из них – социально незащищенная категория граждан», – добавили эксперты.

Еще один дом, высокой степени готовности, по адресу Замараева, 20/1 будет достроен с участием администрации Партизанского городского округа, добавили в инспекции.

Напомним, в рамках реализации программы по переселению горожан из так называемых «шахтовых» домов с 2007 года администрации Партизанска были выделены денежные средства для социальной выплаты нуждающимся гражданам для строительства нового жилья или покупки жилья на вторичном рынке. Денежные средства большинство граждан вложили в строительство микрорайона, возведение которого осуществляло ООО «ИСК «Партизанскстрой». Строительство остановилось в 2012 году, против бывшего руководства компании заведено уголовное дело.

Губернатор края Владимир Миклушевский взял ситуацию под личный контроль, когда к нему со своей проблемой обратились обманутые дольщики Партизанска. После вмешательства главы региона удалось достроить еще один объект по улице Замараева. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства направила ходатайство в Арбитражный суд о введении внешнего управления компанией «Партизанскстрой». Средства, выпученные от реализации имущества компании, направили на достройку 24-квартирного дома № 22/2 и частичную достройку 36-квартирного дома № 20/1.

Отметим, в Приморье ведется большая работа по решению проблем долгостроев. Инспекцией регионального строительного надзора совместно с Администрацией края разработаны дорожные карты по достройке каждого долгостроя.

Эффективно работает межведомственная комиссия, регулярно проводятся выездные совещания на проблемных объектах. В результате активной деятельности структур Администрации Приморского края за последние годы в эксплуатацию было введено более половины всех проблемных объектов края. В свои квартиры смогли заехать более 350 семей в 10 долгостроях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.