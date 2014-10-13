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Приморцев приглашают получить бесплатно юридическую помощь
15 октября в Приморском центре социального обслуживания населения организуют бесплатные юридические консультации. В этот день с 14 до 17 часов здесь будут вести прием представители краевой адвокатской палаты.
Как сообщили в Приморском департаменте труда и социального развития, бесплатную юридическую помощь могут получить семьи с низкими доходами, инвалиды, ветераны ВОВ, дети–инвалиды, дети-сироты, недееспособные граждане и их законные представители, воспитанники исправительных учреждений.
С этого года список пополнился усыновителями и гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, а также Героями труда РФ. Полный перечень содержится в краевом законе «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края».
«Многие граждане, обращающиеся в центр за социальной помощью, прежде всего, нуждаются в профессиональной юридической консультации. Для удобства наших подопечных мы организовали прием юристов на базе ПЦСОН. Квалифицированные адвокаты проконсультируют, помогут составить жалобы, ходатайства и другие документы правового характера», - отмечают в департаменте.
На этот месяц запланированы еще два приема: 24 и 30 октября. Время работы юристов в Приморском центре: с 14 до 17 часов.
За бесплатной юридической помощью следует обращаться по адресу: Владивосток, ул. Иртышская, 8. Специалисты напоминают, что для получения консультации необходимо предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи.
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