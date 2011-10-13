11.11.11 в Находке 50 пар молодоженов вступят в семейную жизнь по новым ступеням загса

В Находке у здания загса ведутся работы по обновлению площадки перед входом. Сама площадка и ведущие к ней лестницы скоро оденутся в гранит.

Гранитной плиткой светло-серого цвета облицовывают площадку перед зданием и две лестницы. Если позволит погода, до наступления морозов оденутся в гранит и боковые перила лестничных маршей. Низкие перила будут дополнены леерными ограждениями из нержавеющей стали. Таким образом, внешний вид прилегающей к зданию загса территории будет перекликаться с обновленными элементами благоустройства центра города.

Как отметила начальник управления загс Наталья ШМАРГУН, проводимые работы являются очередным этапом капитальной реконструкции здания загса, которая планомерно ведется в последние годы. Сначала были отреставрированы фасад и наружные стены, затем преобразились зал торжественных регистраций и другие внутренние помещения. Кроме проведенного ремонта, внутри здания появились украсившие его авторские фрески. Сейчас пришла очередь прилегающей территории.

Традиционно перед началом и по окончании свадебных церемоний гости выстраиваются на площадке и вдоль лестниц, по ступеням спускаются новобрачные, молодые мужья несут своих жен на руках, и все эти моменты остаются запечатленными на память в фотографиях и видеофильмах.

«Думаю, когда мы закончим ремонт и полностью изменим внешний вид лестничных порталов, это место станет еще более популярным у горожан, - говорит начальник управления загс. – Нам останется выполнить еще один этап – весной озеленить территорию: разбить клумбы, подстричь деревья и кустарники. Думаю, нашим посетителям, и особенно молодым парам, новый облик загса понравится».

Подрядчик обещает завершить основные работы в ближайшие недели. Работники управления загса надеются, что облицовка будет завершена до 11 ноября – ведь в эту дату, состоящую из шести единиц (11.11.11), соединиться браком пожелали почти полсотни находкинских пар.