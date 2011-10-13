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В Находку прибыл мэр Майдзуру – японского побратима
В Находку с официальным визитом прибыла делегация из японского побратима Майдзуру во главе с мэром города Рёзо ТАТАМИ. Гости участвуют в торжествах по случаю 50-летия установления породненных отношений.
В составе японской делегации также председатель городского собрания Майдзуру Ясухиро ОКУДА, президент торгово-промышленной палаты Кацуми УЕНИСИ, руководители подразделений мэрии, представители деловых кругов.
Визит начался с посещения администрации городского округа, где гостей принимал глава Находки Олег КОЛЯДИН. Участниками встречи стали депутат Законодательного Собрания Приморского края Руслан МАНОКОНОВ и начальники управлений городской администрации.
50-летие побратимских связей Находки и Майдзуру Олег КОЛЯДИН назвал важным событием в истории двух городов и российско-японских отношений в целом. Договор о дружбе и сотрудничестве в 1961 году стал первым в истории двух стран. «Вот уже 50 лет наши города укрепляют дружественные связи во многих областях, - отметил Олег КОЛЯДИН. – Регулярно осуществляются обмены детскими и профессиональными делегациями».
Мэр Майдзуру Рёзо ТАТАМИ согласился, что за время многолетней дружбы между городами сложились добрые традиции сотрудничества, способствующие углублению взаимопонимания между народами России и Японии.
Стороны выразили намерение и впредь укреплять и развивать дружественные отношения на основе взаимопонимания. Особое внимание решено уделять расширению экономического сотрудничества, выгодно использовать портовую инфраструктуру двух городов.
После визита в администрацию делегаты встретились с депутатами городской Думы, а затем проехали с экскурсией по Находке. Первой остановкой в маршруте стал «Камень Дружбы» на Находкинском проспекте – это подарок от жителей Майдзуру находкинцам в честь 17-летия породненных связей. Он стал первым памятным знаком, символизирующим дружеские отношения Находки с зарубежными городами-побратимами.
Программа четырехдневного визита также включает ряд встреч, нацеленных на развитие торгово-экономических связей с Японией. Делегация посетит крупнейшие предприятия и морские порты Находки. В честь юбилея породненных отношений 13 октября на сцене муниципального центра культуры состоится праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Находки.
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