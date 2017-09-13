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Уникальная заповедная усадьба открывается в Приморье
Новому объекту нет равных среди подобных на всем Дальнем Востоке
Возведение центральной усадьбы ФГБУ «Земля леопарда» завершено в Хасанском районе Приморского края. Объект стал крупнейшим в мире центром по сохранению дальневосточного леопарда, а его ввод в строй даст старт новой вехе в деле изучения и охраны самых редких крупных кошек планеты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Торжественное открытие центральной усадьбы нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» состоится 20 сентября. Это событие – долгожданный итог многолетней работы сотрудников национального парка и АНО «Дальневосточные леопарды». Новый объект, равных которому нет среди подобных на Дальнем Востоке, призван стать научным, образовательным и туристическим центром «Земли леопарда», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Новая усадьба национального парка находится на окраине села Барабаш на участке площадью 5 гектар. Помимо центрального административного блока она включает в себя всё необходимое для работы подобного учреждения международного уровня: штаб оперативного реагирования, гараж с масштабным автопарком, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров.
Немаловажно, что новая усадьба «Земли леопарда» удачно вписывается в местную флору. Помимо зданий, в строительстве которых использовались экологически чистые материалы, территория выделяется зеленым парком, гармонично окружающим постройки усадьбы. При оформлении ландшафта большое внимание уделялось деталям. Так, в парке находится несколько зеленых зон в форме отпечатка огромной лапы леопарда. А на одном из таких отпечатков даже расположилась детская площадка.
В среду, 20 сентября, «Земля леопарда» приглашает гостей на праздник, посвященный открытию центра. В его рамках состоится презентация объекта, после которой будут открыты все новые здания учреждения, музейная экспозиция и выставка спецтехники. Кроме того, для всех гостей состоится концерт, героями которого станут друзья «Земли леопарда» из местных школ.
«Очень символично, что этот долгожданный и современный объект мы открываем в особый для всех национальных парков и заповедников Год экологии, - отметила директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская. - Нам удалось создать место, в котором размыты границы между природой и человеком, где на благо популяции дальневосточного леопарда и его дома смогут трудиться десятки сотрудников нашей дирекции. Центральная усадьба – это лицо «Земли леопарда», здесь мы можем представить территорию и все биоразнообразие, все возможности для науки и обучения. Усадьба станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов. Она также может быть и своеобразным культурным центром для местных жителей, который способен стать толчком к развитию экологического туризма в Хасанском районе».
Досье "Золотого Рога"
ФГБУ «Земля леопарда» было создано 21 мая 2012 года, в этом году отмечается первый юбилей. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший заповедник Дальнего Востока, учрежден в 1924 году, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО) и национальный парк «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности – защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Общая площадь заповедника и национального парка – 282 тыс. га.
За 5 лет существования «Земля леопарда» добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря успешному пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по зимней подкормке копытных, основы кормовой базы хищных кошек, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За относительно короткий срок, около 10 лет, популяция краснокнижной кошки выросла более чем в два раза, с 30 до 70 особей.
Как ученые считают леопардов? Масштабный фотомониторинг. С помощью 300 фотоловушек (самое большое количество автоматических камер в ООПТ России) фиксируются все передвижения леопардов, любые изменения во внешнем облике и жизненном цикле. Сотрудники национального парка знают всех своих подопечных «в лицо» и легко выявляют новичков. За годы наблюдений ученые впервые определили примерную численность пятнистых хищников, границы их обитания, получили информацию об их образе жизни и даже о взаимоотношениях между отдельными леопардами. С самого рождения леопарда пятна на его шкуре – так называемые розетки – образуют уникальный, неповторимый рисунок, свойственный только этому животному. Этот узор не меняется в течение всей жизни, как отпечатки пальцев у человека. Именно по этим пятнам ученые отличают одну особь от другой.
Каждому леопарду, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер, например – Leo 5F, где цифра означает идентификационный номер, а буква – пол (male или female, самец или самка). Кроме того, леопардам дают и имена. Так специалисты национального парка работают по своей доктрине – «узнай, полюби, сохрани». Получая имя, леопард приобретает круг поклонников, которые внимательно следят за его жизнью, «транслируемую» фотоловушками. Уникальны не только пятна на шкуре, но и характер каждой кошки. Все они – личности, а у многих даже есть свой Хранитель леопарда, который дал имя пятнистой кошке.
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